Άαρον Τέιλορ-Τζόνσον: Τα φιλιά στο στόμα με τον συμπρωταγωνιστή του στα γυρίσματα της νέας σειράς του Netflix
Άαρον Τέιλορ-Τζόνσον: Τα φιλιά στο στόμα με τον συμπρωταγωνιστή του στα γυρίσματα της νέας σειράς του Netflix
Οι δύο ηθοποιοί έκαναν γύρισμα σε δρόμο της Νέας Υόρκης
Μία σκηνή με φιλιά στο στόμα γύρισαν ο Άαρον Τέιλορ-Τζόνσον και ο συμπρωταγωνιστής του Ντέβον Τέρελ στο κέντρο του Μανχάταν για τις ανάγκες της νέας σειράς «Enigma Variations» του Netflix.
Οι δύο ηθοποιοί βρέθηκαν σε έναν δρόμο της Νέας Υόρκης, όπου ο Τέρελ φαίνεται να πλησιάζει πρώτος τον Τέιλορ-Τζόνσον. Μέσα από φωτογραφίες που δημοσίευσε ο TMZ, οι δύο τους εμφανίζονται να φιλιούνται στο στόμα, προτού αγκαλιαστούν. Η σκηνή καταγράφηκε τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου και τράβηξε την προσοχή λόγω της έντασης και του πάθους που χαρακτήριζαν την κινηματογραφική τους στιγμή.
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Η επερχόμενης παραγωγή αποτελεί διασκευή του ομώνυμου μυθιστορήματος του Αντρέ Ασιμάν, του συγγραφέα που βρίσκεται πίσω και από το «Call Me by Your Name», το οποίο μεταφέρθηκε στον κινηματογράφο το 2017.
Το «Enigma Variations» θα είναι μια μίνι σειρά του Netflix, με την πλατφόρμα να περιγράφει την ιστορία ως μια εξίσου αισθησιακή και τολμηρή εξερεύνηση του έρωτα και της επιθυμίας.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Οι δύο ηθοποιοί βρέθηκαν σε έναν δρόμο της Νέας Υόρκης, όπου ο Τέρελ φαίνεται να πλησιάζει πρώτος τον Τέιλορ-Τζόνσον. Μέσα από φωτογραφίες που δημοσίευσε ο TMZ, οι δύο τους εμφανίζονται να φιλιούνται στο στόμα, προτού αγκαλιαστούν. Η σκηνή καταγράφηκε τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου και τράβηξε την προσοχή λόγω της έντασης και του πάθους που χαρακτήριζαν την κινηματογραφική τους στιγμή.
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
💋 Aaron Taylor-Johnson and Devon Terrell share a steamy on-set kiss.— TMZ (@TMZ) November 16, 2026
🎥: Backgrid pic.twitter.com/1jiSlVJuHd
Aaron Taylor-Johnson and Devon Terrell are spotted sharing a kiss on the set of "Enigma Variations" in Manhattan 📸: @BackgridUS pic.twitter.com/jiIKSFdnzw— Page Six (@PageSix) November 16, 2026
Το «Enigma Variations» θα είναι μια μίνι σειρά του Netflix, με την πλατφόρμα να περιγράφει την ιστορία ως μια εξίσου αισθησιακή και τολμηρή εξερεύνηση του έρωτα και της επιθυμίας.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
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