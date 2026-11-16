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Μπενίτεθ για Παναθηναϊκό: «Τερματίσαμε τέταρτοι και μετά μας είπαν ότι πρέπει να πάρουμε το πρωτάθλημα»
Μπενίτεθ για Παναθηναϊκό: «Τερματίσαμε τέταρτοι και μετά μας είπαν ότι πρέπει να πάρουμε το πρωτάθλημα»
Ο Ισπανός προπονητής αναφέρθηκε στο πέρασμά του από τον πάγκο των «πρασίνων», τονίζοντας πως οι στόχοι της ομάδας άλλαξαν μετά την παρουσία της στα playoffs
Τους λόγους για τους οποίους δεν εξελίχθηκε όπως θα ήθελε η συνεργασία του με τον Παναθηναϊκό εξήγησε ο Ράφα Μπενίτεθ, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο «The Athletic», κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στην αλλαγή των στόχων που υπήρξε κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στον πάγκο των «πρασίνων».
Ο Ισπανός τεχνικός, ο οποίος δεν σκοπεύει να αποσυρθεί από την προπονητική, στάθηκε στις απαιτήσεις που διαμορφώθηκαν κατά τη διάρκεια της προσπάθειας που έγινε στο «τριφύλλι», υποστηρίζοντας πως ο αρχικός στόχος ήταν η εξασφάλιση μιας θέσης στην πρώτη τετράδα του πρωταθλήματος.
Όπως εξήγησε, από τη στιγμή που ο Παναθηναϊκός πέτυχε αυτόν τον στόχο και εξασφάλισε την παρουσία του στα playoffs, οι απαιτήσεις άλλαξαν, καθώς ζητήθηκε από την ομάδα να διεκδικήσει την κατάκτηση του τίτλου.
Ο Μπενίτεθ, ωστόσο, θεωρεί πως κάτι τέτοιο δεν ήταν ρεαλιστικό με γνώμονα την ποιότητα και τις δυνατότητες του διαθέσιμου ρόστερ, υποστηρίζοντας μάλιστα πως ο Παναθηναϊκός ήταν η πιο αδύναμη ομάδα ανάμεσα στις τέσσερις που συμμετείχαν στα playoffs.
«Αυτό ήταν ένα παράδειγμα μετακίνησης των στόχων. Ο στόχος ήταν πάντα να τερματίσουμε στην πρώτη τετράδα. Τερματίσαμε τέταρτοι, πράγμα που σήμαινε ότι μπήκαμε στα playoffs, όπου κρίνεται ο πρωταθλητής. Τότε μας είπαν: "Τώρα πρέπει να κατακτήσετε τον τίτλο".
Όχι, δεν μπορούμε. Δεν ήμασταν η καλύτερη ομάδα στην πρώτη τετράδα, ήμασταν η χειρότερη. Αξιοποιήσαμε στο έπακρο το ταλέντο που διαθέταμε, αλλά αν δεν έχεις τους κατάλληλους παίκτες, δεν μπορείς να κερδίσεις.
Αφού φύγαμε, υπέγραψαν 14 νέους παίκτες. Κάναμε καλή δουλειά με ό,τι είχαμε στη διάθεσή μας, αλλά το ποδόσφαιρο είναι πολύ συναισθηματικό», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ισπανός προπονητής.
Ο Ισπανός τεχνικός, ο οποίος δεν σκοπεύει να αποσυρθεί από την προπονητική, στάθηκε στις απαιτήσεις που διαμορφώθηκαν κατά τη διάρκεια της προσπάθειας που έγινε στο «τριφύλλι», υποστηρίζοντας πως ο αρχικός στόχος ήταν η εξασφάλιση μιας θέσης στην πρώτη τετράδα του πρωταθλήματος.
Όπως εξήγησε, από τη στιγμή που ο Παναθηναϊκός πέτυχε αυτόν τον στόχο και εξασφάλισε την παρουσία του στα playoffs, οι απαιτήσεις άλλαξαν, καθώς ζητήθηκε από την ομάδα να διεκδικήσει την κατάκτηση του τίτλου.
Ο Μπενίτεθ, ωστόσο, θεωρεί πως κάτι τέτοιο δεν ήταν ρεαλιστικό με γνώμονα την ποιότητα και τις δυνατότητες του διαθέσιμου ρόστερ, υποστηρίζοντας μάλιστα πως ο Παναθηναϊκός ήταν η πιο αδύναμη ομάδα ανάμεσα στις τέσσερις που συμμετείχαν στα playoffs.
«Αυτό ήταν ένα παράδειγμα μετακίνησης των στόχων. Ο στόχος ήταν πάντα να τερματίσουμε στην πρώτη τετράδα. Τερματίσαμε τέταρτοι, πράγμα που σήμαινε ότι μπήκαμε στα playoffs, όπου κρίνεται ο πρωταθλητής. Τότε μας είπαν: "Τώρα πρέπει να κατακτήσετε τον τίτλο".
Όχι, δεν μπορούμε. Δεν ήμασταν η καλύτερη ομάδα στην πρώτη τετράδα, ήμασταν η χειρότερη. Αξιοποιήσαμε στο έπακρο το ταλέντο που διαθέταμε, αλλά αν δεν έχεις τους κατάλληλους παίκτες, δεν μπορείς να κερδίσεις.
Αφού φύγαμε, υπέγραψαν 14 νέους παίκτες. Κάναμε καλή δουλειά με ό,τι είχαμε στη διάθεσή μας, αλλά το ποδόσφαιρο είναι πολύ συναισθηματικό», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ισπανός προπονητής.
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