Εθνική Ελλάδας: Φινάλε με χαρμολύπη στο Nations League, η χαμένη πρόκριση στα προημιτελικά και το βλέμμα στο Euro 2028
Εθνική Ελλάδας: Φινάλε με χαρμολύπη στο Nations League, η χαμένη πρόκριση στα προημιτελικά και το βλέμμα στο Euro 2028
Η νίκη επί της Σερβίας έφερε χαμόγελα και ανακούφιση μετά το βαρύ 7-0 στο Άμστερνταμ – Η Εθνική ολοκλήρωσε την πορεία της με 11 βαθμούς και στρέφει την προσοχή της στην κλήρωση της 6ης Δεκεμβρίου, όπου θα βρίσκεται στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας
Ένα από τα πολλά στοιχεία χάρη στα οποία ο αθλητισμός είναι τόσο ενδιαφέρων έχει να κάνει και με τη συνεχή εναλλαγή συναισθημάτων.
Κι ένα από τα αγαπημένα κλισέ της αθλητικής οικογένειας είναι η περίφημη «χαρμολύπη». Αυτός ο συνδυασμός δύο εντελώς διαφορετικών συναισθημάτων που μπορεί να προκύψουν μέσα από ένα ματς, μια πορεία ενός τουρνουά, μια ολόκληρη σεζόν…
Κι αυτή η χαρμολύπη (με μια μεγάλη δόση ανακούφισης) κυριαρχούσε το βράδυ της Δευτέρας στα αποδυτήρια της Εθνικής στο Πανθεσσαλικό Στάδιο, όπου νικήσαμε με 1-0 τη Σερβία στον τελευταίο αγώνα μας στον όμιλο του Nations League.
Χαρά γιατί νικήσαμε, γιατί τελειώσαμε τον όμιλο (με Γερμανία, Ολλανδία, Σερβία) με τρεις νίκες, δύο ισοπαλίες και μία (καταραμένη) ήττα, γιατί μαζέψαμε 11 βαθμούς, γιατί κερδίσαμε για πρώτη φορά στην ιστορία μας στην έδρα της Γερμανίας, γιατί δείξαμε στα περισσότερα ματς στοιχεία μιας πολύ καλής ομάδας.
Λύπη γιατί γνωρίσαμε την πιο βαριά ήττα της σύγχρονης ιστορίας μας (το 7-0 από την Ολλανδία στο Άμστερνταμ), γιατί χάσαμε την πρόκριση στα προημιτελικά της League A στην ισοβαθμία με Γερμανία, Ολλανδία, γιατί χάσαμε την ευκαιρία για μία υπέρβαση.
Κι όμως, μέχρι το βράδυ της 13ης Νοεμβρίου η Εθνική είχε προκαλέσει τον θαυμασμό όλης της Ευρώπης, για να ακολουθήσει το ματς που θα μας ακολουθεί για πολύ καιρό στη Γιόχαν Κρόιφ Αρένα.
«Τη μεγαλύτερη ευθύνη για την εικόνα στην Ολλανδία, την έχει ο προπονητής. Ήταν φανερό ότι ο τρόπος παιχνιδιού, η αντίδρασή μας, η εξέλιξη του σκορ, βαραίνει εμένα. Και δεν είναι σχήμα λόγου, αυτή είναι η αίσθηση που έχω εγώ», είπε με φωνή που δεν άφηνε ιδιαίτερη αμφισβήτηση ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς.
Προφανώς και ο Σερβοέλληνας φταίει (για τις επιλογές, για την πνευματική προετοιμασία), αλλά δεν φταίει μόνο αυτός. Φταίνε εξίσου και οι παίκτες του… Αυτή η ήττα θα μας ακολουθεί καιρό, αλλά αλήθεια, ποιος θυμάται το 5-1 με το οποίο είχαμε χάσει από τη Φινλανδία το 2002 στο ντεμπούτο του Ρεχάγκελ ή το 4-0 από την Ολλανδία πριν το Euro 2004;
Ήταν λιγότερο ντροπιαστικό το 1-7 της Κροατίας από την Αγγλία ή μήπως ήταν κάτι άλλο το 5-0 της Γερμανίας επί της Ολλανδίας;
Τι θέλουμε να πούμε; Στο ποδόσφαιρο αυτά είναι πράγματα που συμβαίνουν και θα συνεχίσουν να συμβαίνουν σε όλες τις ομάδες. Το ζητούμενο, όμως, είναι μετά από τέτοιες εφιαλτικές βραδιές να έχεις τον χαρακτήρα, την προσωπικότητα και τον τσαμπουκά για να σηκωθείς ξανά όρθιος.
