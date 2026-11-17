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29χρονη Ολλανδή που αποκαλείται το «πιο περιζήτητο μοντέλο στο OnlyFans», συνελήφθη από την ICE και παραπονιέται για τις συνθήκες κράτησης
29χρονη Ολλανδή που αποκαλείται το «πιο περιζήτητο μοντέλο στο OnlyFans», συνελήφθη από την ICE και παραπονιέται για τις συνθήκες κράτησης
H Βέρα Ντίκμανς συνελήφθη στο Μαϊάμι όπου είχε ταξιδέψει για να δημιουργήσει «περιεχόμενο» σε εκδήλωση του UFC
Σε περιπέτεια κατέληξε για την 29χρονη Βέρα Ντίκμανς που αυτοαποκαλείται «το πιο περιζήτητο μοντέλο στο OnlyFans» το τελευταίο ταξίδι της στις ΗΠΑ για να δημιουργήσει «περιεχόμενο», καθώς συνελήφθη από πράκτορες της αμερικανικής υπηρεσίας μετανάστευσης (ICE).
Η Ντίκμανς συνελήφθη αφού έφτασε στο Μαϊάμι στις 11 Νοεμβρίου και μεταφέρθηκε στο κέντρο κράτησης μεταναστών Delaney Hall. Σύμφωνα με την οικογένειά της η 29χρονη διαμαρτύρεται για το «πολύ κακής ποιότητας φαγητό» και τις «εξαιρετικά ανθυγιεινές» συνθήκες που επικρατούν στο διαβόητο κέντρο κράτησης του Νιου Τζέρσεϊ.
Η οικογένεια της νεαρής από την Ολλανδία δηλώνει ότι δεν καταλαβαίνει γιατί η Βέρα συνελήφθη από τις ομοσπονδιακές αρχές. Η μητέρα της, Μαριάν Σολτ, δήλωσε ότι η κόρη της βρισκόταν στις ΗΠΑ με τουριστική βίζα, η οποία δεν επιτρέπει στους κατόχους της να εργάζονται κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στη χώρα, σύμφωνα με την ολλανδική εφημερίδα AD. Ωστόσο, οι λογαριασμοί της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι γεμάτοι με περιεχόμενο που δημιουργεί για τους ακολούθους της.
Η Σολτ πρόσθεσε ότι η κόρη της κατευθυνόταν σε εκδήλωση του UFC στη Νέα Υόρκη, όπου σχεδίαζε να δημιουργήσει περισσότερο περιεχόμενο ενώ, όπως παραδέχθηκε, είχε χάσει πρόσφατα ένα ραντεβού με τις μεταναστευτικές αρχές σχετικά με την αίτησή της για την απόκτηση πράσινης κάρτας (Green Card).
«Αυτό συνέβη επειδή ταξιδεύει πολύ. Επίσης, μένει κυρίως σε ξενοδοχεία και όχι στη μόνιμη διεύθυνσή της. Αυτός είναι πιθανότατα ο λόγος για τον οποίο βρέθηκε στα αρχεία της ICE», δήλωσε η μητέρα της Ντίκμανς που ταξίδεψε στις ΗΠΑ για να βρίσκεται κοντά στην κόρη της και δήλωσε έκπληκτη από την κατάσταση που αντίκρισε.
«Η Βέρα ήταν με δάκρυα στα μάτια και σχεδόν δεν την αναγνώρισα με αυτά τα ρούχα της φυλακής. Περιόρισαν ακόμη περισσότερο την ελευθερία της. Τώρα επιτρέπεται να τηλεφωνεί μόνο για πέντε λεπτά, αντί για 45. Εκεί υπάρχουν συνολικά μόλις τέσσερα τηλέφωνα για 60 άτομα».
Η Ντίκμανς συνελήφθη αφού έφτασε στο Μαϊάμι στις 11 Νοεμβρίου και μεταφέρθηκε στο κέντρο κράτησης μεταναστών Delaney Hall. Σύμφωνα με την οικογένειά της η 29χρονη διαμαρτύρεται για το «πολύ κακής ποιότητας φαγητό» και τις «εξαιρετικά ανθυγιεινές» συνθήκες που επικρατούν στο διαβόητο κέντρο κράτησης του Νιου Τζέρσεϊ.
Η οικογένεια της νεαρής από την Ολλανδία δηλώνει ότι δεν καταλαβαίνει γιατί η Βέρα συνελήφθη από τις ομοσπονδιακές αρχές. Η μητέρα της, Μαριάν Σολτ, δήλωσε ότι η κόρη της βρισκόταν στις ΗΠΑ με τουριστική βίζα, η οποία δεν επιτρέπει στους κατόχους της να εργάζονται κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στη χώρα, σύμφωνα με την ολλανδική εφημερίδα AD. Ωστόσο, οι λογαριασμοί της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι γεμάτοι με περιεχόμενο που δημιουργεί για τους ακολούθους της.
Η Σολτ πρόσθεσε ότι η κόρη της κατευθυνόταν σε εκδήλωση του UFC στη Νέα Υόρκη, όπου σχεδίαζε να δημιουργήσει περισσότερο περιεχόμενο ενώ, όπως παραδέχθηκε, είχε χάσει πρόσφατα ένα ραντεβού με τις μεταναστευτικές αρχές σχετικά με την αίτησή της για την απόκτηση πράσινης κάρτας (Green Card).
