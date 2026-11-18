«Αρχικά δεν τον θέλαμε»: Ο Τζεφ Μπέζος αποκαλύπτει το παρασκήνιο της επιλογής του Πάτινσον ως νέο Τζέιμς Μποντ
«Αρχικά δεν τον θέλαμε»: Ο Τζεφ Μπέζος αποκαλύπτει το παρασκήνιο της επιλογής του Πάτινσον ως νέο Τζέιμς Μποντ
Ο ιδρυτής της Amazon αποκάλυψε ότι είχε προσωπική και ιδιαίτερα ενεργή συμμετοχή στην επιλογή του διαδόχου του Ντάνιελ Κρεγκ
Ο Τζεφ Μπέζος αποκάλυψε ότι είχε προσωπική και ιδιαίτερα ενεργή συμμετοχή στην επιλογή του Ρόμπερτ Πάτινσον για τον ρόλο του νέου Τζέιμς Μποντ, παραδεχόμενος μάλιστα ότι αρχικά είχε επιφυλάξεις για τον Βρετανό ηθοποιό, εξαιτίας της ήδη τεράστιας αναγνωρισιμότητάς του.
Μιλώντας την Τρίτη στην εκδήλωση Semafor Silicon Valley & The World, στην Καλιφόρνια, ο ιδρυτής και εκτελεστικός πρόεδρος της Amazon εξήγησε ότι η επιλογή του 40χρονου πρωταγωνιστή των ταινιών «Batman» και «Twilight» δεν ήταν εξαρχής αυτονόητη. «Αρχικά ήμασταν κάπως προκατειλημμένοι εναντίον του, επειδή είναι ήδη τόσο διάσημος», παραδέχθηκε ο Μπέζος, εξηγώντας ότι υπήρχε η σκέψη να επιλεγεί κάποιος λιγότερο γνωστός ηθοποιός, όπως είχε συμβεί αρκετές φορές στο παρελθόν με τους πρωταγωνιστές της κινηματογραφικής σειράς.
Ωστόσο, όλα άλλαξαν κατά τη διάρκεια των δοκιμαστικών γυρισμάτων. «Ήταν τόσο προφανές ότι αυτός είναι ο Τζέιμς Μποντ», δήλωσε ο Μπέζος, περιγράφοντας την εντύπωση που προκάλεσε η ερμηνεία του Πάτινσον.
Σύμφωνα με τον Μπέζος, η διαδικασία επιλογής ήταν ιδιαίτερα αυστηρή, με πέντε ηθοποιούς να φτάνουν στην τελική φάση. Οι υποψήφιοι συμμετείχαν σε κανονικά δοκιμαστικά γυρίσματα, φορώντας τα κοστούμια των χαρακτήρων τους και ερμηνεύοντας τρεις διαφορετικές σκηνές, σε πραγματικά κινηματογραφικά σκηνικά και με τη συμμετοχή άλλων ηθοποιών. «Ακολουθήσαμε μια πραγματικά αυστηρή διαδικασία και πήραμε την τελική απόφαση την Παρασκευή», ανέφερε ο Μπέζος, αποκαλύπτοντας ότι η επιλογή οριστικοποιήθηκε στις 13 Νοεμβρίου, μόλις τρεις ημέρες πριν από την επίσημη ανακοίνωση.
Όπως εξήγησε, και οι πέντε υποψήφιοι ήταν εξαιρετικοί, ωστόσο ο Πάτινσον κατάφερε να κάνει τη μεγαλύτερη εντύπωση. «Όταν φτάσαμε σε αυτή τη λίστα των πέντε, ήταν όλοι καταπληκτικοί. Αλλά υπήρχε κάτι ξεχωριστό στον Ρομπ και στην ερμηνεία του», σημείωσε. Μάλιστα, η επιλογή του δεν προκάλεσε διαφωνίες μεταξύ των υπευθύνων της παραγωγής. «Ήταν αμέσως μια απόφαση που κανείς δεν αμφισβήτησε. Ο Ντενί Βιλνέβ, ο σκηνοθέτης, και όλοι εμείς στραφήκαμε προς τον Ρομπ», πρόσθεσε.
