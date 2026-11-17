Χρυσοχοΐδης: Δεν υπάρχουν περιθώρια για όσους θέλουν να αμαυρώσουν την πορεία για το Πολυτεχνείο, αδιέξοδος αυτός ο τρόπος διαδήλωσης
Χρυσοχοΐδης: Δεν υπάρχουν περιθώρια για όσους θέλουν να αμαυρώσουν την πορεία για το Πολυτεχνείο, αδιέξοδος αυτός ο τρόπος διαδήλωσης
«Yπάρχει μια ωριμότητα πια και όλοι αντιλαμβάνονται ότι τα επεισόδια σε μια τέτοια επέτειο κάνουν κακό πρώτα στη μνήμη» είπε ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης
Στα μέτρα που λαμβάνει η αστυνομία ενόψει της σημερινής πορείας για την επέτειο του Πολυτεχνείου αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, το πρωί της Τρίτης ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Όπως είπε στον ΣΚΑΪ «υπάρχει μια ωριμότητα πια και όλοι αντιλαμβάνονται ότι τα επεισόδια σε μια τέτοια επέτειο κάνουν κακό πρώτα στη μνήμη. Και σήμερα και στις 6 Δεκεμβρίου οι διαδηλώσεις θα είναι ειρηνικές, η αστυνομία προστατεύει την πορεία».
«Υπάρχουν στοιχεία που αμαυρώνουν την πορεία και διαλύουν τις συγκεντρώσεις. ελπίζω να αντιληφθούν ότι δεν υπάρχουν περιθώρια για τέτοιου είδους συμπεριφορές» πρόσθεσε ο κ. Χρυσοχοΐδης εξηγώντας ότι «λαμβάνονται μέτρα επιχειρησιακά αλλά περισσότερο όλοι έχουν αντιληφθεί ότι αυτός ο τρόπος διαδήλωσης-διαμαρτυρίας είναι αδιέξοδος».
Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη είπε, επίσης, ότι είναι «λάθος η συζήτηση για τους νεκρούς του Πολυτεχνείου, δεν έχει νόημα. Αυτά που έχουν γίνει, έχουν καταγραφεί υπό τα όμματα χιλιάδων ζώντων μαρτύρων».
Όσον αφορά τη βία στα πανεπιστήμια με αφορμή όσα συνέβησαν στο ΕΚΠΑ πριν από λίγες ημέρες, ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης διεμήνυσε «θα συλλαμβάνεται όποιος δεν έχει αντιληφθεί ότι το πανεπίστημιο δεν είναι χώρος βίαιης αναμέτρησης αλλά γνώσης και επιστήμης. Είναι πια λίγα τα φαινόμενα και αυτά θα εξαφανιστούν, να είστε βέβαιοι γι' αυτό».
Στο πλαίσιο αυτό επισήμανε, δε, ότι «πρέπει να εφαρμοστεί το σχέδιο για ελεγχόμενη πρόσβαση».
Ο υπουργός αναφέρθηκε και στην παραβατικότητα των Ρομά για την οποία είπε «είναι πολύ μεγάλη. Έχουμε ιδρύσει ειδικές υπηρεσίες που εδρεύουν μέσα στους οικισμούς, έχουμε ιδρύσει ειδικό τμήμα στο ελληνικό FBI αλλά δυστυχώς το πρόβλημα δεν λύνεται χωρίς άλλα μέτρα».
«Υπάρχουν στοιχεία που αμαυρώνουν την πορεία και διαλύουν τις συγκεντρώσεις. ελπίζω να αντιληφθούν ότι δεν υπάρχουν περιθώρια για τέτοιου είδους συμπεριφορές» πρόσθεσε ο κ. Χρυσοχοΐδης εξηγώντας ότι «λαμβάνονται μέτρα επιχειρησιακά αλλά περισσότερο όλοι έχουν αντιληφθεί ότι αυτός ο τρόπος διαδήλωσης-διαμαρτυρίας είναι αδιέξοδος».
Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη είπε, επίσης, ότι είναι «λάθος η συζήτηση για τους νεκρούς του Πολυτεχνείου, δεν έχει νόημα. Αυτά που έχουν γίνει, έχουν καταγραφεί υπό τα όμματα χιλιάδων ζώντων μαρτύρων».
Όσον αφορά τη βία στα πανεπιστήμια με αφορμή όσα συνέβησαν στο ΕΚΠΑ πριν από λίγες ημέρες, ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης διεμήνυσε «θα συλλαμβάνεται όποιος δεν έχει αντιληφθεί ότι το πανεπίστημιο δεν είναι χώρος βίαιης αναμέτρησης αλλά γνώσης και επιστήμης. Είναι πια λίγα τα φαινόμενα και αυτά θα εξαφανιστούν, να είστε βέβαιοι γι' αυτό».
Στο πλαίσιο αυτό επισήμανε, δε, ότι «πρέπει να εφαρμοστεί το σχέδιο για ελεγχόμενη πρόσβαση».
Ο υπουργός αναφέρθηκε και στην παραβατικότητα των Ρομά για την οποία είπε «είναι πολύ μεγάλη. Έχουμε ιδρύσει ειδικές υπηρεσίες που εδρεύουν μέσα στους οικισμούς, έχουμε ιδρύσει ειδικό τμήμα στο ελληνικό FBI αλλά δυστυχώς το πρόβλημα δεν λύνεται χωρίς άλλα μέτρα».
Ειδικά για το ελληνικό FBI είπε ότι «για πρώτη φορά η χώρα διαθέτει υπηρεσία που είναι ένστολη, ένοπλη, κάνει έρευνες, έχει την εποπτεία εισαγγελέα» προσθέτοντας ότι «αργά ή γρήγορα όσοι έχουν παρανομήσει συλλαμβάνονται» καθώς και ότι «έχουμε έρευνες σε εξέλιξη για κλοπή δημοσίου χρήματος».
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