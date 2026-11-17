Το «Spider-Man: Brand New Day» επιστρέφει στους κινηματογράφους με 10 λεπτά επιπλέον υλικό
Το «Spider-Man: Brand New Day» επιστρέφει στους κινηματογράφους με 10 λεπτά επιπλέον υλικό
Η εκτεταμένη έκδοση της ταινίας θα προβληθεί την Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου - Στις σκηνές που περιλαμβάνονται παρουσιάζεται η Ροζάριο Ντόσον στον ρόλο της Night Nurse
Μετά από ένα καλοκαίρι με διαδοχικά ρεκόρ εισπράξεων, η Sony Pictures ετοιμάζεται να εκτοξεύσει ακόμα ψηλότερα το «Spider-Man: Brand New Day», φέρνοντάς το ξανά στις κινηματογραφικές αίθουσες με νέες σκηνές.
Σύμφωνα με το στούντιο, η εκτεταμένη έκδοση της ταινίας θα φέρει τον τίτλο «Spider-Man: [Brand New] Brand New Day» και αναμένεται αποκλειστικά στη μεγάλη οθόνη την Παρασκευή, 4 Δεκεμβρίου. Το νέο υλικό θα έχει συνολική διάρκεια 10 λεπτών και θα περιλαμβάνει σκηνές, ανάμεσα στις οποίες ξεχωρίζει μια εμφάνιση της Ροζάριο Ντόσον στον ρόλο της Night Nurse.
Όπως αναφέρει το «Τhe Hollywood Reporter», το «Spider-Man: Brand New Day» έκανε πρεμιέρα στους κινηματογράφους στις 31 Ιουλίου, με τον Τομ Χόλαντ να επιστρέφει στον εμβληματικό ρόλο του Peter Parker υπό τις σκηνοθετικές οδηγίες του Ντέστιν Ντάνιελ Κρέτον. Στο πρωταγωνιστικό καστ περιλαμβάνονται επίσης οι Ζεντάγια, Τζον Μπέρνθαλ, Μαρκ Ράφαλο και Σέιντι Σινκ.
Αυτή τη στιγμή, το φιλμ κατέχει τον τίτλο της πιο εμπορικής ταινίας όλων των εποχών στο αμερικανικό box office με 959 εκατομμύρια δολάρια, γεγονός που σημαίνει ότι η επερχόμενη επανακυκλοφορία ενδέχεται να το βοηθήσει να ξεπεράσει το ιστορικό ορόσημο του ενός δισεκατομμυρίου δολαρίων στη Βόρεια Αμερική. Παράλληλα, φιγουράρει στην 3η θέση της παγκόσμιας κατάταξης όλων των εποχών, με συνολικές εισπράξεις που αγγίζουν τα 2,5 δισεκατομμύρια δολάρια.
Στις 4 Δεκεμβρίου, ωστόσο, ο ανταγωνισμός θα είναι ισχυρός, καθώς στις αίθουσες κάνουν επίσης πρεμιέρα το σίκουελ «Violent Night 2» της Universal με πρωταγωνιστή τον Ντέιβιντ Χάρμπορ, η ταινία «Behemoth!» με τον Πέδρο Πασκάλ, καθώς και η ταινία δράσης «Above the Below» της Lionsgate με πρωταγωνιστή τον Ίντρις Έλμπα.
Σύμφωνα με το στούντιο, η εκτεταμένη έκδοση της ταινίας θα φέρει τον τίτλο «Spider-Man: [Brand New] Brand New Day» και αναμένεται αποκλειστικά στη μεγάλη οθόνη την Παρασκευή, 4 Δεκεμβρίου. Το νέο υλικό θα έχει συνολική διάρκεια 10 λεπτών και θα περιλαμβάνει σκηνές, ανάμεσα στις οποίες ξεχωρίζει μια εμφάνιση της Ροζάριο Ντόσον στον ρόλο της Night Nurse.
Welcome to a brand new Brand New Day.— Spider-Man Movie (@SpiderManMovie) November 16, 2026
⁰The record-breaking movie is coming back to the big screen on December 4 with an extended cut featuring new scenes and a couple more surprises. Get tickets for the extended cut of #SpiderManBrandNewDay this Thursday. pic.twitter.com/IDM1K0FaGe
Όπως αναφέρει το «Τhe Hollywood Reporter», το «Spider-Man: Brand New Day» έκανε πρεμιέρα στους κινηματογράφους στις 31 Ιουλίου, με τον Τομ Χόλαντ να επιστρέφει στον εμβληματικό ρόλο του Peter Parker υπό τις σκηνοθετικές οδηγίες του Ντέστιν Ντάνιελ Κρέτον. Στο πρωταγωνιστικό καστ περιλαμβάνονται επίσης οι Ζεντάγια, Τζον Μπέρνθαλ, Μαρκ Ράφαλο και Σέιντι Σινκ.
Αυτή τη στιγμή, το φιλμ κατέχει τον τίτλο της πιο εμπορικής ταινίας όλων των εποχών στο αμερικανικό box office με 959 εκατομμύρια δολάρια, γεγονός που σημαίνει ότι η επερχόμενη επανακυκλοφορία ενδέχεται να το βοηθήσει να ξεπεράσει το ιστορικό ορόσημο του ενός δισεκατομμυρίου δολαρίων στη Βόρεια Αμερική. Παράλληλα, φιγουράρει στην 3η θέση της παγκόσμιας κατάταξης όλων των εποχών, με συνολικές εισπράξεις που αγγίζουν τα 2,5 δισεκατομμύρια δολάρια.
Στις 4 Δεκεμβρίου, ωστόσο, ο ανταγωνισμός θα είναι ισχυρός, καθώς στις αίθουσες κάνουν επίσης πρεμιέρα το σίκουελ «Violent Night 2» της Universal με πρωταγωνιστή τον Ντέιβιντ Χάρμπορ, η ταινία «Behemoth!» με τον Πέδρο Πασκάλ, καθώς και η ταινία δράσης «Above the Below» της Lionsgate με πρωταγωνιστή τον Ίντρις Έλμπα.
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