Ναι, το 7-0 ήταν σοκαριστικό, όπως και η γενικότερη εικόνα της ομάδας στο συγκεκριμένο ματς, αλλά δεν μπορεί να διαγραφούν όλα μονοκονδυλιά… Δεν παίζαμε ένα νοκ άουτ ματς, αλλά ένα τουρνουά. Δεν χάσαμε μια πρόκριση σε μια τελική φάση, αλλά μια ευκαιρία για δύο (τουλάχιστον) ακόμη δυνατά ματς τον Μάρτιο, πριν μπούμε στη μάχη των προκριματικών του Euro 2028.
Κι ένα από τα αγαπημένα κλισέ της αθλητικής οικογένειας είναι η περίφημη «χαρμολύπη». Αυτός ο συνδυασμός δύο εντελώς διαφορετικών συναισθημάτων που μπορεί να προκύψουν μέσα από ένα ματς, μια πορεία ενός τουρνουά, μια ολόκληρη σεζόν…
Κι αυτή η χαρμολύπη (με μια μεγάλη δόση ανακούφισης) κυριαρχούσε το βράδυ της Δευτέρας στα αποδυτήρια της Εθνικής στο Πανθεσσαλικό Στάδιο, όπου νικήσαμε με 1-0 τη Σερβία στον τελευταίο αγώνα μας στον όμιλο του Nations League.
Χαρά γιατί νικήσαμε, γιατί τελειώσαμε τον όμιλο (με Γερμανία, Ολλανδία, Σερβία) με τρεις νίκες, δύο ισοπαλίες και μία (καταραμένη) ήττα, γιατί μαζέψαμε 11 βαθμούς, γιατί κερδίσαμε για πρώτη φορά στην ιστορία μας στην έδρα της Γερμανίας, γιατί δείξαμε στα περισσότερα ματς στοιχεία μιας πολύ καλής ομάδας.
Λύπη γιατί γνωρίσαμε την πιο βαριά ήττα της σύγχρονης ιστορίας μας (το 7-0 από την Ολλανδία στο Άμστερνταμ), γιατί χάσαμε την πρόκριση στα προημιτελικά της League A στην ισοβαθμία με Γερμανία, Ολλανδία, γιατί χάσαμε την ευκαιρία για μία υπέρβαση.
Η μουτζούρα της Ολλανδίας δεν μπορεί να σκεπάσει τα πάνταΗ αλήθεια είναι ότι, αν μας έλεγε κάποιος στα μέσα Σεπτεμβρίου, όταν ξεκινούσε η παρθενική μας περιπέτεια στην πρώτη κατηγορία του Nations League, ότι θα είχαμε τόσους βαθμούς και θα μέναμε εκτός λόγω μιας τραγικής βραδιάς στο ματς με τους Οράνιε, προφανώς και ελάχιστοι θα το πιστεύανε.
Κι όμως, μέχρι το βράδυ της 13ης Νοεμβρίου η Εθνική είχε προκαλέσει τον θαυμασμό όλης της Ευρώπης, για να ακολουθήσει το ματς που θα μας ακολουθεί για πολύ καιρό στη Γιόχαν Κρόιφ Αρένα.
«Τη μεγαλύτερη ευθύνη για την εικόνα στην Ολλανδία, την έχει ο προπονητής. Ήταν φανερό ότι ο τρόπος παιχνιδιού, η αντίδρασή μας, η εξέλιξη του σκορ, βαραίνει εμένα. Και δεν είναι σχήμα λόγου, αυτή είναι η αίσθηση που έχω εγώ», είπε με φωνή που δεν άφηνε ιδιαίτερη αμφισβήτηση ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς.
