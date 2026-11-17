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Τιμοτέ Σαλαμέ για την προσωπική του ζωή: Δεν με ενδιαφέρει ιδιαίτερα να εκθέτω τον εαυτό μου
Τιμοτέ Σαλαμέ για την προσωπική του ζωή: Δεν με ενδιαφέρει ιδιαίτερα να εκθέτω τον εαυτό μου
Μακάρι να μη χρειαζόταν να μιλάω τόσο πολύ, δήλωσε ο 30χρονος ηθοποιός
Σαφής ως προν την επιθυμία του να μην εκθέτει την προσωπική του φάνηκε ο Τιμοτέ Σαλαμέ σε συνέντευξή του. Ο υποψήφιος για Όσκαρ ηθοποιός, που βρίσκεται σε σχέση με την Κάιλι Τζένερ, μίλησε στο Vanity Fair, εξηγώντας ότι προτιμά να κρατά την προσωπική του ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.
Ο Σαλαμέ, ο οποίος ετοιμάζεται για την κυκλοφορία της τρίτης ταινίας «Dune», ξεκαθάρισε ότι δεν επιθυμεί να αποκαλύπτει περισσότερα για τον εαυτό του, καθώς θεωρεί ότι η δουλειά του είναι εκείνη που πρέπει να βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος.
Ο Τιμοτέ Σαλαμέ φιλοξενείται στο εορταστικό εξώφυλλο του περιοδικού, με τη συνέντευξή του να δημοσιεύεται την Τρίτη 17 Νοεμβρίου, με αφορμή την επικείμενη πρεμιέρα της ταινίας «Dune: Part Three».
Ο διευθυντής σύνταξης του Vanity Fair, Μαρκ Γκουιντούτσι, περιέγραψε τον ηθοποιό ως ιδιαίτερα προστατευτικό απέναντι στην προσωπική του ζωή, επισημαίνοντας ότι κατά τη διάρκεια της 90λεπτης συζήτησής τους απέφυγε να αναφερθεί στη σχέση του με την Κάιλι Τζένερ. Όπως παρατήρησε, ο Σαλαμέ έδειχνε γενικότερα ελάχιστο ενδιαφέρον να συζητήσει οτιδήποτε πέρα από τη δουλειά του. «Μακάρι να μη χρειαζόταν να μιλάω τόσο πολύ», δήλωσε χαρακτηριστικά.
Τα τελευταία χρόνια, ο ηθοποιός βρίσκεται συχνά στο επίκεντρο της δημοσιότητας, εξαιτίας των κινηματογραφικών κυκλοφοριών και της παρουσίας του στην περίοδο των βραβείων. Οι ερμηνείες του στις ταινίες «A Complete Unknown» του 2024 και «Marty Supreme» του 2025 του χάρισαν υποψηφιότητες για Όσκαρ, ενώ τον Δεκέμβριο του 2023 είχε σημειώσει μεγάλη εμπορική επιτυχία με την ταινία «Wonka».
Τον περασμένο Μάρτιο, πάντως, βρέθηκε στο επίκεντρο αντιδράσεων εξαιτίας σχολίων που είχε κάνει για τη δημοτικότητα της όπερας και του μπαλέτου, κατά τη διάρκεια εκδήλωσης για την προώθηση του «Marty Supreme» τον Φεβρουάριο. «Η δουλειά μου είναι τα κόκαλα και οι μύες μου. Δεν με ενδιαφέρει ιδιαίτερα να εκθέτω περισσότερο τον εαυτό μου», εξήγησε στο Vanity Fair.
Όταν ρωτήθηκε αν υπάρχει κάποιο θέμα για το οποίο θα ήθελε να του κάνουν ερωτήσεις οι δημοσιογράφοι, η απάντησή του ήταν κατηγορηματική. «Τίποτα. Εννοώ, απολύτως τίποτα. Δεν το λέω καθόλου με παθητικοεπιθετική διάθεση σε σχέση με αυτή τη συνέντευξη, αλλά νομίζω...», ανέφερε, αφήνοντας τη σκέψη του ημιτελή.
Ο Σαλαμέ, ο οποίος ετοιμάζεται για την κυκλοφορία της τρίτης ταινίας «Dune», ξεκαθάρισε ότι δεν επιθυμεί να αποκαλύπτει περισσότερα για τον εαυτό του, καθώς θεωρεί ότι η δουλειά του είναι εκείνη που πρέπει να βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος.
Ο Τιμοτέ Σαλαμέ φιλοξενείται στο εορταστικό εξώφυλλο του περιοδικού, με τη συνέντευξή του να δημοσιεύεται την Τρίτη 17 Νοεμβρίου, με αφορμή την επικείμενη πρεμιέρα της ταινίας «Dune: Part Three».
Ο διευθυντής σύνταξης του Vanity Fair, Μαρκ Γκουιντούτσι, περιέγραψε τον ηθοποιό ως ιδιαίτερα προστατευτικό απέναντι στην προσωπική του ζωή, επισημαίνοντας ότι κατά τη διάρκεια της 90λεπτης συζήτησής τους απέφυγε να αναφερθεί στη σχέση του με την Κάιλι Τζένερ. Όπως παρατήρησε, ο Σαλαμέ έδειχνε γενικότερα ελάχιστο ενδιαφέρον να συζητήσει οτιδήποτε πέρα από τη δουλειά του. «Μακάρι να μη χρειαζόταν να μιλάω τόσο πολύ», δήλωσε χαρακτηριστικά.
Timothée Chalamet Says He Has ‘Little Interest’ in Sharing More of His Private Life: ‘I Wish I Didn’t Have to Talk Too Much’ https://t.co/i1IES9bxhZ— People (@people) November 17, 2026
Τον περασμένο Μάρτιο, πάντως, βρέθηκε στο επίκεντρο αντιδράσεων εξαιτίας σχολίων που είχε κάνει για τη δημοτικότητα της όπερας και του μπαλέτου, κατά τη διάρκεια εκδήλωσης για την προώθηση του «Marty Supreme» τον Φεβρουάριο. «Η δουλειά μου είναι τα κόκαλα και οι μύες μου. Δεν με ενδιαφέρει ιδιαίτερα να εκθέτω περισσότερο τον εαυτό μου», εξήγησε στο Vanity Fair.
Όταν ρωτήθηκε αν υπάρχει κάποιο θέμα για το οποίο θα ήθελε να του κάνουν ερωτήσεις οι δημοσιογράφοι, η απάντησή του ήταν κατηγορηματική. «Τίποτα. Εννοώ, απολύτως τίποτα. Δεν το λέω καθόλου με παθητικοεπιθετική διάθεση σε σχέση με αυτή τη συνέντευξη, αλλά νομίζω...», ανέφερε, αφήνοντας τη σκέψη του ημιτελή.
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