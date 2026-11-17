Euro 2028: Οι πιθανοί αντίπαλοι της Εθνικής Ελλάδας στα προκριματικά, ποιες ισχυρές ομάδες αποφεύγει
Euro 2028: Οι πιθανοί αντίπαλοι της Εθνικής Ελλάδας στα προκριματικά, ποιες ισχυρές ομάδες αποφεύγει
Η νίκη επί της Σερβίας εξασφάλισε στη γαλανόλευκη την παραμονή στη League A του Nations League – Στις 6 Δεκεμβρίου η κλήρωση
Με σημαντικό πλεονέκτημα θα ξεκινήσει η Εθνική Ελλάδας την προσπάθειά της για πρόκριση στα τελικά του Euro 2028, καθώς εξασφάλισε θέση στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας και θα είναι επικεφαλής ομίλου στην προκριματική φάση. Η νίκη με 1-0 επί της Σερβίας στο Πανθεσσαλικό Στάδιο, στην τελευταία αγωνιστική της League A του Nations League, μπορεί να μην ήταν αρκετή για την πρόκριση στα προημιτελικά της διοργάνωσης, αποδείχθηκε όμως καθοριστική για τη συνέχεια. Η γαλανόλευκη όχι μόνο διατήρησε τη θέση της στην κορυφαία κατηγορία, αλλά απέκτησε και το δικαίωμα να αποφύγει στην κλήρωση ορισμένες από τις ισχυρότερες εθνικές ομάδες της Ευρώπης.
Η παρουσία της Εθνικής στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας αποτελεί σημαντικό πλεονέκτημα ενόψει των προκριματικών του Euro 2028, καθώς της επιτρέπει να τεθεί επικεφαλής σε όμιλο πέντε ομάδων.
Αυτό σημαίνει ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να αντιμετωπίσει καμία από τις υπόλοιπες δέκα ομάδες του πρώτου γκρουπ, αποφεύγοντας παραδοσιακές δυνάμεις του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου αλλά και εθνικές ομάδες που έχουν παρουσιάσει σημαντική αγωνιστική πρόοδο τα τελευταία χρόνια.
Συγκεκριμένα, η γαλανόλευκη δεν μπορεί να κληρωθεί με την Αγγλία, την Πορτογαλία, τη Γαλλία, την Ολλανδία, την Ισπανία, το Βέλγιο, τη Δανία, τη Γερμανία, τη Νορβηγία και την Κροατία.
Οι τέσσερις αντίπαλοί της στον δρόμο προς την τελική φάση της διοργάνωσης θα προκύψουν από τα επόμενα τέσσερα γκρουπ δυναμικότητας, με μία ομάδα από το καθένα.
2ο γκρουπ: Ουαλία, Σερβία, Τουρκία, Τσεχία, Ελβετία, Σουηδία, Αυστρία, Ουγγαρία, Βόρεια Ιρλανδία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Σλοβενία / Σκωτία, Κόσοβο / Ιρλανδία.
3ο γκρουπ: Ουκρανία, Πολωνία, Ρουμανία, Ισραήλ, Γεωργία, Βόρεια Μακεδονία, Μαυροβούνιο, Σλοβακία, Αλβανία, Σκωτία / Σλοβενία, Ιρλανδία / Κόσοβο, Ισλανδία / Εσθονία.
4ο γκρουπ: Εσθονία, Λευκορωσία, Νήσοι Φερόε, Κύπρος, Φινλανδία, Μολδαβία, Αρμενία, Βουλγαρία, Καζακστάν, Λουξεμβούργο, Λετονία, Σαν Μαρίνο, Εσθονία / Ισλανδία.
5ο γκρουπ: Μάλτα, Αζερμπαϊτζάν, Λιθουανία, Ανδόρα, Γιβραλτάρ, Λιχτενστάιν.
Παρά το γεγονός ότι δεν κατάφερε να εξασφαλίσει την παρουσία της στα προημιτελικά, η Εθνική ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις της στον όμιλο με 11 βαθμούς, καταλαμβάνοντας την τρίτη θέση.
Η συγκεκριμένη συγκομιδή την ανέδειξε σε καλύτερη τρίτη ομάδα μεταξύ των τεσσάρων ομίλων της League A, εξασφαλίζοντάς της την παραμονή στην κορυφαία κατηγορία της διοργάνωσης.
Με τον τρόπο αυτό, η γαλανόλευκη αποφεύγει τη διαδικασία των playoffs για την παραμονή στη League A ή τον ενδεχόμενο υποβιβασμό στη League B και θα συνεχίσει να αγωνίζεται απέναντι στις κορυφαίες εθνικές ομάδες της Ευρώπης.
