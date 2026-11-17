Ο Μακόλεϊ Κάλκιν επιστρέφει ως Κέβιν ΜακΚάλιστερ από το «Μόνος στο Σπίτι» για χριστουγεννιάτικη διαφήμιση
Ο Μακόλεϊ Κάλκιν επιστρέφει ως Κέβιν ΜακΚάλιστερ από το «Μόνος στο Σπίτι» για χριστουγεννιάτικη διαφήμιση
Το 2018 ο ηθοποιός είχε υποδυθεί ξανά έναν από τους πιο διάσημους ρόλους της καριέρας του για μία ακόμη διαφήμιση
Ο Κέβιν ΜακΚάλιστερ, το διάσημο αγόρι που η οικογένειά του ξέχασε στο σπίτι στην εμβηλατική ταινία «Μόνος στο Σπίτι», επιστρέφει στις οθόνες, αν και μάλλον όχι με τον τρόπο που θα περίμενε κανείς.
Ο Μακόλεϊ Κάλκιν, που ενσάρκωσε τον χαρακτήρα στο φιλμ του 1990 και στη συνέχειά του, υποδύεται ξανά τον Κέβιν, αυτή τη φορά σε μια σαφώς μεγαλύτερη ηλικία, για τις ανάγκες νέας διαφήμισης των McDonald’s. Η διαφημιστική καμπάνια προωθεί ένα ειδικό Happy Meal, εμπνευσμένο από την ταινία.
«Εξαφανίστηκαν όλοι, ξανά», ακούγεται να λέει ο 46χρονος σήμερα ηθοποιός, προτού αρχίσει να διασκεδάζει μέσα σε ένα εστιατόριο McDonald’s τη νύχτα, που έχει κλείσει, προσποιούμενος ότι παίρνει παραγγελίες και ετοιμάζει φαγητό.
Το νέο γεύμα θα περιλαμβάνει συνοδευτικά εμπνευσμένα από τις αγαπημένες γεύσεις του Κέβιν ΜακΚάλιστερ, καθώς και κάλτσες με σχέδια που απεικονίζουν γνωστούς χαρακτήρες των McDonald’s, όπως ο Γκριμάς και η Μπέρντι.
Δεν είναι, πάντως, η πρώτη φορά που ο Κάλκιν επιστρέφει σε έναν από τους πιο διάσημους ρόλους της καριέρας του. Το 2018 είχε υποδυθεί ξανά τον Κέβιν σε διαφήμιση του Google Assistant, χρησιμοποιώντας την ψηφιακή εφαρμογή για διάφορες καθημερινές δραστηριότητες, από την παραγγελία φαγητού μέχρι τον έλεγχο των επισκεπτών που χτυπούσαν το κουδούνι της πόρτας.
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Η αξιοποίηση της δημοτικότητας αγαπημένων κινηματογραφικών ταινιών αποτελεί μια δοκιμασμένη στρατηγική για πολλές μεγάλες διαφημιστικές εταιρείες και πολυεθνικές επιχειρήσεις.
Τόσο η General Motors όσο και η Verizon, για παράδειγμα, έχουν επανενώσει το καστ της ταινίας «Austin Powers: International Man of Mystery» του 1997 για διαφημίσεις υψηλού προϋπολογισμού, ζητώντας από τον ηθοποιό και δημιουργό Μάικ Μάγιερς να επινοήσει νέες ιστορίες για τους γνωστούς χαρακτήρες.
Η General Motors αξιοποίησε τους πρωταγωνιστές σε διαφήμιση που προβλήθηκε κατά τη διάρκεια του Super Bowl το 2022, προκειμένου να προωθήσει την τότε αναπτυσσόμενη γκάμα ηλεκτρικών αυτοκινήτων της. Αντίστοιχα, η Verizon χρησιμοποίησε φέτος τους χαρακτήρες της ταινίας για να παρουσιάσει ένα νέο πρόγραμμα συνδρομών, το οποίο περιλαμβάνει πρόσθετες παροχές και προνόμια.
Ακόμη και μερικοί από τους πιο αγαπημένους χαρακτήρες του Χόλιγουντ έχουν επιστρέψει στην οθόνη για εμπορικούς σκοπούς. Το 2019, η Comcast παρουσίασε μια διαφήμιση κατά τη διάρκεια της τηλεοπτικής μετάδοσης της παρέλασης των Ευχαριστιών του Macy’s από το NBC, με πρωταγωνιστή τον Ε.Τ., τον εξωγήινο από την ομώνυμη ταινία του 1982. Στη διαφήμιση, ο Ε.Τ. επιστρέφει για να συναντήσει τον φίλο του, Έλιοτ, τον οποίο υποδύθηκε ξανά ο Χένρι Τόμας, ο ίδιος ηθοποιός που είχε ενσαρκώσει τον χαρακτήρα δεκαετίες νωρίτερα.