Μεταξύ των ηθοποιών που είχαν ακουστεί ως πιθανοί διάδοχοι του Ντάνιελ Κρεγκ ήταν ο Τζος Ο'Κόνορ, ο Κάλουμ Τέρνερ και ο Τζακ Λόουντεν, ενώ δημοσιεύματα ανέφεραν ότι συμμετείχαν και αυτοί στη διαδικασία των δοκιμαστικών.
Η ανακοίνωση της επιλογής του Πάτινσον έγινε τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου, βάζοντας τέλος σε πολυετείς εικασίες για το ποιος θα διαδεχόταν τον Ντάνιελ Κρεγκ στον εμβληματικό ρόλο. Ο Βρετανός ηθοποιός θα είναι ο έβδομος κινηματογραφικός Τζέιμς Μποντ και θα πρωταγωνιστήσει στην 26η ταινία του δημοφιλούς κατασκοπευτικού franchise, η οποία προγραμματίζεται να κυκλοφορήσει το 2028.
«Ο Τζέιμς Μποντ είναι ένας από τους πιο θρυλικούς χαρακτήρες στην ιστορία του κινηματογράφου και το να μου εμπιστεύονται τον 007 είναι η μεγαλύτερη τιμή της ζωής μου», δήλωσε ο Πάτινσον μετά την ανακοίνωση. Τη σκηνοθεσία της νέας ταινίας έχει αναλάβει ο Ντενί Βιλνέβ, γνωστός για τις ταινίες «Dune» και «Blade Runner 2049», ενώ ο τίτλος και η ακριβής ημερομηνία κυκλοφορίας δεν έχουν ακόμη ανακοινωθεί.
Η νέα παραγωγή σηματοδοτεί παράλληλα μια ιστορική αλλαγή για τη σειρά ταινιών, καθώς θα είναι η πρώτη στην οποία η οικογένεια Μπρόκολι δεν θα έχει τον δημιουργικό έλεγχο. Η οικογένεια είχε συνδέσει το όνομά της με τον κινηματογραφικό Τζέιμς Μποντ από την πρώτη ταινία, το 1962.
Η Amazon απέκτησε τη MGM, η οποία κατείχε από κοινού τα δικαιώματα του franchise, το 2022, ενώ η νέα εποχή του 007 σηματοδοτεί και την ενίσχυση του ρόλου του τεχνολογικού κολοσσού στη διαχείριση μιας από τις πιο κερδοφόρες κινηματογραφικές σειρές.
Μιλώντας την Τρίτη στην εκδήλωση Semafor Silicon Valley & The World, στην Καλιφόρνια, ο ιδρυτής και εκτελεστικός πρόεδρος της Amazon εξήγησε ότι η επιλογή του 40χρονου πρωταγωνιστή των ταινιών «Batman» και «Twilight» δεν ήταν εξαρχής αυτονόητη. «Αρχικά ήμασταν κάπως προκατειλημμένοι εναντίον του, επειδή είναι ήδη τόσο διάσημος», παραδέχθηκε ο Μπέζος, εξηγώντας ότι υπήρχε η σκέψη να επιλεγεί κάποιος λιγότερο γνωστός ηθοποιός, όπως είχε συμβεί αρκετές φορές στο παρελθόν με τους πρωταγωνιστές της κινηματογραφικής σειράς.
Ωστόσο, όλα άλλαξαν κατά τη διάρκεια των δοκιμαστικών γυρισμάτων. «Ήταν τόσο προφανές ότι αυτός είναι ο Τζέιμς Μποντ», δήλωσε ο Μπέζος, περιγράφοντας την εντύπωση που προκάλεσε η ερμηνεία του Πάτινσον.