Εκεί η Ελλάδα θα μάθει τους τέσσερις αντιπάλους της στον δρόμο για τα τελικά του Euro 2028, έχοντας ήδη εξασφαλίσει ότι δεν θα βρει απέναντί της κανένα από τα υπόλοιπα μεγάλα ονόματα του πρώτου γκρουπ δυναμικότητας.
Η παρουσία της Εθνικής στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας αποτελεί σημαντικό πλεονέκτημα ενόψει των προκριματικών του Euro 2028, καθώς της επιτρέπει να τεθεί επικεφαλής σε όμιλο πέντε ομάδων.
Αυτό σημαίνει ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να αντιμετωπίσει καμία από τις υπόλοιπες δέκα ομάδες του πρώτου γκρουπ, αποφεύγοντας παραδοσιακές δυνάμεις του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου αλλά και εθνικές ομάδες που έχουν παρουσιάσει σημαντική αγωνιστική πρόοδο τα τελευταία χρόνια.
Συγκεκριμένα, η γαλανόλευκη δεν μπορεί να κληρωθεί με την Αγγλία, την Πορτογαλία, τη Γαλλία, την Ολλανδία, την Ισπανία, το Βέλγιο, τη Δανία, τη Γερμανία, τη Νορβηγία και την Κροατία.
Οι τέσσερις αντίπαλοί της στον δρόμο προς την τελική φάση της διοργάνωσης θα προκύψουν από τα επόμενα τέσσερα γκρουπ δυναμικότητας, με μία ομάδα από το καθένα.
Αναλυτικά τα γκρουπ δυναμικότητας για τα προκριματικά του Euro 20281ο γκρουπ: Αγγλία, Πορτογαλία, Γαλλία, Ολλανδία, Ισπανία, Βέλγιο, Δανία, Γερμανία, Ελλάδα, Νορβηγία, Κροατία.
2ο γκρουπ: Ουαλία, Σερβία, Τουρκία, Τσεχία, Ελβετία, Σουηδία, Αυστρία, Ουγγαρία, Βόρεια Ιρλανδία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Σλοβενία / Σκωτία, Κόσοβο / Ιρλανδία.
3ο γκρουπ: Ουκρανία, Πολωνία, Ρουμανία, Ισραήλ, Γεωργία, Βόρεια Μακεδονία, Μαυροβούνιο, Σλοβακία, Αλβανία, Σκωτία / Σλοβενία, Ιρλανδία / Κόσοβο, Ισλανδία / Εσθονία.
4ο γκρουπ: Εσθονία, Λευκορωσία, Νήσοι Φερόε, Κύπρος, Φινλανδία, Μολδαβία, Αρμενία, Βουλγαρία, Καζακστάν, Λουξεμβούργο, Λετονία, Σαν Μαρίνο, Εσθονία / Ισλανδία.
5ο γκρουπ: Μάλτα, Αζερμπαϊτζάν, Λιθουανία, Ανδόρα, Γιβραλτάρ, Λιχτενστάιν.
Η νίκη επί της Σερβίας εξασφάλισε την παραμονή στη League AΠέρα από το πλεονέκτημα ενόψει του Euro 2028, η επικράτηση επί της Σερβίας είχε και άμεσο βαθμολογικό αντίκρισμα στο Nations League.
Παρά το γεγονός ότι δεν κατάφερε να εξασφαλίσει την παρουσία της στα προημιτελικά, η Εθνική ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις της στον όμιλο με 11 βαθμούς, καταλαμβάνοντας την τρίτη θέση.
Η συγκεκριμένη συγκομιδή την ανέδειξε σε καλύτερη τρίτη ομάδα μεταξύ των τεσσάρων ομίλων της League A, εξασφαλίζοντάς της την παραμονή στην κορυφαία κατηγορία της διοργάνωσης.
Με τον τρόπο αυτό, η γαλανόλευκη αποφεύγει τη διαδικασία των playoffs για την παραμονή στη League A ή τον ενδεχόμενο υποβιβασμό στη League B και θα συνεχίσει να αγωνίζεται απέναντι στις κορυφαίες εθνικές ομάδες της Ευρώπης.
Στις 6 Δεκεμβρίου η κλήρωση στο ΜπέλφαστΤο επόμενο σημαντικό ραντεβού για την Εθνική είναι προγραμματισμένο για τις 6 Δεκεμβρίου στο Μπέλφαστ, όπου θα πραγματοποιηθεί η κλήρωση της προκριματικής φάσης του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος.
Εκεί η Ελλάδα θα μάθει τους τέσσερις αντιπάλους της στον δρόμο για τα τελικά του Euro 2028, έχοντας ήδη εξασφαλίσει ότι δεν θα βρει απέναντί της κανένα από τα υπόλοιπα μεγάλα ονόματα του πρώτου γκρουπ δυναμικότητας.
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