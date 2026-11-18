Κληρονομιές: Ποιος παίρνει το σπίτι, πώς μοιράζεται η περιουσία και τι γίνεται με τα χρέη

Οι νέες ρυθμίσεις επιχειρούν να αντιμετωπίσουν προβλήματα που συχνά εγκλωβίζουν τις οικογένειες σε πολυετείς διαμάχες - Από το 1/4 στο 1/3 το μερίδιο του συζύγου, τι παίρνουν τα παιδιά και πώς προστατεύονται οι κληρονόμοι από τα χρέη