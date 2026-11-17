Η πρόσκληση του 2025

«Η Βέρα μας είπε ότι το φαγητό είναι πολύ κακής ποιότητας, οι συνθήκες υγιεινής είναι εξαιρετικά ανθυγιεινές και η ατμόσφαιρα μέσα στις εγκαταστάσεις είναι διαρκώς τεταμένη. Κοιμάται σε έναν θάλαμο κράτησης μαζί με άλλα 12 άτομα. Έχει επίσης περιγράψει ότι αισθάνεται εκφοβισμό από μέλη του προσωπικού, γεγονός που κάνει μια ήδη τρομακτική κατάσταση ακόμη πιο δύσκολη» είπε η αδελφή της 29χρονης, Ίζα Ντίκμανς, προσθέτοντας ότι η αδελφή της αντιμετωπίζει επίσης δυσκολίες στον ύπνο, καθώς το κρεβάτι που της έχουν διαθέσει είναι «εξαιρετικά άβολο».Οι συγγενείς της δήλωσαν ότι δεν έχουν ενημερωθεί για τον λόγο της κράτησής της και ότι έχουν καταφέρει να επικοινωνήσουν μαζί της μόνο περιστασιακά, μέσω τηλεφωνικών κλήσεων από το κοινόχρηστο τηλέφωνο του κέντρου κράτησης, καθώς το κινητό της τηλέφωνο έχει κατασχεθεί.Η ξανθιά καλλονή είχε απασχολήσει τα μέσα ενημέρωσης όταν το 2025 ισχυρίστηκε ότι είχε λάβει αιτήσεις από 5.000 άνδρες που ήθελαν να βγουν μαζί της.Τότε είχε προσκαλέσει άνδρες που ενδιαφέρονταν να βγουν μαζί της να συμπληρώσουν μια αίτηση για να γίνουν σύντροφοί της, απαντώντας σε ερωτήσεις σχετικά με την εργασία τους, το πού μένουν και τις προηγούμενες σχέσεις τους.«Αν δεν προτείνει ένα εντυπωσιακό πρώτο ραντεβού, δεν θα μπω καν στον κόπο να πάω. Και θα πρέπει επίσης να σου φέρει ένα δώρο. Έχω λάβει διάφορα δώρα, όπως ακριβά ρούχα, μεταξύ άλλων από τους οίκους Louis Vuitton και Hermès, αλλά το σημαντικότερο είναι η κίνηση. Ένα μπουκέτο λουλούδια θα ήταν επίσης μια χαρά» είχε δηλώσει στην Daily Mail τον Ιανουάριο του 2025.