Προφανώς και ο Σερβοέλληνας φταίει (για τις επιλογές, για την πνευματική προετοιμασία), αλλά δεν φταίει μόνο αυτός. Φταίνε εξίσου και οι παίκτες του… Αυτή η ήττα θα μας ακολουθεί καιρό, αλλά αλήθεια, ποιος θυμάται το 5-1 με το οποίο είχαμε χάσει από τη Φινλανδία το 2002 στο ντεμπούτο του Ρεχάγκελ ή το 4-0 από την Ολλανδία πριν το Euro 2004;
Ήταν λιγότερο ντροπιαστικό το 1-7 της Κροατίας από την Αγγλία ή μήπως ήταν κάτι άλλο το 5-0 της Γερμανίας επί της Ολλανδίας;
Τι θέλουμε να πούμε; Στο ποδόσφαιρο αυτά είναι πράγματα που συμβαίνουν και θα συνεχίσουν να συμβαίνουν σε όλες τις ομάδες. Το ζητούμενο, όμως, είναι μετά από τέτοιες εφιαλτικές βραδιές να έχεις τον χαρακτήρα, την προσωπικότητα και τον τσαμπουκά για να σηκωθείς ξανά όρθιος.
Ναι, το 7-0 ήταν σοκαριστικό, όπως και η γενικότερη εικόνα της ομάδας στο συγκεκριμένο ματς, αλλά δεν μπορεί να διαγραφούν όλα μονοκονδυλιά… Δεν παίζαμε ένα νοκ άουτ ματς, αλλά ένα τουρνουά. Δεν χάσαμε μια πρόκριση σε μια τελική φάση, αλλά μια ευκαιρία για δύο (τουλάχιστον) ακόμη δυνατά ματς τον Μάρτιο, πριν μπούμε στη μάχη των προκριματικών του Euro 2028.
Η πρώτη αντίδραση, το καμπανάκι που πρέπει να ακουστεί για τη συνέχεια«Επιτρέπεται να πέσεις, επιβάλλεται να σηκωθείς», λέει ένα γνωμικό και ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς με τους παίκτες του το έκαναν πράξη…
«Εντάξει, μωρέ, τη Σερβία νικήσαμε…», θα πει κάποιος και σίγουρα δεν σκοτώσαμε κανένα θηρίο. Ή μάλλον, για την ακρίβεια, το σκοτώσαμε! Μόνο που το θηρίο δεν ήταν η Σερβία, αλλά ο ίδιος μας ο εαυτός.
Το «κοκτέιλ» της πίεσης και του άγχους ήταν ο πιο δύσκολος αντίπαλός μας (μετά την Ολλανδία), με τον Γιώργο Μασούρα να παίζει τον ρόλο του λυτρωτή, κάνοντας πολύ πιο ευχάριστη την προσμονή μας για την κλήρωση των προκριματικών ομίλων του Euro 2028 (στις 6/12 στο Μπέλφαστ) και διώχνοντας αρκετά από τα μαύρα σύννεφα που είχαν μαζευτεί πάνω από το στρατόπεδο της γαλανόλευκης.
Αν θα φύγουν ολοκληρωτικά, θα φανεί στις επόμενες επίσημες υποχρεώσεις μας, όταν θα πρέπει να (απο)δείξουμε ότι καταλάβαμε τι έγινε στο Άμστερνταμ και μαζί με τα παθήματα στον προκριματικό όμιλο του Μουντιάλ (όπου μας πέταξε έξω η Σκωτία και η Δανία) έχουμε πάρει το μάθημά μας.
Τόσο ο κόουτς όσο και οι παίκτες. Ο Γιοβάνοβιτς για το πώς πρέπει να προσεγγίσουμε κάποιους αγώνες με ομάδες που είναι δεδομένα καλύτερες από εμάς. Οι παίκτες του για την απόλυτη συγκέντρωση που πρέπει να έχουν κάθε στιγμή σε κάθε αγώνα.
Ταλέντο υπάρχει, όσο ποτέ άλλοτε στην Εθνική… Σχέδιο επίσης… Τα μυαλά στο έδαφος και η συνέχεια αναμένεται (και θα είναι) πολύ καλύτερη.
