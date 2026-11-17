Γιούλη Τσαγκαράκη για τις «Σέρρες»: Ήθελα να πάω σε μια σπηλιά να ηρεμήσω, άνοιγα το κινητό και ήμουν παντού
Γιούλη Τσαγκαράκη για τις «Σέρρες»: Ήθελα να πάω σε μια σπηλιά να ηρεμήσω, άνοιγα το κινητό και ήμουν παντού
Ήταν τρομακτικό, εκμυστηρεύτηκε η ηθοποιός που συμμετείχε στη σειρά του Γιώργου Καπουτζίδη ως θεία Σταματίνα
Τον τρόπο με τον οποίο βίωσε την απότομη αναγνωρισιμότητα λόγω της συμμετοχής της στις «Σέρρες» περιέγραψε η Γιούλη Τσαγκαράκη. Η ηθοποιός υποδύθηκε στη σειρά του Γιώργου Καπουτζίδη, τη θεία Σταματίνα, τον πρώτο intersex χαρακτήρα στην ελληνική τηλεόραση. Όπως εκμυστηρεύτηκε, ένιωσε την ανάγκη να απομονωθεί για ένα διάστημα, αφού η επιτυχία εκτός από χαρά έφερε και στρες.
Η Γιούλη Τσαγκαράκη ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «Στούντιο 4», την Τρίτη 17 Νοεμβρίου, και εξήγησε στην αρχή πώς προέκυψε η συμμετοχή της στις «Σέρρες». Όλα ξεκίνησαν, θυμήθηκε, με ένα email που είχε στείλει η ίδια στον Γιώργο Καπουτζίδη. «Ήταν μια περίοδος που δεν είχα δουλειά στο θέατρο. Δεν είχα βρει τίποτα. Ήταν Αύγουστος, πλησίαζε ο Σεπτέμβρης. Βέβαια, Αύγουστο, όταν δεν έχει δουλειά ένας ηθοποιός, συνήθως είναι καμένο χαρτί. Και αυτό έγινε τυχαία. Δεν ξέρω πόσο τυχαία γίνονται τα πράγματα στη ζωή. Είχα στείλει ένα email στον Γιώργο Καπουτζίδη. Το είχα στείλει Απρίλη και έτυχε ο Γιώργος και είδε αυτό το μήνυμα τον Αύγουστο», ανέφερε αρχικά.
Δείτε το σχετικό απόσπασμα μετά το 09:50
«Και εκεί που ήμουν στο σπίτι και δεν υπήρχε τίποτα απολύτως, ακούω το “γκλινκ”, το θαυματουργό, και ήταν η απάντηση του Γιώργου ότι εμείς τέλος του μήνα ξεκινάμε τα γυρίσματα. Φεύγουμε για Σέρρες, οπότε θέλουμε να σε δούμε σε αυτόν τον ρόλο», συμπλήρωσε.
Όσον αφορά στο πώς αντιμετώπισε τη δημοσιότητα, η ηθοποιός εκμυστηρεύτηκε πως η συνεχής προβολή της την τρόμαξε, κάνοντάς τη να θέλει να περάσει χρόνο μόνη της. «Μετά είχα χαρά και στρες. Ήθελα μια εβδομάδα να πάω σε μια σπηλιά. Ήταν τρομακτικό. Άνοιγα το κινητό μου και ήμουν παντού. Ήταν πολύ σημαντικό το πριν και μετά, αλλά οι “Σέρρες” οπωσδήποτε ήταν και είναι εισιτήριο για το τώρα», πρόσθεσε στη συνέχεια.
Η Γιούλη Τσαγκαράκη ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «Στούντιο 4», την Τρίτη 17 Νοεμβρίου, και εξήγησε στην αρχή πώς προέκυψε η συμμετοχή της στις «Σέρρες». Όλα ξεκίνησαν, θυμήθηκε, με ένα email που είχε στείλει η ίδια στον Γιώργο Καπουτζίδη. «Ήταν μια περίοδος που δεν είχα δουλειά στο θέατρο. Δεν είχα βρει τίποτα. Ήταν Αύγουστος, πλησίαζε ο Σεπτέμβρης. Βέβαια, Αύγουστο, όταν δεν έχει δουλειά ένας ηθοποιός, συνήθως είναι καμένο χαρτί. Και αυτό έγινε τυχαία. Δεν ξέρω πόσο τυχαία γίνονται τα πράγματα στη ζωή. Είχα στείλει ένα email στον Γιώργο Καπουτζίδη. Το είχα στείλει Απρίλη και έτυχε ο Γιώργος και είδε αυτό το μήνυμα τον Αύγουστο», ανέφερε αρχικά.
Δείτε το σχετικό απόσπασμα μετά το 09:50
«Και εκεί που ήμουν στο σπίτι και δεν υπήρχε τίποτα απολύτως, ακούω το “γκλινκ”, το θαυματουργό, και ήταν η απάντηση του Γιώργου ότι εμείς τέλος του μήνα ξεκινάμε τα γυρίσματα. Φεύγουμε για Σέρρες, οπότε θέλουμε να σε δούμε σε αυτόν τον ρόλο», συμπλήρωσε.
Όσον αφορά στο πώς αντιμετώπισε τη δημοσιότητα, η ηθοποιός εκμυστηρεύτηκε πως η συνεχής προβολή της την τρόμαξε, κάνοντάς τη να θέλει να περάσει χρόνο μόνη της. «Μετά είχα χαρά και στρες. Ήθελα μια εβδομάδα να πάω σε μια σπηλιά. Ήταν τρομακτικό. Άνοιγα το κινητό μου και ήμουν παντού. Ήταν πολύ σημαντικό το πριν και μετά, αλλά οι “Σέρρες” οπωσδήποτε ήταν και είναι εισιτήριο για το τώρα», πρόσθεσε στη συνέχεια.
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