Αντίστοιχα, ο Μπίλι Κρίσταλ και η Μεγκ Ράιαν επέστρεψαν στους εμβληματικούς ρόλους τους από τη ρομαντική κομεντί «Όταν ο Χάρι γνώρισε τη Σάλι» του 1989, για μια διαφήμιση της μαγιονέζας Hellmann’s της Unilever, η οποία προβλήθηκε στο Super Bowl του 2025.
Ο Μακόλεϊ Κάλκιν, που ενσάρκωσε τον χαρακτήρα στο φιλμ του 1990 και στη συνέχειά του, υποδύεται ξανά τον Κέβιν, αυτή τη φορά σε μια σαφώς μεγαλύτερη ηλικία, για τις ανάγκες νέας διαφήμισης των McDonald’s. Η διαφημιστική καμπάνια προωθεί ένα ειδικό Happy Meal, εμπνευσμένο από την ταινία.
«Εξαφανίστηκαν όλοι, ξανά», ακούγεται να λέει ο 46χρονος σήμερα ηθοποιός, προτού αρχίσει να διασκεδάζει μέσα σε ένα εστιατόριο McDonald’s τη νύχτα, που έχει κλείσει, προσποιούμενος ότι παίρνει παραγγελίες και ετοιμάζει φαγητό.
Το νέο γεύμα θα περιλαμβάνει συνοδευτικά εμπνευσμένα από τις αγαπημένες γεύσεις του Κέβιν ΜακΚάλιστερ, καθώς και κάλτσες με σχέδια που απεικονίζουν γνωστούς χαρακτήρες των McDonald’s, όπως ο Γκριμάς και η Μπέρντι.
Δεν είναι, πάντως, η πρώτη φορά που ο Κάλκιν επιστρέφει σε έναν από τους πιο διάσημους ρόλους της καριέρας του. Το 2018 είχε υποδυθεί ξανά τον Κέβιν σε διαφήμιση του Google Assistant, χρησιμοποιώντας την ψηφιακή εφαρμογή για διάφορες καθημερινές δραστηριότητες, από την παραγγελία φαγητού μέχρι τον έλεγχο των επισκεπτών που χτυπούσαν το κουδούνι της πόρτας.
Δείτε τη διάφημιση
Η αξιοποίηση της δημοτικότητας αγαπημένων κινηματογραφικών ταινιών αποτελεί μια δοκιμασμένη στρατηγική για πολλές μεγάλες διαφημιστικές εταιρείες και πολυεθνικές επιχειρήσεις.
Οι κινηματογραφικοί ήρωες που επιστρέφουν μέσα από τη διαφήμιση
Τόσο η General Motors όσο και η Verizon, για παράδειγμα, έχουν επανενώσει το καστ της ταινίας «Austin Powers: International Man of Mystery» του 1997 για διαφημίσεις υψηλού προϋπολογισμού, ζητώντας από τον ηθοποιό και δημιουργό Μάικ Μάγιερς να επινοήσει νέες ιστορίες για τους γνωστούς χαρακτήρες.
Η General Motors αξιοποίησε τους πρωταγωνιστές σε διαφήμιση που προβλήθηκε κατά τη διάρκεια του Super Bowl το 2022, προκειμένου να προωθήσει την τότε αναπτυσσόμενη γκάμα ηλεκτρικών αυτοκινήτων της. Αντίστοιχα, η Verizon χρησιμοποίησε φέτος τους χαρακτήρες της ταινίας για να παρουσιάσει ένα νέο πρόγραμμα συνδρομών, το οποίο περιλαμβάνει πρόσθετες παροχές και προνόμια.
Ακόμη και μερικοί από τους πιο αγαπημένους χαρακτήρες του Χόλιγουντ έχουν επιστρέψει στην οθόνη για εμπορικούς σκοπούς. Το 2019, η Comcast παρουσίασε μια διαφήμιση κατά τη διάρκεια της τηλεοπτικής μετάδοσης της παρέλασης των Ευχαριστιών του Macy’s από το NBC, με πρωταγωνιστή τον Ε.Τ., τον εξωγήινο από την ομώνυμη ταινία του 1982. Στη διαφήμιση, ο Ε.Τ. επιστρέφει για να συναντήσει τον φίλο του, Έλιοτ, τον οποίο υποδύθηκε ξανά ο Χένρι Τόμας, ο ίδιος ηθοποιός που είχε ενσαρκώσει τον χαρακτήρα δεκαετίες νωρίτερα.
Αντίστοιχα, ο Μπίλι Κρίσταλ και η Μεγκ Ράιαν επέστρεψαν στους εμβληματικούς ρόλους τους από τη ρομαντική κομεντί «Όταν ο Χάρι γνώρισε τη Σάλι» του 1989, για μια διαφήμιση της μαγιονέζας Hellmann’s της Unilever, η οποία προβλήθηκε στο Super Bowl του 2025.
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