Jeff Bezos just now on the choice of Rob Pattinson: “After the screen test, there was no debate. Rob is James Bond!” pic.twitter.com/j6shJMxf2m— Steve Jurvetson (@FutureJurvetson) November 17, 2026
Σύμφωνα με τον Μπέζος, η διαδικασία επιλογής ήταν ιδιαίτερα αυστηρή, με πέντε ηθοποιούς να φτάνουν στην τελική φάση. Οι υποψήφιοι συμμετείχαν σε κανονικά δοκιμαστικά γυρίσματα, φορώντας τα κοστούμια των χαρακτήρων τους και ερμηνεύοντας τρεις διαφορετικές σκηνές, σε πραγματικά κινηματογραφικά σκηνικά και με τη συμμετοχή άλλων ηθοποιών. «Ακολουθήσαμε μια πραγματικά αυστηρή διαδικασία και πήραμε την τελική απόφαση την Παρασκευή», ανέφερε ο Μπέζος, αποκαλύπτοντας ότι η επιλογή οριστικοποιήθηκε στις 13 Νοεμβρίου, μόλις τρεις ημέρες πριν από την επίσημη ανακοίνωση.
Όπως εξήγησε, και οι πέντε υποψήφιοι ήταν εξαιρετικοί, ωστόσο ο Πάτινσον κατάφερε να κάνει τη μεγαλύτερη εντύπωση. «Όταν φτάσαμε σε αυτή τη λίστα των πέντε, ήταν όλοι καταπληκτικοί. Αλλά υπήρχε κάτι ξεχωριστό στον Ρομπ και στην ερμηνεία του», σημείωσε. Μάλιστα, η επιλογή του δεν προκάλεσε διαφωνίες μεταξύ των υπευθύνων της παραγωγής. «Ήταν αμέσως μια απόφαση που κανείς δεν αμφισβήτησε. Ο Ντενί Βιλνέβ, ο σκηνοθέτης, και όλοι εμείς στραφήκαμε προς τον Ρομπ», πρόσθεσε.
Μεταξύ των ηθοποιών που είχαν ακουστεί ως πιθανοί διάδοχοι του Ντάνιελ Κρεγκ ήταν ο Τζος Ο'Κόνορ, ο Κάλουμ Τέρνερ και ο Τζακ Λόουντεν, ενώ δημοσιεύματα ανέφεραν ότι συμμετείχαν και αυτοί στη διαδικασία των δοκιμαστικών.
Η ανακοίνωση της επιλογής του Πάτινσον έγινε τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου, βάζοντας τέλος σε πολυετείς εικασίες για το ποιος θα διαδεχόταν τον Ντάνιελ Κρεγκ στον εμβληματικό ρόλο. Ο Βρετανός ηθοποιός θα είναι ο έβδομος κινηματογραφικός Τζέιμς Μποντ και θα πρωταγωνιστήσει στην 26η ταινία του δημοφιλούς κατασκοπευτικού franchise, η οποία προγραμματίζεται να κυκλοφορήσει το 2028.
«Ο Τζέιμς Μποντ είναι ένας από τους πιο θρυλικούς χαρακτήρες στην ιστορία του κινηματογράφου και το να μου εμπιστεύονται τον 007 είναι η μεγαλύτερη τιμή της ζωής μου», δήλωσε ο Πάτινσον μετά την ανακοίνωση. Τη σκηνοθεσία της νέας ταινίας έχει αναλάβει ο Ντενί Βιλνέβ, γνωστός για τις ταινίες «Dune» και «Blade Runner 2049», ενώ ο τίτλος και η ακριβής ημερομηνία κυκλοφορίας δεν έχουν ακόμη ανακοινωθεί.
Η νέα παραγωγή σηματοδοτεί παράλληλα μια ιστορική αλλαγή για τη σειρά ταινιών, καθώς θα είναι η πρώτη στην οποία η οικογένεια Μπρόκολι δεν θα έχει τον δημιουργικό έλεγχο. Η οικογένεια είχε συνδέσει το όνομά της με τον κινηματογραφικό Τζέιμς Μποντ από την πρώτη ταινία, το 1962.
Η Amazon απέκτησε τη MGM, η οποία κατείχε από κοινού τα δικαιώματα του franchise, το 2022, ενώ η νέα εποχή του 007 σηματοδοτεί και την ενίσχυση του ρόλου του τεχνολογικού κολοσσού στη διαχείριση μιας από τις πιο κερδοφόρες κινηματογραφικές σειρές.
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