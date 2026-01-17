Στέλιος Μάινας: Ήμουν ένα φοβισμένο παιδάκι, χαμηλών τόνων, έτρωγα πολύ ξύλο στη γειτονιά
Στέλιος Μάινας: Ήμουν ένα φοβισμένο παιδάκι, χαμηλών τόνων, έτρωγα πολύ ξύλο στη γειτονιά
Με τον πατέρα μου είχαμε σχέσεις από την ενηλικίωσή μου και μετά, ανέφερε ο ηθοποιός
Ως ένα φοβισμένο και ήσυχο παιδί που συχνά έπεφτε θύμα επιθέσεων στη γειτονιά, χαρακτήρισε ο Στέλιος Μάινας τον εαυτό του.
Ο ηθοποιός παραχώρησε το Σάββατο 17 Ιανουαρίου συνέντευξη στην εκπομπή «Καλημέρα Είπαμε;», μιλώντας τόσο για την πορεία του στην τηλεόραση όσο και για την οικογένειά του.
Αναφερόμενος στη συμμετοχή του στη σειρά «Μεν και Δεν», τη σχέση του με τους συμπρωταγωνιστές του, τη φήμη που γνώρισε και την παιδική του ηλικία, ο Στέλιος Μάινας είπε: «Καμία φορά βλέπω τους "Μεν και τους Δεν" και λέω “τι έκανες ρε φίλε, ρεζίλι”. Με την καλή έννοια γιατί αγάπησα αυτή τη σειρά. Με τον Χάρη Ρώμα και την Άννα Κουρή βρισκόμαστε πολύ συχνά. Δυστυχώς με την Τζόυς Ευείδη δεν έχουμε πολλές επαφές. Τους αγαπώ και τους εκτιμώ και την Τζόυς το ίδιο. Αυτά είναι τα νιάτα μου. Το είχα χαρεί με μέτρο. Δεν μπορείς να είσαι πάντα ο πρωταγωνιστής στη ζωή. Πιστεύω ότι τα remake είναι ξαναζεσταμένο φαγητό. Για πολλά χρόνια μου πρότειναν τον ρόλο του Τίμου, για αυτό έλεγα όχι κι ήθελα να φύγω από αυτήν την εικόνα. Δεν ήμουν αυτό. Ήμουν ένα φοβισμένο παιδάκι, χαμηλών τόνων, έτρωγα πολύ ξύλο στη γειτονιά».
Δείτε το βίντεο
Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-dfqqj3k6rrwh)
Στη συνέχεια, ο ηθοποιός μιλώντας για τον πατέρα του που ήταν ναυτικός, το ναυάγιο που παραλίγο να του στοιχίσει τη ζωή και την εμπειρία του ως παιδί χωρισμένων γονιών, ανέφερε: «Ο μπαμπάς μου ήταν καπετάνιος κι οι θείοι μου μηχανικοί. Η θάλασσα είναι ένας αγώνας καθημερινός. Στις 17 Δεκεμβρίου του 1970 άκουσα από την ασπρόμαυρη τηλεόραση ότι ένα πλοίο βυθίστηκε στις Φιλιππίνες. Μετά από μια εβδομάδα έμαθα ότι είχε γίνει ναυάγιο του πλοίου του πατέρα μου κι είχε γλιτώσει. Τα παιχνίδι που φέρνουν οι ναυτικοί στα παιδιά τους είναι η εξαγορά των τύψεων γιατί αφήνουν τις οικογένειές τους. Εγώ την ένιωσα διπλά την έλλειψη γιατί είμαι και παιδί χωρισμένων γονιών. Δεν τον γνώρισα πολύ τον πατέρα μου. Είχαμε σχέσεις από την ενηλικίωσή μου και μετά κι άρχισα να καταλαβαίνω τη μοναξιά του κι όλο αυτό που φέρνει. Οι ήρωες είναι οι γυναίκες ναυτικών κι όχι οι ναυτικοί».
Ο ηθοποιός παραχώρησε το Σάββατο 17 Ιανουαρίου συνέντευξη στην εκπομπή «Καλημέρα Είπαμε;», μιλώντας τόσο για την πορεία του στην τηλεόραση όσο και για την οικογένειά του.
Αναφερόμενος στη συμμετοχή του στη σειρά «Μεν και Δεν», τη σχέση του με τους συμπρωταγωνιστές του, τη φήμη που γνώρισε και την παιδική του ηλικία, ο Στέλιος Μάινας είπε: «Καμία φορά βλέπω τους "Μεν και τους Δεν" και λέω “τι έκανες ρε φίλε, ρεζίλι”. Με την καλή έννοια γιατί αγάπησα αυτή τη σειρά. Με τον Χάρη Ρώμα και την Άννα Κουρή βρισκόμαστε πολύ συχνά. Δυστυχώς με την Τζόυς Ευείδη δεν έχουμε πολλές επαφές. Τους αγαπώ και τους εκτιμώ και την Τζόυς το ίδιο. Αυτά είναι τα νιάτα μου. Το είχα χαρεί με μέτρο. Δεν μπορείς να είσαι πάντα ο πρωταγωνιστής στη ζωή. Πιστεύω ότι τα remake είναι ξαναζεσταμένο φαγητό. Για πολλά χρόνια μου πρότειναν τον ρόλο του Τίμου, για αυτό έλεγα όχι κι ήθελα να φύγω από αυτήν την εικόνα. Δεν ήμουν αυτό. Ήμουν ένα φοβισμένο παιδάκι, χαμηλών τόνων, έτρωγα πολύ ξύλο στη γειτονιά».
Δείτε το βίντεο
Στη συνέχεια, ο ηθοποιός μιλώντας για τον πατέρα του που ήταν ναυτικός, το ναυάγιο που παραλίγο να του στοιχίσει τη ζωή και την εμπειρία του ως παιδί χωρισμένων γονιών, ανέφερε: «Ο μπαμπάς μου ήταν καπετάνιος κι οι θείοι μου μηχανικοί. Η θάλασσα είναι ένας αγώνας καθημερινός. Στις 17 Δεκεμβρίου του 1970 άκουσα από την ασπρόμαυρη τηλεόραση ότι ένα πλοίο βυθίστηκε στις Φιλιππίνες. Μετά από μια εβδομάδα έμαθα ότι είχε γίνει ναυάγιο του πλοίου του πατέρα μου κι είχε γλιτώσει. Τα παιχνίδι που φέρνουν οι ναυτικοί στα παιδιά τους είναι η εξαγορά των τύψεων γιατί αφήνουν τις οικογένειές τους. Εγώ την ένιωσα διπλά την έλλειψη γιατί είμαι και παιδί χωρισμένων γονιών. Δεν τον γνώρισα πολύ τον πατέρα μου. Είχαμε σχέσεις από την ενηλικίωσή μου και μετά κι άρχισα να καταλαβαίνω τη μοναξιά του κι όλο αυτό που φέρνει. Οι ήρωες είναι οι γυναίκες ναυτικών κι όχι οι ναυτικοί».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα