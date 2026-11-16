Το χρονικό της τραγωδίας στο Ζεφύρι με τους δύο νεκρούς πυροσβέστες: Ο ένας γλίστρησε και εγκλωβίστηκε, ο άλλος αποπροσανατολίστηκε προσπαθώντας να τον εντοπίσει
Το χρονικό της τραγωδίας στο Ζεφύρι με τους δύο νεκρούς πυροσβέστες: Ο ένας γλίστρησε και εγκλωβίστηκε, ο άλλος αποπροσανατολίστηκε προσπαθώντας να τον εντοπίσει
Ο 44χρονος, κινούμενος μέσα σε πυκνούς καπνούς, χωρίς ορατότητα, γλίστρησε στα σκουπίδια, έπεσε και η φιάλη οξυγόνου σφηνώθηκε πάνω σε μία σιδερόβεργα με αποτέλεσμα να εγκλωβιστεί - Ο 23χρονος που τον έψαχνε, αποπροσανατολίστηκε από τους καπνούς
Μια αλληλουχία δραματικών στιγμών, μέσα σε συνθήκες απόλυτου αποπροσανατολισμού και ασφυκτικής πίεσης, οδήγησε στον θάνατο των δύο πυροσβεστών που επιχειρούσαν στην κατάσβεση πυρκαγιάς σε εγκαταλελειμμένοκτίριο στο Ζεφύρι.
Σύμφωνα με την έρευνα που διεξήγαγαν τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) της Πυροσβεστικής, ο 44χρονος πυροσβέστης γλίστρησε σε σκουπίδια που βρίσκονταν στο τελείωμα της εσωτερικής σκάλας που οδηγούσε στο υπόγειο με αποτέλεσμα να εγκλωβιστεί.
Όπως ανέφεραν καλά ενημερωμένες πηγές, οι συνθήκες κάτω από τις οποίες επιχειρούσαν οι δύο άνδρες ήταν εξαιρετικά αντίξοες. Ο 44χρονος, κινούμενος μέσα σε πυκνούς καπνούς, χωρίς ορατότητα, γλίστρησε στα σκουπίδια, έπεσε και, για κακή του τύχη, η αναπνευστική συσκευή που έφερε στην πλάτη σφηνώθηκε πάνω σε μία σιδερόβεργα με αποτέλεσμα να εγκλωβιστεί.
Ο 23χρονος συνάδελφός του, έχοντας χάσει την επαφή μαζί του μέσα στους πυκνούς καπνούς και στο απόλυτο σκοτάδι, κινήθηκε προς το εσωτερικό του χώρου και αποπροσανατολίστηκε. Και οι δύο βρέθηκαν χωρίς διαθέσιμο οξυγόνο, ενώ, όπως προέκυψε από την ιατροδικαστική εξέταση, υπέκυψαν από ασφυξία. Μάλιστα ο 23χρονος είχε βγάλει τελείως τη μάσκα του, σημάδι πως τού τελείωσε το οξυγόνο και την αφαίρεσε ενστικτωδώς.
Βίντεο από το κτίριο όπου ξέσπασε η φωτιά:
Για τη θέρμανσή τους χρησιμοποιούσαν ξυλόσομπα και, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα ενδείξεις, φέρονται να πέταξαν τα υπολείμματα της καύσης στο υπόγειο που ήταν γεμάτο σκουπίδια με αποτέλεσμα να αρπάξει φωτιά.
Σε βάρος της 34χρονης ασκήθηκε ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για εμπρησμό που είχε σαν αποτέλεσμα το θάνατο άλλου. Επίσης, για το ίδιο αδίκημα -δηλαδή για εμπρησμό που είχε σαν αποτέλεσμα τον θάνατο άλλου- διώκονται και οι κόρες της, ηλικίας 13 και 16 ετών.
Την ίδια στιγμή, σε βάρος του 44χρονου συζύγου της κατηγορούμενης, ο οποίος διαφεύγει, εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης για το ίδιο αδίκημα. Μετά την άσκηση της δίωξης, οι τρεις κατηγορούμενες οδηγήθηκαν σε ανακριτή, από τον οποίο ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία να απολογηθούν την ερχόμενη Τρίτη.
