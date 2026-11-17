Ράσελ Μπραντ: Προσβολή για τα θύματα το μήνυμά του από τη φυλακή, λέει γυναίκα που τον έχει καταγγείλει για βιασμό
Ράσελ Μπραντ: Προσβολή για τα θύματα το μήνυμά του από τη φυλακή, λέει γυναίκα που τον έχει καταγγείλει για βιασμό
Δεν είμαι ένοχος για τα αδικήματα για τα οποία φυλακίστηκα, επομένως, κάτι παράξενο συμβαίνει, υποστήριξε ο κωμικός, αφότου μεταφέρθηκε στη φυλακή για να εκτίσει ποινή κάθειρξης δέκα ετών και έξι μηνών
Την έντονη αντίδραση μίας από τις γυναίκες που κατήγγειλε τον Ράσελ Μπραντ για βιασμό, προκάλεσε η δημοσιοποίηση μηνύματος του ηθοποιού μέσα από τη φυλακή, με το οποίο αρνείται τις κατηγορίες για τις οποίες καταδικάστηκε.
Η 37χρονη Μία Λάτερ που πρόσφατα αποφάσισε να αποκαλύψει την ταυτότητά της, εξέφρασε την αγανάκτησή της για το γεγονός ότι του δόθηκε η δυνατότητα να απευθυνθεί δημόσια στο κοινό, χαρακτηρίζοντας τις δηλώσεις του προσβλητικές για τις γυναίκες που κατέθεσαν εναντίον του και για τους ενόρκους.
Ο 51χρονος ηθοποιός και κωμικός καταδικάστηκε σε κάθειρξη 10 ετών και έξι μηνών, έχοντας κριθεί ένοχος για έναν βιασμό και τρεις σεξουαλικές επιθέσεις σε βάρος τεσσάρων γυναικών, για περιστατικά που σημειώθηκαν μεταξύ 2004 και 2009. Παράλληλα, υποχρεούται να εγγραφεί ισόβια στο μητρώο δραστών σεξουαλικών αδικημάτων.
Λίγες ημέρες μετά τη φυλάκισή του, η σύζυγός του, Λόρα Γκάλαχερ, διάβασε δημόσια ένα μήνυμά του, κατά τη διάρκεια της διαδικτυακής εκπομπής τους «Sunday Service with the Brands», στις 15 Νοεμβρίου. «Αγαπημένοι αδελφοί και αδελφές εν Χριστώ, ο Θεός να σας ευλογεί για τη στήριξή σας. Όπως γνωρίζετε, δεν είμαι ένοχος για τα αδικήματα για τα οποία φυλακίστηκα. Επομένως, κάτι παράξενο συμβαίνει», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Μπραντ.
Η Λάτερ, η οποία είχε καταγγείλει το 2023 ότι ο Μπραντ τη βίασε όταν εκείνη ήταν 16 ετών και ο ίδιος βρισκόταν στην τρίτη δεκαετία της ζωής του. Η συγκεκριμένη καταγγελία δεν περιλαμβανόταν στη δίκη που οδήγησε στην καταδίκη του, ενώ ο ηθοποιός έχει αρνηθεί τις κατηγορίες της.
Μιλώντας τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου στην εκπομπή «Jeremy Vine & Daytime on 5», η 37χρονη γυναίκα δήλωσε: «Ένιωσα σύγχυση και σοκαρίστηκα. Με σόκαρε το γεγονός ότι το YouTube επέτρεψε τη δημοσίευση του βίντεο, γιατί θεωρώ ότι έχει κάποια ευθύνη να μην επιτρέπει τη μετάδοση τέτοιων μηνυμάτων. Ήταν προσβολή για όλες τις γυναίκες που συμμετείχαν στη δίκη και προσβολή για τους ενόρκους που αφιέρωσαν τον χρόνο τους».
Την ίδια ώρα, οι βρετανικές Αρχές εξετάζουν εάν ο Μπραντ παραβίασε τους κανονισμούς της φυλακής, μεταφέροντας στη σύζυγό του ένα μήνυμα που γνώριζε ότι θα δημοσιοποιηθεί. Εκπρόσωπος του Βρετανού πρωθυπουργού χαρακτήρισε το περιστατικό «ξεκάθαρα απαράδεκτο», επισημαίνοντας ότι διερευνάται επειγόντως.
