Κλόε Καρντάσιαν για την αποχή της από το σεξ εδώ και τέσσερα χρόνια και τη συμβουλή της Κιμ να επιστρέψει σε πρώην της
Κλόε Καρντάσιαν για την αποχή της από το σεξ εδώ και τέσσερα χρόνια και τη συμβουλή της Κιμ να επιστρέψει σε πρώην της
Μπορώ απλώς να κάνω σεξ, αλλά δεν θέλω μόνο αυτό, φοβάμαι τόσο πολύ ακόμη και να βγω με κάποιον, είπε η 41χρονη σταρ
Στην αποχή της από το σεξ τα τελευταία τέσσερα χρόνια αναφέρθηκε η Κλόε Καρντάσιαν, με την Κιμ να τη συμβουλεύει να επιστρέψει σε πρώην σύντροφό της, προκειμένου να αποκτήσει ξανά ερωτική δραστηριότητα.
Η συζήτηση σχετικά με την προσωπική της ζωή έγινε στην πρεμιέρα του νέου κύκλου του ριάλιτι «The Kardashians», όταν η 41χρονη σταρ μίλησε για τα ερωτικά της και την απόφασή να αφιερώσει χρόνο στον εαυτό της μετά τον χωρισμό της από τον Τρίσταν Τόμσον.
Σε συζήτηση με τον φίλο της και κομμωτή Κρις Άπλετον, η Κλόε δήλωσε περήφανη που έμεινε μόνη της και επικεντρώθηκε στην προσωπική της εξέλιξη. Όταν εκείνος τη ρώτησε πόσος καιρός έχει περάσει από την τελευταία φορά που έκανε σεξ, επιμένοντας να του απαντήσει ειλικρινά, εκείνη αποκάλυψε: «Από τον Δεκέμβριο, τέσσερα χρόνια». Ο Άπλετον μένει κάθε φορά έκπληκτος όταν ακούει ότι εξακολουθεί να μην έχει σεξουαλική δραστηριότητα.
Η Κιμ Καρντάσιαν συμμετείχε στη συζήτηση, προτείνοντας στην αδερφή της να ξαναβγεί με κάποιον από τους πρώην συντρόφους της. «Μετά από περίπου επτά μήνες, εγώ θα έφερνα στην επιφάνεια έναν πρώην» είπε χαρακτηριστικά. Η Κλόε, ωστόσο, δεν φάνηκε να ενθουσιάζεται με την ιδέα, σχολιάζοντας ότι οι πρώην της δεν αποτελούν ιδιαίτερα ελκυστικές επιλογές. «Η λίστα μου με τους πρώην είναι τόσο χάλια. Κανείς δεν θέλει να ψάξω σε αυτή τη λίστα μου. Είναι ό,τι χειρότερο υπάρχει» απάντησε.
Στη συνέχεια, η μητέρα τους, Κρις Τζένερ μπήκε στη συζήτηση και ρώτησε τον Άπλετον, γιατί δεν κάνει ο ίδιος σεξ με την Κλόε. Εκείνος απάντησε ότι θα το έκανε, αλλά η ίδια δεν έδειξε να θεωρεί την πρόταση ιδιαίτερα δελεαστική. Η Καρντάσιαν εξήγησε αργότερα ότι αυτή την περίοδο δεν επιθυμεί να μπει ξανά στη διαδικασία των ραντεβού, παρότι αναγνωρίζει ότι θα μπορούσε να έχει σεξουαλικές επαφές χωρίς να επιδιώκει μια σχέση.
«Μπορώ απλώς να κάνω σεξ με ανθρώπους, αλλά δεν θέλω να κάνω μόνο αυτό. Φοβάμαι τόσο πολύ ακόμη και να σκεφτώ να βγω με κάποιον αυτή τη στιγμή. Απλώς δεν θέλω» σχολίασε.
Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στο πώς έχει αλλάξει από το 2022, όταν περνούσε μια δύσκολη περίοδο εξαιτίας της σχέσης της με τον Τόμσον. «Το 2022 ήμουν ένας εντελώς διαφορετικός άνθρωπος, πιο σκοτεινός, ήμουν στενοχωρημένη. Θυμάμαι πόσο διαφορετική ήταν η ενέργειά μου, επειδή περνούσα όσα περνούσα με τον Τρίσταν» δήλωσε.
«Έχω αλλάξει τόσο πολύ προς το καλύτερο και είμαι πραγματικά περήφανη για τον εαυτό μου, που πήρα τον χρόνο μου και θεραπεύτηκα» πρόσθεσε, εξηγώντας ότι δεν επέστρεψε σε παλιές σχέσεις ούτε αναζήτησε ανθρώπους που δεν θα έπρεπε να βρίσκονται στη ζωή της.
