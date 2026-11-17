Επεισοδιακή σύλληψη του Ποτσέπη σε strip club στο Χαϊδάρι: Έβρισε και απείλησε αστυνομικούς του Εκβιαστών
Επεισοδιακή σύλληψη του Ποτσέπη σε strip club στο Χαϊδάρι: Έβρισε και απείλησε αστυνομικούς του Εκβιαστών
«Αν μπορείς, βγάλε με» και «φύγε μην φας κάνα χαστούκι» φέρεται να είπε στους αστυνομικούς – Παρόντες στο περιστατικό ο αδελφός του, που υπηρετεί στην ΕΛ.ΑΣ., και ο Ριχάρδος
Στη σύλληψη του Τάσου Ποτσέπη προχώρησαν τα ξημερώματα της Τρίτης (17/11) αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Εκβιαστών, έπειτα από επεισόδιο που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια ελέγχου σε strip club στο Χαϊδάρι. Ο συλληφθείς φέρεται να εξύβρισε και να απείλησε τους αστυνομικούς, ενώ αντιστάθηκε στην προσπάθειά τους να τον ακινητοποιήσουν.
Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στη 01:30, όταν κλιμάκιο του Τμήματος Δίωξης Εκβιαστών μετέβη για έλεγχο στο νυχτερινό κατάστημα, επί της λεωφόρου Αθηνών. Κατά την είσοδό τους στον χώρο, οι αστυνομικοί εντόπισαν σε τραπέζι τον Τάσο Ποτσέπη, τον Ριχάρδο και τον αδελφό του πρώτου, Κωνσταντίνο Ποτσέπη, ο οποίος υπηρετεί στην Ελληνική Αστυνομία.
Σύμφωνα με τα στοιχεία για το περιστατικό, όταν οι αστυνομικοί πλησίασαν το τραπέζι, ο Τάσος Ποτσέπης φέρεται να τους εξύβρισε, λέγοντας: «Ήρθαν οι μ@@@@@ς του Εκβιαστών».
Οι αστυνομικοί γνωστοποίησαν αμέσως την ιδιότητά τους και ζήτησαν από τον Ποτσέπη να τους εξηγήσει τι είχε πει. Στη συνέχεια, τον ενημέρωσαν ότι θα υποβαλλόταν σε αστυνομικό έλεγχο και του ζήτησαν να τους ακολουθήσει έξω από το κατάστημα. Εκείνος, ωστόσο, αρνήθηκε να συμμορφωθεί και φέρεται να απάντησε στον αστυνομικό που του έδινε τις εντολές: «Αν μπορείς, βγάλε με».
Παρά τις επανειλημμένες συστάσεις, ο Ποτσέπης φέρεται να συνέχισε να προκαλεί τους αστυνομικούς, απειλώντας έναν από αυτούς με τη φράση «φύγε μην φας κάνα χαστούκι», ενώ παράλληλα έκανε απότομη κίνηση προς το μέρος του.
Ακολούθησε η επέμβαση των αστυνομικών, οι οποίοι κατάφεραν να ακινητοποιήσουν τον Αναστάσιο Ποτσέπη και να τον οδηγήσουν έξω από το νυχτερινό κατάστημα. Κατά τη διαδικασία, ο ίδιος φέρεται να προέβαλε σθεναρή αντίσταση, επιχειρώντας να ξεφύγει από τους αστυνομικούς.
Μάλιστα, όταν έφτασαν στην είσοδο του καταστήματος, φέρεται να απείλησε εκ νέου έναν από τους αστυνομικούς και να τον απώθησε βίαια. Ο Ποτσέπης μεταφέρθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Χαϊδαρίου, όπου συνελήφθη για βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων, απειλή και εξύβριση.
Λίγη ώρα αργότερα, στο αστυνομικό τμήμα προσήλθαν ο Ριχάρδος και ο Κωνσταντίνος Ποτσέπης, αδελφός του συλληφθέντος και εν ενεργεία αστυνομικός. Οι δύο άνδρες απολογήθηκαν προφορικά για τη συμπεριφορά του Τάσου Ποτσέπη και στη συνέχεια αποχώρησαν.
Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στη 01:30, όταν κλιμάκιο του Τμήματος Δίωξης Εκβιαστών μετέβη για έλεγχο στο νυχτερινό κατάστημα, επί της λεωφόρου Αθηνών. Κατά την είσοδό τους στον χώρο, οι αστυνομικοί εντόπισαν σε τραπέζι τον Τάσο Ποτσέπη, τον Ριχάρδο και τον αδελφό του πρώτου, Κωνσταντίνο Ποτσέπη, ο οποίος υπηρετεί στην Ελληνική Αστυνομία.
Σύμφωνα με τα στοιχεία για το περιστατικό, όταν οι αστυνομικοί πλησίασαν το τραπέζι, ο Τάσος Ποτσέπης φέρεται να τους εξύβρισε, λέγοντας: «Ήρθαν οι μ@@@@@ς του Εκβιαστών».
«Αν μπορείς, βγάλε με» – Πώς ξεκίνησε το επεισόδιο
Οι αστυνομικοί γνωστοποίησαν αμέσως την ιδιότητά τους και ζήτησαν από τον Ποτσέπη να τους εξηγήσει τι είχε πει. Στη συνέχεια, τον ενημέρωσαν ότι θα υποβαλλόταν σε αστυνομικό έλεγχο και του ζήτησαν να τους ακολουθήσει έξω από το κατάστημα. Εκείνος, ωστόσο, αρνήθηκε να συμμορφωθεί και φέρεται να απάντησε στον αστυνομικό που του έδινε τις εντολές: «Αν μπορείς, βγάλε με».
Παρά τις επανειλημμένες συστάσεις, ο Ποτσέπης φέρεται να συνέχισε να προκαλεί τους αστυνομικούς, απειλώντας έναν από αυτούς με τη φράση «φύγε μην φας κάνα χαστούκι», ενώ παράλληλα έκανε απότομη κίνηση προς το μέρος του.
Ακολούθησε η επέμβαση των αστυνομικών, οι οποίοι κατάφεραν να ακινητοποιήσουν τον Αναστάσιο Ποτσέπη και να τον οδηγήσουν έξω από το νυχτερινό κατάστημα. Κατά τη διαδικασία, ο ίδιος φέρεται να προέβαλε σθεναρή αντίσταση, επιχειρώντας να ξεφύγει από τους αστυνομικούς.
Αντιστάθηκε στη σύλληψη και απώθησε αστυνομικό
Μάλιστα, όταν έφτασαν στην είσοδο του καταστήματος, φέρεται να απείλησε εκ νέου έναν από τους αστυνομικούς και να τον απώθησε βίαια. Ο Ποτσέπης μεταφέρθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Χαϊδαρίου, όπου συνελήφθη για βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων, απειλή και εξύβριση.
Λίγη ώρα αργότερα, στο αστυνομικό τμήμα προσήλθαν ο Ριχάρδος και ο Κωνσταντίνος Ποτσέπης, αδελφός του συλληφθέντος και εν ενεργεία αστυνομικός. Οι δύο άνδρες απολογήθηκαν προφορικά για τη συμπεριφορά του Τάσου Ποτσέπη και στη συνέχεια αποχώρησαν.
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