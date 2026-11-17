Ο Μπραντ Πιτ θέλει να υποδυθεί τον κακό σε ταινία Τζέιμς Μποντ απέναντι στον Ρόμπερτ Πάτινσον: Είναι πραγματικά εξαιρετικός
Ο Μπραντ Πιτ θέλει να υποδυθεί τον κακό σε ταινία Τζέιμς Μποντ απέναντι στον Ρόμπερτ Πάτινσον: Είναι πραγματικά εξαιρετικός
Μου αρέσει πολύ αυτή η ιδέα, μου αρέσουν όσα έχει κάνει μέχρι τώρα, είπε ο σταρ του Χόλιγουντ, σχολιάζοντας την επιλογή του Πάτινσον για τον ρόλο του 007
Ως κακός θα ήθελε να εμφανιστεί ο Μπραντ Πιτ σε μια επόμενη ταινία του Τζέιμς Μποντ, λίγο αφότου ανακοινώθηκε πως τον Ντάνιελ Κρεγκ στον ρόλο του πράκτορα 007 θα διαδεχτεί ο Ρόμπερτ Πάτινσον.
Ο 62χρονος ηθοποιός μίλησε για το ενδεχόμενο αυτό στην πρεμιέρα της νέας του ταινίας «The Further Mis-Adventures of Cliff Booth», που πραγματοποιήθηκε στο Λος Άντζελες τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου. Μάλιστα, πληροφορήθηκε την επιλογή του Πάτινσον για τον ρόλο, ενώ βρισκόταν στο κόκκινο χαλί της εκδήλωσης.
«Ρόμπερτ... Ξέρεις κάτι; Θα ήθελα να το κάνω», δήλωσε στην κάμερα του Extra TV, όταν ρωτήθηκε αν θα τον ενδιέφερε να υποδυθεί έναν αντίπαλο του νέου Τζέιμς Μποντ. «Ο Χαβιέρ, φίλος μου, το έκανε τόσο καλά. Είναι δύσκολο να σταθείς στο ύψος του, αλλά ναι, θα αναλάμβανα έναν τέτοιο ρόλο», πρόσθεσε, αναφερόμενος στον συμπρωταγωνιστή του στην ταινία «F1», Χαβιέρ Μπαρδέμ, ο οποίος είχε υποδυθεί τον κακό Ραούλ Σίλβα στην ταινία «Skyfall» του 2012.
Ο Πιτ δεν έκρυψε, επίσης, τον ενθουσιασμό του για την επιλογή του 40χρονου συναδέλφου του για τον εμβληματικό ρόλο. «Ξέρεις κάτι; Μου αρέσει πολύ αυτή η ιδέα. Μου αρέσουν όσα έχει κάνει μέχρι τώρα, μου αρέσουν οι επιλογές του. Νομίζω ότι είναι πραγματικά εξαιρετικός», ανέφερε.
«Είναι υπέροχο. Πολύ καλή επιλογή. Μου αρέσει», συμπλήρωσε ο σταρ του Χόλιγουντ, ο οποίος συνοδευόταν από τη σύντροφό του, Ινές ντε Ραμόν.
Ο 62χρονος ηθοποιός μίλησε για το ενδεχόμενο αυτό στην πρεμιέρα της νέας του ταινίας «The Further Mis-Adventures of Cliff Booth», που πραγματοποιήθηκε στο Λος Άντζελες τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου. Μάλιστα, πληροφορήθηκε την επιλογή του Πάτινσον για τον ρόλο, ενώ βρισκόταν στο κόκκινο χαλί της εκδήλωσης.
«Ρόμπερτ... Ξέρεις κάτι; Θα ήθελα να το κάνω», δήλωσε στην κάμερα του Extra TV, όταν ρωτήθηκε αν θα τον ενδιέφερε να υποδυθεί έναν αντίπαλο του νέου Τζέιμς Μποντ. «Ο Χαβιέρ, φίλος μου, το έκανε τόσο καλά. Είναι δύσκολο να σταθείς στο ύψος του, αλλά ναι, θα αναλάμβανα έναν τέτοιο ρόλο», πρόσθεσε, αναφερόμενος στον συμπρωταγωνιστή του στην ταινία «F1», Χαβιέρ Μπαρδέμ, ο οποίος είχε υποδυθεί τον κακό Ραούλ Σίλβα στην ταινία «Skyfall» του 2012.
Brad Pitt Says He’d ‘Like to’ Play a Bond Villain Opposite Robert Pattinson’s 007: ‘He’s the Real Deal’ https://t.co/PdsGEVgXtp— People (@people) November 17, 2026
«Είναι υπέροχο. Πολύ καλή επιλογή. Μου αρέσει», συμπλήρωσε ο σταρ του Χόλιγουντ, ο οποίος συνοδευόταν από τη σύντροφό του, Ινές ντε Ραμόν.
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