Το «είμαστε στο πρώτο γκρουπ» σημαίνει ότι αποφεύγουμε Βέλγιο, Κροατία, Δανία, Αγγλία, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Ολλανδία, Νορβηγία, Πορτογαλία και Ισπανία, καθώς θα τεθούμε ως επικεφαλής σε έναν από τους 12 ομίλους.
Απλά, το γεγονός ότι δεν πήγαμε στους «8» του Nations League σημαίνει ότι θα είμαστε σε όμιλο με πέντε ομάδες και οι αγώνες μας ξεκινούν τον Μάρτιο του 2027.
Τα γκρουπ δυναμικότητας έχουν σχεδόν ολοκληρωθεί και απομένει μια εκκρεμότητα που αφορά το Κόσοβο και την Ιρλανδία, με το τοπίο να ξεκαθαρίζει στο σημερινό πρόγραμμα (17/11).
Η Ελλάδα θα πάρει στον όμιλό της μία ομάδα από κάθε γκρουπ, από το 2ο έως το 5ο.
-Στο 2ο γκρουπ είναι: Ουαλία, Σερβία, Τσεχία, Ελβετία, Σουηδία, Τουρκία, Αυστρία, Ουγγαρία, Β. Ιρλανδία, Βοσνία, Σλοβενία, Κόσοβο ή Ιρλανδία.
-Στο 3ο γκρουπ είναι: Ουκρανία, Πολωνία, Ισραήλ, Γεωργία, Ρουμανία, Β. Μακεδονία, Μαυροβούνιο, Αλβανία, Σλοβακία, Ισλανδία, Σκωτία, Κόσοβο ή Ιρλανδία.
-Στο 4ο γκρουπ είναι: Λευκορωσία, Κύπρος, Φινλανδία, Μολδαβία, Αρμενία, Λουξεμβούργο, Βουλγαρία, Καζακστάν, Λετονία, Σαν Μαρίνο, Εσθονία, Νησιά Φερόε.
-Στο 5ο γκρουπ είναι: Μάλτα, Λιθουανία, Αζερμπαϊτζάν, Ανδόρα, Γιβραλτάρ, Λιχτενστάιν.
Οι ομάδες που θα έχουν εξασφαλίσει την παρουσία τους στα προημιτελικά του Nations League θα τοποθετηθούν υποχρεωτικά σε ομίλους τεσσάρων ομάδων, καθώς οι δύο πρώτες αγωνιστικές των προκριματικών θα διεξαχθούν παράλληλα με τα προημιτελικά του Nations League, στα οποία οι συγκεκριμένες εθνικές θα έχουν αγωνιστικές υποχρεώσεις.
Η προκριματική φάση θα διεξαχθεί μέσα στο 2027, με εντός και εκτός έδρας αναμετρήσεις. Την απευθείας πρόκριση στην τελική φάση θα εξασφαλίσουν 20 ομάδες: οι 12 νικητές των ομίλων και οι οκτώ καλύτεροι δεύτεροι.
Ιδιαίτερο καθεστώς ισχύει για τις τέσσερις διοργανώτριες χώρες, Αγγλία, Ιρλανδία, Σκωτία και Ουαλία, οι οποίες θα συμμετάσχουν κανονικά στα προκριματικά, αλλά θα κληρωθούν υποχρεωτικά σε διαφορετικούς ομίλους.
Παράλληλα, δύο θέσεις στην τελική φάση είναι δεσμευμένες για τις δύο καλύτερες διοργανώτριες χώρες στην κατάταξη των προκριματικών που δεν θα έχουν εξασφαλίσει την πρόκριση είτε ως πρώτες είτε ως μία από τις οκτώ καλύτερες δεύτερες.
Σε αυτά θα συμμετάσχουν οι ομάδες που δεν προκρίθηκαν απευθείας, αλλά και οι καλύτερες μη προκριθείσες νικήτριες ομίλων του Nations League 2026-27.
Ο αριθμός των ομάδων και ο τρόπος διεξαγωγής των playoffs θα εξαρτηθούν από την αξιοποίηση των δύο ειδικών θέσεων των διοργανωτριών:
- Αν χρησιμοποιηθούν και οι δύο θέσεις των διοργανωτριών: Οκτώ ομάδες θα διεκδικήσουν δύο εισιτήρια, μέσα από δύο μονοπάτια με μονά ημιτελικά και τελικό.