«Αυτό συνέβη επειδή ταξιδεύει πολύ. Επίσης, μένει κυρίως σε ξενοδοχεία και όχι στη μόνιμη διεύθυνσή της. Αυτός είναι πιθανότατα ο λόγος για τον οποίο βρέθηκε στα αρχεία της ICE», δήλωσε η μητέρα της Ντίκμανς που ταξίδεψε στις ΗΠΑ για να βρίσκεται κοντά στην κόρη της και δήλωσε έκπληκτη από την κατάσταση που αντίκρισε.
«Η Βέρα ήταν με δάκρυα στα μάτια και σχεδόν δεν την αναγνώρισα με αυτά τα ρούχα της φυλακής. Περιόρισαν ακόμη περισσότερο την ελευθερία της. Τώρα επιτρέπεται να τηλεφωνεί μόνο για πέντε λεπτά, αντί για 45. Εκεί υπάρχουν συνολικά μόλις τέσσερα τηλέφωνα για 60 άτομα».
«Η Βέρα μας είπε ότι το φαγητό είναι πολύ κακής ποιότητας, οι συνθήκες υγιεινής είναι εξαιρετικά ανθυγιεινές και η ατμόσφαιρα μέσα στις εγκαταστάσεις είναι διαρκώς τεταμένη. Κοιμάται σε έναν θάλαμο κράτησης μαζί με άλλα 12 άτομα. Έχει επίσης περιγράψει ότι αισθάνεται εκφοβισμό από μέλη του προσωπικού, γεγονός που κάνει μια ήδη τρομακτική κατάσταση ακόμη πιο δύσκολη» είπε η αδελφή της 29χρονης, Ίζα Ντίκμανς, προσθέτοντας ότι η αδελφή της αντιμετωπίζει επίσης δυσκολίες στον ύπνο, καθώς το κρεβάτι που της έχουν διαθέσει είναι «εξαιρετικά άβολο».
Οι συγγενείς της δήλωσαν ότι δεν έχουν ενημερωθεί για τον λόγο της κράτησής της και ότι έχουν καταφέρει να επικοινωνήσουν μαζί της μόνο περιστασιακά, μέσω τηλεφωνικών κλήσεων από το κοινόχρηστο τηλέφωνο του κέντρου κράτησης, καθώς το κινητό της τηλέφωνο έχει κατασχεθεί.
Η ξανθιά καλλονή είχε απασχολήσει τα μέσα ενημέρωσης όταν το 2025 ισχυρίστηκε ότι είχε λάβει αιτήσεις από 5.000 άνδρες που ήθελαν να βγουν μαζί της.
Τότε είχε προσκαλέσει άνδρες που ενδιαφέρονταν να βγουν μαζί της να συμπληρώσουν μια αίτηση για να γίνουν σύντροφοί της, απαντώντας σε ερωτήσεις σχετικά με την εργασία τους, το πού μένουν και τις προηγούμενες σχέσεις τους.
«Αν δεν προτείνει ένα εντυπωσιακό πρώτο ραντεβού, δεν θα μπω καν στον κόπο να πάω. Και θα πρέπει επίσης να σου φέρει ένα δώρο. Έχω λάβει διάφορα δώρα, όπως ακριβά ρούχα, μεταξύ άλλων από τους οίκους Louis Vuitton και Hermès, αλλά το σημαντικότερο είναι η κίνηση. Ένα μπουκέτο λουλούδια θα ήταν επίσης μια χαρά» είχε δηλώσει στην Daily Mail τον Ιανουάριο του 2025.
Οι συγγενείς της δήλωσαν ότι δεν έχουν ενημερωθεί για τον λόγο της κράτησής της και ότι έχουν καταφέρει να επικοινωνήσουν μαζί της μόνο περιστασιακά, μέσω τηλεφωνικών κλήσεων από το κοινόχρηστο τηλέφωνο του κέντρου κράτησης, καθώς το κινητό της τηλέφωνο έχει κατασχεθεί.
Η πρόσκληση του 2025
Η ξανθιά καλλονή είχε απασχολήσει τα μέσα ενημέρωσης όταν το 2025 ισχυρίστηκε ότι είχε λάβει αιτήσεις από 5.000 άνδρες που ήθελαν να βγουν μαζί της.
Τότε είχε προσκαλέσει άνδρες που ενδιαφέρονταν να βγουν μαζί της να συμπληρώσουν μια αίτηση για να γίνουν σύντροφοί της, απαντώντας σε ερωτήσεις σχετικά με την εργασία τους, το πού μένουν και τις προηγούμενες σχέσεις τους.
«Αν δεν προτείνει ένα εντυπωσιακό πρώτο ραντεβού, δεν θα μπω καν στον κόπο να πάω. Και θα πρέπει επίσης να σου φέρει ένα δώρο. Έχω λάβει διάφορα δώρα, όπως ακριβά ρούχα, μεταξύ άλλων από τους οίκους Louis Vuitton και Hermès, αλλά το σημαντικότερο είναι η κίνηση. Ένα μπουκέτο λουλούδια θα ήταν επίσης μια χαρά» είχε δηλώσει στην Daily Mail τον Ιανουάριο του 2025.
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