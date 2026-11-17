Το viral βίντεο από το πάρτι γενεθλίων του Λεονάρντο Ντι Κάπριο: Με πούλμαν κατέφθασαν νεαρές καλλονές για να... ευχηθούν στον χολιγουντιανό σταρ
Το viral βίντεο από το πάρτι γενεθλίων του Λεονάρντο Ντι Κάπριο: Με πούλμαν κατέφθασαν νεαρές καλλονές για να... ευχηθούν στον χολιγουντιανό σταρ
Στο πάρτι για τα 52α γενέθλια του σταρ του Χόλιγουντ παρευρέθηκαν λαμπεροί καλεσμένοι από τον χώρο του κινηματογράφου, της μουσικής και της μόδας, όμως την παράσταση «έκλεψε» το πούλμαν με τις νεαρές γυναίκες
Με πλήθος εντυπωσιακών γυναικών και λαμπερών καλεσμένων από τον χώρο του θεάματος γιόρτασε ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο τα 52α γενέθλιά του σε ένα μεγάλο πάρτι στην έπαυλή του στο Λος Άντζελες.
Το πάρτι πραγματοποιήθηκε το βράδυ του Σαββάτου 14 Νοεμβρίου, τρεις μέρες μετά τα γενέθλια του ηθοποιού, με δεκάδες γνωστά πρόσωπα του κινηματογράφου, της μουσικής και της μόδας να συγκεντρώνονται, για να γιορτάσουν μαζί του.
Ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε η άφιξη μιας ομάδας γυναικών, οι οποίες έφτασαν στον χώρο της εκδήλωσης με ένα λευκό πούλμαν, φορώντας μίνι φορέματα και ψηλοτάκουνα παπούτσια.
Σε βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα, εμφανίζονται να αποβιβάζονται από το όχημα και να κατευθύνονται προς την κατοικία όπου πραγματοποιήθηκε το πάρτι. Ανάμεσά τους διακρίνεται και η Κόρτνεϊ Μπόερνερ, γνωστή από τη συμμετοχή της στο αμερικανικό ριάλιτι «Love Island».
Δείτε βίντεο
Δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για την ταυτότητα όλων των γυναικών ή τη σχέση τους με τον βραβευμένο με Όσκαρ ηθοποιό, ωστόσο στα πλάνα φαίνονται ευδιάθετες κατά την άφιξή τους.
Στο πάρτι παρευρέθηκαν και πρόσωπα από το στενό οικογενειακό περιβάλλον του Ντι Κάπριο, μεταξύ των οποίων ο πατέρας του, Τζορτζ, και η μητριά του, Πέγκι Αν Φάραρ. Παράλληλα, ο φωτογραφικός φακός κατέγραψε μέλος της ομάδας του ηθοποιού να μεταφέρει την τούρτα γενεθλίων στον χώρο της εκδήλωσης.
Ανάμεσα στους λαμπερούς καλεσμένους ήταν ο στενός φίλος του Ντι Κάπριο, Τόμπι Μαγκουάιρ, ο Αλ Πατσίνο, η Νουρ Αλφαλάχ, ο Τζόνα Χιλ, η ράπερ Ice Spice, η Στάσι Καρανικολάου και ο 50 Cent. Στην εκδήλωση έδωσαν επίσης το «παρών» ο Κέισι Άφλεκ, ο Ορλάντο Μπλουμ, η Κάρα Ντελεβίν, ο πρώην πρωθυπουργός του Καναδά Τζάστιν Τριντό και ο Τράβις Μπάρκερ, συνοδευόμενος από τα δύο παιδιά του, Λάντον και Αλαμπάμα Μπάρκερ. Η 28χρονη σύντροφος του Ντι Κάπριο δεν απαθανατίστηκε από τους φωτογράφους, αλλά σύμφωνα με το Page Six ήταν στο πλευρό του.
Το πάρτι πραγματοποιήθηκε το βράδυ του Σαββάτου 14 Νοεμβρίου, τρεις μέρες μετά τα γενέθλια του ηθοποιού, με δεκάδες γνωστά πρόσωπα του κινηματογράφου, της μουσικής και της μόδας να συγκεντρώνονται, για να γιορτάσουν μαζί του.
Ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε η άφιξη μιας ομάδας γυναικών, οι οποίες έφτασαν στον χώρο της εκδήλωσης με ένα λευκό πούλμαν, φορώντας μίνι φορέματα και ψηλοτάκουνα παπούτσια.
Σε βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα, εμφανίζονται να αποβιβάζονται από το όχημα και να κατευθύνονται προς την κατοικία όπου πραγματοποιήθηκε το πάρτι. Ανάμεσά τους διακρίνεται και η Κόρτνεϊ Μπόερνερ, γνωστή από τη συμμετοχή της στο αμερικανικό ριάλιτι «Love Island».
Δείτε βίντεο
Δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για την ταυτότητα όλων των γυναικών ή τη σχέση τους με τον βραβευμένο με Όσκαρ ηθοποιό, ωστόσο στα πλάνα φαίνονται ευδιάθετες κατά την άφιξή τους.
Στο πάρτι παρευρέθηκαν και πρόσωπα από το στενό οικογενειακό περιβάλλον του Ντι Κάπριο, μεταξύ των οποίων ο πατέρας του, Τζορτζ, και η μητριά του, Πέγκι Αν Φάραρ. Παράλληλα, ο φωτογραφικός φακός κατέγραψε μέλος της ομάδας του ηθοποιού να μεταφέρει την τούρτα γενεθλίων στον χώρο της εκδήλωσης.
Leonardo DiCaprio’s 52nd birthday party attended by busload of glamorous women as video captures their eye-popping arrival https://t.co/dkQzuzaDwT pic.twitter.com/pF2TxD0Gap— Page Six (@PageSix) November 16, 2026
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