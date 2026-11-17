Η απόδραση της Ευρυδίκης Βαλαβάνη και του Γρηγόρη Μόργκαν με τον γιο τους στα Χανιά και το όνειρο να εγκατασταθούν εκεί
Η απόδραση της Ευρυδίκης Βαλαβάνη και του Γρηγόρη Μόργκαν με τον γιο τους στα Χανιά και το όνειρο να εγκατασταθούν εκεί
Κάθε φορά που φεύγουμε από την Κρήτη, το ίδιο όνειρο: να έρθει η μέρα που θα ζήσουμε εκεί, εξομολογήθηκε η αθλητικογράφος μέσα από τα social media
Μία διήμερη απόδραση στα Χανιά έκανε η Ευρυδίκη Βαλαβάνη με τον Γρηγόρη Μόργκαν και τον γιο τους, εκεί που κάποια στιγμή θα ήθελαν να μετακομίσουν μόνιμα.
Η αθλητικογράφος δημοσίευσε στον λογαριασμό της στο Instgaram φωτογραφίες από το ταξίδι τους στην Κρήτη και μοιράστηκε μερικές σκέψεις με τους διαδικτυακούς της ακόλουθους. Αφού στάθηκε στις στιγμές χαλάρωσης στη φύση, στις βόλτες, στις βουτιές και στο καλό φαγητό, εξέφρασε την επιθυμία της να εγκατασταθεί κάποια μέρα στην Κρήτη μαζί με την οικογένειά της.
«Δύο μέρες μακριά από τη βαβούρα της Αθήνας, στα Χανιά που έχουμε αγαπήσει τόσο. Βόλτες στη φύση, φίλοι, βουτιές, καλό φαγητό και ο Τζέισον να χαίρεται καθετί γύρω του… Κι εμείς μαζί του. Κάθε φορά που φεύγουμε από την Κρήτη και τα Χανιά, το ίδιο όνειρο: να έρθει η μέρα που θα ζήσουμε εκεί. Μέχρι τότε, επιστρέψαμε γεμάτοι από όλα αυτά τα ''απλά'' που μας έκαναν τόσο χαρούμενους», έγραψε χαρακτηριστικά στη συνοδευτική λεζάντα.
Δείτε την ανάρτησή της
Η αθλητικογράφος δημοσίευσε στον λογαριασμό της στο Instgaram φωτογραφίες από το ταξίδι τους στην Κρήτη και μοιράστηκε μερικές σκέψεις με τους διαδικτυακούς της ακόλουθους. Αφού στάθηκε στις στιγμές χαλάρωσης στη φύση, στις βόλτες, στις βουτιές και στο καλό φαγητό, εξέφρασε την επιθυμία της να εγκατασταθεί κάποια μέρα στην Κρήτη μαζί με την οικογένειά της.
«Δύο μέρες μακριά από τη βαβούρα της Αθήνας, στα Χανιά που έχουμε αγαπήσει τόσο. Βόλτες στη φύση, φίλοι, βουτιές, καλό φαγητό και ο Τζέισον να χαίρεται καθετί γύρω του… Κι εμείς μαζί του. Κάθε φορά που φεύγουμε από την Κρήτη και τα Χανιά, το ίδιο όνειρο: να έρθει η μέρα που θα ζήσουμε εκεί. Μέχρι τότε, επιστρέψαμε γεμάτοι από όλα αυτά τα ''απλά'' που μας έκαναν τόσο χαρούμενους», έγραψε χαρακτηριστικά στη συνοδευτική λεζάντα.
Δείτε την ανάρτησή της
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