- Αν χρησιμοποιηθεί μόνο μία θέση: Δώδεκα ομάδες θα χωριστούν σε τρία μονοπάτια, διεκδικώντας τρία εισιτήρια μέσω μονών ημιτελικών και τελικών.
- Αν δεν χρησιμοποιηθεί καμία από τις δύο θέσεις: Οκτώ ομάδες θα αγωνιστούν σε τέσσερις διπλούς αγώνες playoffs, με τους τέσσερις νικητές να παίρνουν την πρόκριση.
Το «κοκτέιλ» της πίεσης και του άγχους ήταν ο πιο δύσκολος αντίπαλός μας (μετά την Ολλανδία), με τον Γιώργο Μασούρα να παίζει τον ρόλο του λυτρωτή, κάνοντας πολύ πιο ευχάριστη την προσμονή μας για την κλήρωση των προκριματικών ομίλων του Euro 2028 (στις 6/12 στο Μπέλφαστ) και διώχνοντας αρκετά από τα μαύρα σύννεφα που είχαν μαζευτεί πάνω από το στρατόπεδο της γαλανόλευκης.
Αν θα φύγουν ολοκληρωτικά, θα φανεί στις επόμενες επίσημες υποχρεώσεις μας, όταν θα πρέπει να (απο)δείξουμε ότι καταλάβαμε τι έγινε στο Άμστερνταμ και μαζί με τα παθήματα στον προκριματικό όμιλο του Μουντιάλ (όπου μας πέταξε έξω η Σκωτία και η Δανία) έχουμε πάρει το μάθημά μας.
Τόσο ο κόουτς όσο και οι παίκτες. Ο Γιοβάνοβιτς για το πώς πρέπει να προσεγγίσουμε κάποιους αγώνες με ομάδες που είναι δεδομένα καλύτερες από εμάς. Οι παίκτες του για την απόλυτη συγκέντρωση που πρέπει να έχουν κάθε στιγμή σε κάθε αγώνα.
Ταλέντο υπάρχει, όσο ποτέ άλλοτε στην Εθνική… Σχέδιο επίσης… Τα μυαλά στο έδαφος και η συνέχεια αναμένεται (και θα είναι) πολύ καλύτερη.
Τώρα το μυαλό στην κλήρωση του ΜπέλφαστΕιδικά από τη στιγμή που αυτή η πορεία μας στο Nations League μας έφερε στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας των προκριματικών του Euro 2028, η κλήρωση των οποίων θα διεξαχθεί στις 6 Δεκεμβρίου στο Μπέλφαστ της Βόρειας Ιρλανδίας.
Το «είμαστε στο πρώτο γκρουπ» σημαίνει ότι αποφεύγουμε Βέλγιο, Κροατία, Δανία, Αγγλία, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Ολλανδία, Νορβηγία, Πορτογαλία και Ισπανία, καθώς θα τεθούμε ως επικεφαλής σε έναν από τους 12 ομίλους.
Απλά, το γεγονός ότι δεν πήγαμε στους «8» του Nations League σημαίνει ότι θα είμαστε σε όμιλο με πέντε ομάδες και οι αγώνες μας ξεκινούν τον Μάρτιο του 2027.
Τα γκρουπ δυναμικότητας έχουν σχεδόν ολοκληρωθεί και απομένει μια εκκρεμότητα που αφορά το Κόσοβο και την Ιρλανδία, με το τοπίο να ξεκαθαρίζει στο σημερινό πρόγραμμα (17/11).
Η Ελλάδα θα πάρει στον όμιλό της μία ομάδα από κάθε γκρουπ, από το 2ο έως το 5ο.
-Στο 2ο γκρουπ είναι: Ουαλία, Σερβία, Τσεχία, Ελβετία, Σουηδία, Τουρκία, Αυστρία, Ουγγαρία, Β. Ιρλανδία, Βοσνία, Σλοβενία, Κόσοβο ή Ιρλανδία.
