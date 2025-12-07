Στέλιος Μάινας για το διαζύγιο των γονιών του: Είχαμε πολύ καλή σχέση με τον πατέρα μου, αλλά βλεπόμασταν με αποστάσεις
Στέλιος Μάινας για το διαζύγιο των γονιών του: Είχαμε πολύ καλή σχέση με τον πατέρα μου, αλλά βλεπόμασταν με αποστάσεις

Ήρωας μου δεν ήταν ο πατέρας μου, αλλά η μάνα μου, δήλωσε ο ηθοποιός

Τη σχέση με τον πατέρα του μετά το διαζύγιο των γονιών του περιέγραψε ο Στέλιος Μάινας, εξηγώντας ότι είχαν καλή επαφή, τον έβλεπε ωστόσο με «αποστάσεις», όπως είπε.

Ο ηθοποιός παραχώρησε συνέντευξη το Σάββατο 6 Δεκεμβρίου στην εκπομπή «Καλύτερα δε γίνεται»  και αρχικά μίλησε για τον πατέρα του, που ήταν ναυτικός, τονίζοντας πως θαύμαζε περισσότερο τη μητέρα του, η οποία είχε αναλάβει όλες τις υποχρεώσεις αναφορικά με την ανατροφή του. Όπως ανέφερε: «Εμένα ήρωας μου δεν ήταν ο πατέρας μου, αλλά η μάνα μου. Οι γυναίκες των ναυτικών κάνουν συμβόλαια, κάνουν και μεγαλώνουν παιδιά μόνες, ζουν μόνες».

Στη συνέχεια, ο Στέλιος Μάινας δήλωσε ότι οι γονείς του χώρισαν όταν ήταν τεσσάρων ετών και πρόσθεσε ότι είχε καλές και τυπικές σχέσεις με τον πατέρα του, περνώντας περισσότερο χρόνο με τη μητέρα του, καθώς μετά τον χωρισμό έμενε μαζί της: «Ο πατέρας μου έλειπε. Είχαμε μια πολύ καλή σχέση με τον πατέρα μου, με τη μητέρα μου είχαν χωρίσει όταν ήμουν τεσσάρων ετών. Κάτι που σημαίνει πως ήταν ένας επισκέπτης. Είχαμε μια καλή σχέση, βλεπόμασταν ως πατέρας και γιος με αποστάσεις, γιατί έμενα με τη μητέρα μου και έτσι δεν υπεισέρχετο εις βάθος στις προσωπικές μου αποφάσεις».

