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Τρομακτικό βίντεο από την Τουρκία: Κοριτσάκι έπαιζε τυφλόμυγα και έπεσε στο κενό από ύψος 8 μέτρων
Τρομακτικό βίντεο από την Τουρκία: Κοριτσάκι έπαιζε τυφλόμυγα και έπεσε στο κενό από ύψος 8 μέτρων
Το κορίτσι προσέκρουσε σε μεταλλικά κάγκελα και βρέθηκε στο κενό – Έπεσε αρχικά πάνω σε κληματαριά και στη συνέχεια στο έδαφος, ενώ η στιγμή της πτώσης καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας
Σοκαριστικό ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας (16/11) στην περιοχή Αλαπλί της Τουρκίας, όταν ένα κοριτσάκι που έπαιζε τυφλόμυγα με τις φίλες του έπεσε από ύψος οκτώ μέτρων.
Σύμφωνα με το πρακτορείο DHA, το παιδί, έχοντας δεμένα τα μάτια, προσέκρουσε σε μεταλλικά κάγκελα και έπεσε από τοίχο αντιστήριξης, καταλήγοντας αρχικά πάνω σε κληματαριά και στη συνέχεια στο έδαφος.
Το κοριτσάκι μεταφέρθηκε τραυματισμένο στο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται σε καλή κατάσταση.
Η στιγμή της πτώσης καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας πολυκατοικίας.
Σύμφωνα με το πρακτορείο DHA, το παιδί, έχοντας δεμένα τα μάτια, προσέκρουσε σε μεταλλικά κάγκελα και έπεσε από τοίχο αντιστήριξης, καταλήγοντας αρχικά πάνω σε κληματαριά και στη συνέχεια στο έδαφος.
Το κοριτσάκι μεταφέρθηκε τραυματισμένο στο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται σε καλή κατάσταση.
Η στιγμή της πτώσης καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας πολυκατοικίας.
Δείτε το σχετικό βίντεο:
🇹🇷😱 BLINDFOLDED girl plunges 26 FEET over a railing during a game in Turkey and somehow SURVIVES! The young girl was playing blind man's bluff when she stepped over the edge and fell eight meters. Miraculously, she landed in a vineyard below and is reportedly doing well. That could have ended so much worse! Writer: Naz https://t.co/XFlcu9s7bP— Mario Nawfal (@MarioNawfal) November 17, 2026
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