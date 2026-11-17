Στα μέσα Δεκεμβρίου αναμένεται η καταβολή του Δώρου Χριστουγέννων 2026 στους επιδοτούμενους ανέργους από τη ΔΥΠΑ - Το ποσό εξαρτάται από τη διάρκεια επιδότησης, ενώ η ακριβής ημερομηνία πληρωμής δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί επισήμως