Σύμφωνα με τους κανονισμούς, οι κρατούμενοι απαγορεύεται να προβαίνουν σε δηλώσεις που προκαλούν αναστάτωση στα θύματα, ενώ η επικοινωνία τους με τα μέσα ενημέρωσης επιτρέπεται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις. Οι περιορισμοί αυτοί δεν μπορούν να παρακαμφθούν μέσω τρίτων προσώπων που μεταφέρουν δημόσια τα λόγια τους.
Η Λάτερ έχει επίσης εξηγήσει ότι αποφάσισε να αποκαλύψει την ταυτότητά της προκειμένου να ευαισθητοποιήσει την κοινή γνώμη για μια προτεινόμενη αλλαγή στη βρετανική νομοθεσία, η οποία θα απαγόρευε σε ενήλικες με διαφορά ηλικίας μεγαλύτερη των τριών ετών να έχουν σεξουαλικές σχέσεις με εφήβους 16 και 17 ετών.
Η 37χρονη Μία Λάτερ που πρόσφατα αποφάσισε να αποκαλύψει την ταυτότητά της, εξέφρασε την αγανάκτησή της για το γεγονός ότι του δόθηκε η δυνατότητα να απευθυνθεί δημόσια στο κοινό, χαρακτηρίζοντας τις δηλώσεις του προσβλητικές για τις γυναίκες που κατέθεσαν εναντίον του και για τους ενόρκους.
Ο 51χρονος ηθοποιός και κωμικός καταδικάστηκε σε κάθειρξη 10 ετών και έξι μηνών, έχοντας κριθεί ένοχος για έναν βιασμό και τρεις σεξουαλικές επιθέσεις σε βάρος τεσσάρων γυναικών, για περιστατικά που σημειώθηκαν μεταξύ 2004 και 2009. Παράλληλα, υποχρεούται να εγγραφεί ισόβια στο μητρώο δραστών σεξουαλικών αδικημάτων.
Λίγες ημέρες μετά τη φυλάκισή του, η σύζυγός του, Λόρα Γκάλαχερ, διάβασε δημόσια ένα μήνυμά του, κατά τη διάρκεια της διαδικτυακής εκπομπής τους «Sunday Service with the Brands», στις 15 Νοεμβρίου. «Αγαπημένοι αδελφοί και αδελφές εν Χριστώ, ο Θεός να σας ευλογεί για τη στήριξή σας. Όπως γνωρίζετε, δεν είμαι ένοχος για τα αδικήματα για τα οποία φυλακίστηκα. Επομένως, κάτι παράξενο συμβαίνει», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Μπραντ.
Η Λάτερ, η οποία είχε καταγγείλει το 2023 ότι ο Μπραντ τη βίασε όταν εκείνη ήταν 16 ετών και ο ίδιος βρισκόταν στην τρίτη δεκαετία της ζωής του. Η συγκεκριμένη καταγγελία δεν περιλαμβανόταν στη δίκη που οδήγησε στην καταδίκη του, ενώ ο ηθοποιός έχει αρνηθεί τις κατηγορίες της.
Russell Brand Rape Accuser Calls His Prison Message Claiming Innocence an ‘Insult’ to Victims https://t.co/uReYWdfUgI— People (@people) November 17, 2026
Την ίδια ώρα, οι βρετανικές Αρχές εξετάζουν εάν ο Μπραντ παραβίασε τους κανονισμούς της φυλακής, μεταφέροντας στη σύζυγό του ένα μήνυμα που γνώριζε ότι θα δημοσιοποιηθεί. Εκπρόσωπος του Βρετανού πρωθυπουργού χαρακτήρισε το περιστατικό «ξεκάθαρα απαράδεκτο», επισημαίνοντας ότι διερευνάται επειγόντως.
Σύμφωνα με τους κανονισμούς, οι κρατούμενοι απαγορεύεται να προβαίνουν σε δηλώσεις που προκαλούν αναστάτωση στα θύματα, ενώ η επικοινωνία τους με τα μέσα ενημέρωσης επιτρέπεται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις. Οι περιορισμοί αυτοί δεν μπορούν να παρακαμφθούν μέσω τρίτων προσώπων που μεταφέρουν δημόσια τα λόγια τους.
Η Λάτερ έχει επίσης εξηγήσει ότι αποφάσισε να αποκαλύψει την ταυτότητά της προκειμένου να ευαισθητοποιήσει την κοινή γνώμη για μια προτεινόμενη αλλαγή στη βρετανική νομοθεσία, η οποία θα απαγόρευε σε ενήλικες με διαφορά ηλικίας μεγαλύτερη των τριών ετών να έχουν σεξουαλικές σχέσεις με εφήβους 16 και 17 ετών.
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