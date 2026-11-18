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Τα αντιβιοτικά «πιάνουν» όλο και λιγότερο τους Έλληνες, ποιο υπερανθεκτικό παθογόνο κάνει μεγαλύτερη ζημιά
Τα αντιβιοτικά «πιάνουν» όλο και λιγότερο τους Έλληνες, ποιο υπερανθεκτικό παθογόνο κάνει μεγαλύτερη ζημιά
Το ECDC, με αφορμή τη σημερινή Ευρωπαϊκή Ημέρα ευαισθητοποίησης για τα αντιβιοτικά, προειδοποιεί για την επιδείνωση της μικροβιακής αντοχής σε Ελλάδα και Ευρώπη και ζητά ενίσχυση της πρόληψης και της επιτήρησης
Ανησυχητική απόκλιση από τους στόχους του 2030 σε σχέση με τη μικροβιακή αντοχή και την κατανάλωση αντιβιοτικών καταγράφει η Ελλάδα, ενώ και η Ευρώπη παραμένει πίσω στο πεδίο αυτό, σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ECDC) που δημοσιεύτηκαν με αφορμή τη σημερινή (18 Νοεμβρίου) Ευρωπαϊκή Ημέρα Ευαισθητοποίησης στα αντιβιοτικά.
Η χώρα μας βρίσκεται σε ιδιαίτερα ανησυχητική θέση, με τις σοβαρές λοιμώξεις από ανθεκτικά βακτήρια να αυξάνονται σημαντικά, την ώρα που η κατανάλωση αντιβιοτικών παραμένει υψηλή, παρά τις προσπάθειες που γίνονται για τον έλεγχό τους.
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Η χώρα μας βρίσκεται σε ιδιαίτερα ανησυχητική θέση, με τις σοβαρές λοιμώξεις από ανθεκτικά βακτήρια να αυξάνονται σημαντικά, την ώρα που η κατανάλωση αντιβιοτικών παραμένει υψηλή, παρά τις προσπάθειες που γίνονται για τον έλεγχό τους.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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