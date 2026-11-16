

«Δεν έχω καμία ευθύνη»

NEW: “What you saw on Friday was very, very old equipment that had a heart attack.” President Trump weighs in on Friday’s nationwide FAA ground stop, blaming aging aviation infrastructure for the massive disruption that left tens of thousands of travelers stranded. Trump says his administration is seeking congressional funding to replace the aging systems. Download the FOX News app to follow this developing story: https://t.co/ISpW9Fc0R3 — Fox News (@FoxNews) November 16, 2026

Το αρχικό κόστος του έργου είχε εκτιμηθεί στα 200 εκατομμύρια δολάρια, ωστόσο έχει πλέον αυξηθεί έως τα 600 εκατομμύρια, με το μισό ποσό να εκτιμάται ότι ενδέχεται να καλυφθεί από δημόσιους πόρους.Συνολικά, μαζί με τα υπόλοιπα έργα ανακαίνισης, οι πραγματοποιημένες και προγραμματισμένες δαπάνες από χρήματα των Αμερικανών φορολογουμένων στην πρωτεύουσα ξεπερνούν τα 1,65 δισεκατομμύρια δολάρια.Λίγο νωρίτερα, ο ίδιος ο Τραμπ αποποιήθηκε οποιαδήποτε ευθύνη για το περιστατικό που καθήλωσε δεκάδες χιλιάδες πτήσεις και επηρέασε δεκάδες χιλιάδες ταξιδιώτες, λέγοντας «Δεν αναλαμβάνω καμία ευθύνη», ενώ κατηγόρησε τις «παλιές αεροπορικές υποδομές».Ωστόσο, υπογράμμισε πως «το μόνο θετικό που βγαίνει από αυτό είναι ότι, είμαι σίγουρος, το Κογκρέσο θα μας δώσει τώρα τα χρήματα για να το διορθώσουμε». Η κυβέρνησή του επιδιώκει χρηματοδότηση από το Κογκρέσο για την αντικατάσταση των παλαιών συστημάτων.