-Στο 3ο γκρουπ είναι: Ουκρανία, Πολωνία, Ισραήλ, Γεωργία, Ρουμανία, Β. Μακεδονία, Μαυροβούνιο, Αλβανία, Σλοβακία, Ισλανδία, Σκωτία, Κόσοβο ή Ιρλανδία.
-Στο 4ο γκρουπ είναι: Λευκορωσία, Κύπρος, Φινλανδία, Μολδαβία, Αρμενία, Λουξεμβούργο, Βουλγαρία, Καζακστάν, Λετονία, Σαν Μαρίνο, Εσθονία, Νησιά Φερόε.
-Στο 5ο γκρουπ είναι: Μάλτα, Λιθουανία, Αζερμπαϊτζάν, Ανδόρα, Γιβραλτάρ, Λιχτενστάιν.
Το σύστημα διεξαγωγής των προκριματικών του Euro 2028Οι 54 εθνικές ομάδες θα χωριστούν σε 12 προκριματικούς ομίλους, εκ των οποίων οι έξι θα αποτελούνται από πέντε ομάδες και οι υπόλοιποι έξι από τέσσερις.
Οι ομάδες που θα έχουν εξασφαλίσει την παρουσία τους στα προημιτελικά του Nations League θα τοποθετηθούν υποχρεωτικά σε ομίλους τεσσάρων ομάδων, καθώς οι δύο πρώτες αγωνιστικές των προκριματικών θα διεξαχθούν παράλληλα με τα προημιτελικά του Nations League, στα οποία οι συγκεκριμένες εθνικές θα έχουν αγωνιστικές υποχρεώσεις.
Η προκριματική φάση θα διεξαχθεί μέσα στο 2027, με εντός και εκτός έδρας αναμετρήσεις. Την απευθείας πρόκριση στην τελική φάση θα εξασφαλίσουν 20 ομάδες: οι 12 νικητές των ομίλων και οι οκτώ καλύτεροι δεύτεροι.
Ιδιαίτερο καθεστώς ισχύει για τις τέσσερις διοργανώτριες χώρες, Αγγλία, Ιρλανδία, Σκωτία και Ουαλία, οι οποίες θα συμμετάσχουν κανονικά στα προκριματικά, αλλά θα κληρωθούν υποχρεωτικά σε διαφορετικούς ομίλους.
Παράλληλα, δύο θέσεις στην τελική φάση είναι δεσμευμένες για τις δύο καλύτερες διοργανώτριες χώρες στην κατάταξη των προκριματικών που δεν θα έχουν εξασφαλίσει την πρόκριση είτε ως πρώτες είτε ως μία από τις οκτώ καλύτερες δεύτερες.
Τι ισχύει με τα playoffsΟι υπόλοιπες δύο έως τέσσερις θέσεις, ανάλογα με το πόσες από τις διοργανώτριες χώρες θα αξιοποιήσουν τις προνομιακές θέσεις τους, θα κριθούν μέσω playoffs τον Μάρτιο του 2028.
Σε αυτά θα συμμετάσχουν οι ομάδες που δεν προκρίθηκαν απευθείας, αλλά και οι καλύτερες μη προκριθείσες νικήτριες ομίλων του Nations League 2026-27.
Ο αριθμός των ομάδων και ο τρόπος διεξαγωγής των playoffs θα εξαρτηθούν από την αξιοποίηση των δύο ειδικών θέσεων των διοργανωτριών:
- Αν χρησιμοποιηθούν και οι δύο θέσεις των διοργανωτριών: Οκτώ ομάδες θα διεκδικήσουν δύο εισιτήρια, μέσα από δύο μονοπάτια με μονά ημιτελικά και τελικό.
- Αν χρησιμοποιηθεί μόνο μία θέση: Δώδεκα ομάδες θα χωριστούν σε τρία μονοπάτια, διεκδικώντας τρία εισιτήρια μέσω μονών ημιτελικών και τελικών.
- Αν δεν χρησιμοποιηθεί καμία από τις δύο θέσεις: Οκτώ ομάδες θα αγωνιστούν σε τέσσερις διπλούς αγώνες playoffs, με τους τέσσερις νικητές να παίρνουν την πρόκριση.
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