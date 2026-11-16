Νέα επίθεση Τραμπ σε δημοσιογράφο: «Είσαι αξιολύπητη, δεν έχεις ταλέντο» της είπε όταν του άφησε αιχμές για το χάος στα αεροδρόμια, βίντεο
Έντονο επεισόδιο με δημοσιογράφο του ABC News είχε ο Αμερικανός πρόεδρος, όταν κλήθηκε να εξηγήσει γιατί η κυβέρνησή του δαπανά δεκάδες εκατομμύρια δολάρια για ανακαινίσεις στον Λευκό Οίκο - «Είναι ψίχουλα» είπε
Ο Τραμπ αντέδρασε οργισμένα στις ερωτήσεις για τις προτεραιότητες των κυβερνητικών δαπανών, χαρακτηρίζοντας τη δημοσιογράφο Ρέιτσελ Σκοτ «αξιολύπητη» και υποστηρίζοντας ότι δεν διαθέτει «ταλέντο».
«Είσαι τόσο αξιολύπητη. Έχω την ευθύνη να διασφαλίσω ότι το σύμβολο της χώρας μας βρίσκεται σε αξιοπρεπή κατάσταση. Αυτό απαιτεί δέκα λεπτά την ημέρα», είπε ο Τραμπ στη δημοσιογράφο του ABC News, όταν εκείνη του έθεσε το ζήτημα του απαρχαιωμένου εξοπλισμού στα αεροδρόμια την ώρα που δαπανώνται εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια για την ανακαίνιση του Λευκού Οίκου.
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Συνεχίζοντας σε ιδιαίτερα επιθετικό ύφος, ο Αμερικανός πρόεδρος υπερασπίστηκε τις ανακαινίσεις στον Λευκό Οίκο, υποστηρίζοντας ότι το κόστος τους είναι ασήμαντο και ότι το καλύπτει ο ίδιος.
Q: “What do you say to critics who say you were too focused on DC construction projects while our airline systems were crumbling?” Trump launches into a tirade, demanding the reporter listen to him as he talks about repairing the White House, and then insulting the reporter. https://t.co/uGpqOjA4f8— Collin County ⭐️ Texas Democrats (@CollinDems) November 16, 2026
«Αυτό δεν κοστίζει χρήματα. Είναι ψίχουλα. Και τα πληρώνω εγώ. Αυτό δεν κοστίζει χρήματα. Είναι ψίχουλα. Αυτό λέγεται ταλέντο. Ταλέντο. Εσύ δεν έχεις ταλέντο. Δεν ξέρεις τι είναι μια σπασμένη κολόνα. [...] Αφιέρωσα ελάχιστο χρόνο για να το κάνω και αποτυχημένοι σαν εσένα εμφανίζονται και λένε: "Γιατί ασχολείσαι με τον Λευκό Οίκο;"», δήλωσε χαρακτηριστικά.
Παράλληλα, ο Τραμπ υπερασπίστηκε τις παρεμβάσεις, χαρακτηρίζοντας «άψογη» τη σημερινή εικόνα του Λευκού Οίκου. «Αν κοιτάξετε τον Λευκό Οίκο, είναι άψογος», δήλωσε.
«Ο Λευκός Οίκος είναι άψογος»
«Ήταν ντροπή. Γνωρίζω εξαιρετικούς ανθρώπους στον κατασκευαστικό κλάδο. [...] Έτσι, ο Λευκός Οίκος βρίσκεται σε υπέροχη κατάσταση. Κοιτάξτε το ελικοδρόμιο. Ελπίζω να σας αρέσει. Ακούστε με. Το ελικοδρόμιο έχει αποσπάσει εξαιρετικές κριτικές. Και το ωραιότερο από όλα θα είναι η αίθουσα χορού, για την οποία πλέον ο κόσμος λέει ότι ταιριάζει γάντι», πρόσθεσε.
Η αντιπαράθεση έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία ο Τραμπ έχει προχωρήσει σε εκτεταμένα σχέδια αναμόρφωσης της αμερικανικής πρωτεύουσας, με έργα κατασκευής και ανακαίνισης που αντανακλούν τις προσωπικές αισθητικές επιλογές του.
Έως 600 εκατ. δολάρια για τη νέα αίθουσα χορού του Λευκού Οίκου
Ανάμεσά τους βρίσκεται η κατεδάφιση της ανατολικής πτέρυγας του Λευκού Οίκου, προκειμένου να κατασκευαστεί μια τεράστια αίθουσα χορού, το κόστος της οποίας ενδέχεται να φτάσει τα 600 εκατομμύρια δολάρια.
Η νέα αίθουσα, συνολικής επιφάνειας περίπου 8.360 τετραγωνικών μέτρων, σχεδιάζεται με εξαιρετικά ενισχυμένα μέτρα ασφαλείας. Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα του αμερικανικού υπουργείου Δικαιοσύνης, θα διαθέτει βαριά χαλύβδινη κατασκευή, οροφή ανθεκτική σε επιθέσεις με drones, κολόνες ανθεκτικές σε πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη, καθώς και αλεξίσφαιρα τζάμια με προστασία από εκρήξεις.
Στα σχέδια περιλαμβάνονται επίσης καταφύγια, υπερσύγχρονο νοσοκομείο, ιατρικές εγκαταστάσεις, απόρρητες στρατιωτικές υποδομές και εξοπλισμός, ειδικά διαχωριστικά ασφαλείας και συστήματα εξαερισμού στρατιωτικών προδιαγραφών.
Συνολικά, μαζί με τα υπόλοιπα έργα ανακαίνισης, οι πραγματοποιημένες και προγραμματισμένες δαπάνες από χρήματα των Αμερικανών φορολογουμένων στην πρωτεύουσα ξεπερνούν τα 1,65 δισεκατομμύρια δολάρια.
Λίγο νωρίτερα, ο ίδιος ο Τραμπ αποποιήθηκε οποιαδήποτε ευθύνη για το περιστατικό που καθήλωσε δεκάδες χιλιάδες πτήσεις και επηρέασε δεκάδες χιλιάδες ταξιδιώτες, λέγοντας «Δεν αναλαμβάνω καμία ευθύνη», ενώ κατηγόρησε τις «παλιές αεροπορικές υποδομές».
«Δεν έχω καμία ευθύνη»
Ωστόσο, υπογράμμισε πως «το μόνο θετικό που βγαίνει από αυτό είναι ότι, είμαι σίγουρος, το Κογκρέσο θα μας δώσει τώρα τα χρήματα για να το διορθώσουμε». Η κυβέρνησή του επιδιώκει χρηματοδότηση από το Κογκρέσο για την αντικατάσταση των παλαιών συστημάτων.
NEW: “What you saw on Friday was very, very old equipment that had a heart attack.” President Trump weighs in on Friday’s nationwide FAA ground stop, blaming aging aviation infrastructure for the massive disruption that left tens of thousands of travelers stranded. Trump says his administration is seeking congressional funding to replace the aging systems. Download the FOX News app to follow this developing story: https://t.co/ISpW9Fc0R3— Fox News (@FoxNews) November 16, 2026
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