Οι γονείς του 23χρονου άφησαν λουλούδια στο σημείο όπου εντοπίστηκε η σορός του:
Το υπόγειο όπου βρήκαν τραγικό θάνατο οι δύο πυροσβέστες:
Σύμφωνα με την έρευνα που διεξήγαγαν τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) της Πυροσβεστικής, ο 44χρονος πυροσβέστης γλίστρησε σε σκουπίδια που βρίσκονταν στο τελείωμα της εσωτερικής σκάλας που οδηγούσε στο υπόγειο με αποτέλεσμα να εγκλωβιστεί.
Όπως ανέφεραν καλά ενημερωμένες πηγές, οι συνθήκες κάτω από τις οποίες επιχειρούσαν οι δύο άνδρες ήταν εξαιρετικά αντίξοες. Ο 44χρονος, κινούμενος μέσα σε πυκνούς καπνούς, χωρίς ορατότητα, γλίστρησε στα σκουπίδια, έπεσε και, για κακή του τύχη, η αναπνευστική συσκευή που έφερε στην πλάτη σφηνώθηκε πάνω σε μία σιδερόβεργα με αποτέλεσμα να εγκλωβιστεί.
Ο 23χρονος συνάδελφός του, έχοντας χάσει την επαφή μαζί του μέσα στους πυκνούς καπνούς και στο απόλυτο σκοτάδι, κινήθηκε προς το εσωτερικό του χώρου και αποπροσανατολίστηκε. Και οι δύο βρέθηκαν χωρίς διαθέσιμο οξυγόνο, ενώ, όπως προέκυψε από την ιατροδικαστική εξέταση, υπέκυψαν από ασφυξία. Μάλιστα ο 23χρονος είχε βγάλει τελείως τη μάσκα του, σημάδι πως τού τελείωσε το οξυγόνο και την αφαίρεσε ενστικτωδώς.
Βίντεο από το κτίριο όπου ξέσπασε η φωτιά:
Την Τρίτη απολογούνται οι κατηγορούμενοιΓια την υπόθεση συνελήφθησαν μία 34χρονη Ρομά και οι δύο ανήλικες κόρες της, ενώ αναζητείται ο 44χρονος πατέρας της οικογένειας. Σύμφωνα με τα στοιχεία που συγκέντρωσαν οι Αρχές, η 34χρονη, ο σύζυγός της και οι δυο κόρες τους διέμεναν στον ισόγειο χώρο του εγκαταλελειμμένου κτηρίου.
Για τη θέρμανσή τους χρησιμοποιούσαν ξυλόσομπα και, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα ενδείξεις, φέρονται να πέταξαν τα υπολείμματα της καύσης στο υπόγειο που ήταν γεμάτο σκουπίδια με αποτέλεσμα να αρπάξει φωτιά.
Σε βάρος της 34χρονης ασκήθηκε ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για εμπρησμό που είχε σαν αποτέλεσμα το θάνατο άλλου. Επίσης, για το ίδιο αδίκημα -δηλαδή για εμπρησμό που είχε σαν αποτέλεσμα τον θάνατο άλλου- διώκονται και οι κόρες της, ηλικίας 13 και 16 ετών.
Την ίδια στιγμή, σε βάρος του 44χρονου συζύγου της κατηγορούμενης, ο οποίος διαφεύγει, εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης για το ίδιο αδίκημα. Μετά την άσκηση της δίωξης, οι τρεις κατηγορούμενες οδηγήθηκαν σε ανακριτή, από τον οποίο ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία να απολογηθούν την ερχόμενη Τρίτη.
Οι γονείς του 23χρονου άφησαν λουλούδια στο σημείο όπου εντοπίστηκε η σορός του:
Το υπόγειο όπου βρήκαν τραγικό θάνατο οι δύο πυροσβέστες:
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