Νορβηγία: Κυβερνοεπίθεση στα συστήματα του μεγαλύτερου προμηθευτή φυσικού αερίου της Ευρώπης
Νορβηγία: Κυβερνοεπίθεση στα συστήματα του μεγαλύτερου προμηθευτή φυσικού αερίου της Ευρώπης
Όπως ανακοίνωσε η νορβηγική Equinor, η κυβερνοεπίθεση αφορά μόνο τα συστήματα επικοινωνίας - Έχει ενημερώσει τις Αρχές για το περιστατικό, ενώ δεν έχει διαπιστώσει κλοπή δεδομένων ή επιπτώσεις στις λειτουργίες της
Ο νορβηγικός ενεργειακός όμιλος πετρελαίου και φυσικού αερίου Equinor ανακοίνωσε την Τρίτη (17/11) ότι εντόπισε κυβερνοεπίθεση σε εξέλιξη σε κάποια συστήματα πληροφορικής (IT) της εταιρείας, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι η επίθεση δεν έχει επηρεάσει τις επιχειρησιακές της λειτουργίες και την παραγωγή.
Όπως ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο μεγαλύτερος προμηθευτής φυσικού αερίου της Ευρώπης η κυβερνοεπίθεση αφορά μόνο τα συστήματα επικοινωνίας, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν ενδείξεις πως έχουν υποκλαπεί δεδομένα, προσθέτοντας ότι έχουν ληφθεί μέτρα για την εξουδετέρωση της επίθεσης.
Σύμφωνα με τις Αρχές της Νορβηγίας η παραγωγή και η διάθεση πετρελαίου και φυσικού αερίου δεν παρουσιάζει κανένα ζήτημα. Σε εξέλιξη βρίσκεται έρευνα από τις νορβηγικές Αρχές ασφαλείας με κλιμάκιο και της αντιτρομοκρατικής.
Το νορβηγικό πρακτορείο ειδήσεων NTB μετέδωσε, επικαλούμενο την εταιρεία, ότι οι δυσλειτουργίες επηρεάζουν τη χρήση εφαρμογών πληροφορικής και εσωτερικών συστημάτων. Παράλληλα, πηγή εντός της εταιρείας, μιλώντας υπό καθεστώς ανωνυμίας στο πρακτορείο Reuters, ανέφερε ότι το εσωτερικό σύστημα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Equinor τέθηκε εκτός λειτουργίας.
Από την πλευρά της, η Εθνική Αρχή Ασφαλείας της Νορβηγίας (NSM) δήλωσε ενήμερη για το συμβάν. «Παρέχουμε βοήθεια όπου χρειάζεται», δήλωσε εκπρόσωπος της υπηρεσίας.
«Το περιστατικό που αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή η Equinor επιβεβαιώνει ότι ο κίνδυνος είναι πράγματι υψηλός», τόνισε σήμερα εκπρόσωπος της NSM.
Όπως ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο μεγαλύτερος προμηθευτής φυσικού αερίου της Ευρώπης η κυβερνοεπίθεση αφορά μόνο τα συστήματα επικοινωνίας, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν ενδείξεις πως έχουν υποκλαπεί δεδομένα, προσθέτοντας ότι έχουν ληφθεί μέτρα για την εξουδετέρωση της επίθεσης.
Σύμφωνα με τις Αρχές της Νορβηγίας η παραγωγή και η διάθεση πετρελαίου και φυσικού αερίου δεν παρουσιάζει κανένα ζήτημα. Σε εξέλιξη βρίσκεται έρευνα από τις νορβηγικές Αρχές ασφαλείας με κλιμάκιο και της αντιτρομοκρατικής.
Το νορβηγικό πρακτορείο ειδήσεων NTB μετέδωσε, επικαλούμενο την εταιρεία, ότι οι δυσλειτουργίες επηρεάζουν τη χρήση εφαρμογών πληροφορικής και εσωτερικών συστημάτων. Παράλληλα, πηγή εντός της εταιρείας, μιλώντας υπό καθεστώς ανωνυμίας στο πρακτορείο Reuters, ανέφερε ότι το εσωτερικό σύστημα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Equinor τέθηκε εκτός λειτουργίας.
Από την πλευρά της, η Εθνική Αρχή Ασφαλείας της Νορβηγίας (NSM) δήλωσε ενήμερη για το συμβάν. «Παρέχουμε βοήθεια όπου χρειάζεται», δήλωσε εκπρόσωπος της υπηρεσίας.
Υπενθυμίζεται ότι τον περασμένο μήνα η NSM αύξησε την εκτίμηση κινδύνου για κυβερνοεπιθέσεις στο επίπεδο 4 (σε κλίμακα 5 βαθμίδων), προειδοποιώντας το κοινό να προετοιμαστεί για τις συνέπειες πιθανών κυβερνοεπιθέσεων σε κρίσιμες υποδομές, όπως η ύδρευση και η ηλεκτροδότηση. Σύμφωνα με την ίδια υπηρεσία, οι επιτυχημένες κυβερνοεπιχειρήσεις εναντίον νορβηγικών εταιρειών τριπλασιάστηκαν τους τελευταίους έξι μήνες.
🇳🇴 Norway's energy giant Equinor is dealing with an ongoing cyberattack. The company caught hackers poking around some of its IT systems today. Luckily there's no sign they walked off with any data. And the oil and gas is still flowing like nothing happened. Equinor still hasn't said who's behind it or how long they have been inside. Source: Reuters / Writer: Daniyal— Mario Nawfal (@MarioNawfal) November 17, 2026
«Το περιστατικό που αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή η Equinor επιβεβαιώνει ότι ο κίνδυνος είναι πράγματι υψηλός», τόνισε σήμερα εκπρόσωπος της NSM.
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