Παράλληλα, παραδέχτηκε ότι επιθυμία της παραμένει να βρει έναν άνθρωπο με τον οποίο θα γεράσουν μαζί, χωρίς όμως να πιέζει τον εαυτό της να το πετύχει. «Νομίζω ότι ο στόχος όλων είναι να βρουν κάποιον με τον οποίο θα γεράσουν, αλλά δεν πρόκειται να το πιέσω» είπε.
Η σχέση της Κλόε Καρντάσιαν με τον Τρίσταν Τόμσον είχε αρκετές διακυμάνσεις από το 2016 έως το 2021. Ο χωρισμός τους ήρθε μετά την αποκάλυψη ότι ο πρώην μπασκετμπολίστας είχε αποκτήσει παιδί με το μοντέλο Μαράλι Νίκολς. Οι δυο τους έχουν μαζί δύο παιδιά, την Τρου και τον Τέιτουμ.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Η συζήτηση σχετικά με την προσωπική της ζωή έγινε στην πρεμιέρα του νέου κύκλου του ριάλιτι «The Kardashians», όταν η 41χρονη σταρ μίλησε για τα ερωτικά της και την απόφασή να αφιερώσει χρόνο στον εαυτό της μετά τον χωρισμό της από τον Τρίσταν Τόμσον.
Σε συζήτηση με τον φίλο της και κομμωτή Κρις Άπλετον, η Κλόε δήλωσε περήφανη που έμεινε μόνη της και επικεντρώθηκε στην προσωπική της εξέλιξη. Όταν εκείνος τη ρώτησε πόσος καιρός έχει περάσει από την τελευταία φορά που έκανε σεξ, επιμένοντας να του απαντήσει ειλικρινά, εκείνη αποκάλυψε: «Από τον Δεκέμβριο, τέσσερα χρόνια». Ο Άπλετον μένει κάθε φορά έκπληκτος όταν ακούει ότι εξακολουθεί να μην έχει σεξουαλική δραστηριότητα.
Khloe Kardashian reveals she hasn't had sex in over four years as sister Kim advises her to follow her lead and 'recycle an ex' https://t.co/AiCkIB2YDO— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) October 13, 2026
Στη συνέχεια, η μητέρα τους, Κρις Τζένερ μπήκε στη συζήτηση και ρώτησε τον Άπλετον, γιατί δεν κάνει ο ίδιος σεξ με την Κλόε. Εκείνος απάντησε ότι θα το έκανε, αλλά η ίδια δεν έδειξε να θεωρεί την πρόταση ιδιαίτερα δελεαστική. Η Καρντάσιαν εξήγησε αργότερα ότι αυτή την περίοδο δεν επιθυμεί να μπει ξανά στη διαδικασία των ραντεβού, παρότι αναγνωρίζει ότι θα μπορούσε να έχει σεξουαλικές επαφές χωρίς να επιδιώκει μια σχέση.
«Μπορώ απλώς να κάνω σεξ με ανθρώπους, αλλά δεν θέλω να κάνω μόνο αυτό. Φοβάμαι τόσο πολύ ακόμη και να σκεφτώ να βγω με κάποιον αυτή τη στιγμή. Απλώς δεν θέλω» σχολίασε.
Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στο πώς έχει αλλάξει από το 2022, όταν περνούσε μια δύσκολη περίοδο εξαιτίας της σχέσης της με τον Τόμσον. «Το 2022 ήμουν ένας εντελώς διαφορετικός άνθρωπος, πιο σκοτεινός, ήμουν στενοχωρημένη. Θυμάμαι πόσο διαφορετική ήταν η ενέργειά μου, επειδή περνούσα όσα περνούσα με τον Τρίσταν» δήλωσε.
«Έχω αλλάξει τόσο πολύ προς το καλύτερο και είμαι πραγματικά περήφανη για τον εαυτό μου, που πήρα τον χρόνο μου και θεραπεύτηκα» πρόσθεσε, εξηγώντας ότι δεν επέστρεψε σε παλιές σχέσεις ούτε αναζήτησε ανθρώπους που δεν θα έπρεπε να βρίσκονται στη ζωή της.
Παράλληλα, παραδέχτηκε ότι επιθυμία της παραμένει να βρει έναν άνθρωπο με τον οποίο θα γεράσουν μαζί, χωρίς όμως να πιέζει τον εαυτό της να το πετύχει. «Νομίζω ότι ο στόχος όλων είναι να βρουν κάποιον με τον οποίο θα γεράσουν, αλλά δεν πρόκειται να το πιέσω» είπε.
Η σχέση της Κλόε Καρντάσιαν με τον Τρίσταν Τόμσον είχε αρκετές διακυμάνσεις από το 2016 έως το 2021. Ο χωρισμός τους ήρθε μετά την αποκάλυψη ότι ο πρώην μπασκετμπολίστας είχε αποκτήσει παιδί με το μοντέλο Μαράλι Νίκολς. Οι δυο τους έχουν μαζί δύο παιδιά, την Τρου και τον Τέιτουμ.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
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