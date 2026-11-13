Casa Kiku: Αέρας ιδιωτικού club στην καρδιά του Κολωνακίου

Το Kiku έχει τη δική του διαδρομή στην αθηναϊκή εστίαση, με αφετηρία το 1993. Η σημερινή του εκδοχή ανοίγει περισσότερο την πόρτα στην καθημερινότητα της πόλης, κρατώντας την ιαπωνική γαστρονομική του ταυτότητα και προσθέτοντας νέες αφορμές για μια επίσκεψη.

Το σενάριο είναι απλό: δίνεις ραντεβού για καφέ, ανοίγεις το laptop για λίγη δουλειά ή συναντάς έναν συνεργάτη. Η συζήτηση μπορεί να συνεχιστεί στο τραπέζι και η παρέα να μεγαλώσει όσο περνά η ώρα. Κάπως έτσι, το «θα κάτσω λίγο» αποκτά ενδιαφέρουσα ελαστικότητα.





Επτά χώροι για να βρεις τη δική σου γωνιά

Δύο σαλόνια, τρεις τραπεζαρίες και δύο μπαρ συνθέτουν το Casa Kiku. Κάθε χώρος εξυπηρετεί μια διαφορετική διάθεση: από τη χαλαρή συνάντηση στις πολυθρόνες μέχρι ένα δείπνο μεγάλης παρέας ή μια πιο προσωπική συζήτηση σε ξεχωριστή τραπεζαρία.



Μάρμαρο, εμφανής πέτρα, ζεστές αποχρώσεις, βιβλία και έργα τέχνης δίνουν χαρακτήρα στο εσωτερικό. Οι καναπέδες, τα χαμηλά τραπέζια και τα επιτραπέζια φωτιστικά ενισχύουν την αίσθηση μιας κατοικίας με προσωπικότητα. Η εικόνα έχει λεπτομέρειες που αξίζει να παρατηρήσεις και γωνιές που προσφέρονται για να βολευτείς.





Αυτή είναι η ουσία της φιλοσοφίας του: να επιλέγεις πού και πώς θέλεις να περάσεις τον χρόνο σου. Στο σαλόνι με ένα ποτό, στην τραπεζαρία για φαγητό, στη μπάρα για τη συνέχεια. Η κίνηση ανάμεσα στους χώρους γίνεται μέρος της εξόδου.

Τα δύο μπαρ έχουν τη δική τους ταυτότητα. Το ένα υιοθετεί πιο θεατρικό ύφος, με έμφαση στην οροφή, ενώ το δεύτερο προσφέρει ένα πιο οικείο σκηνικό για cocktails, sake και συζητήσεις που τραβούν σε διάρκεια.





Από το κρουασάν στο sashimi

Η πρωινή λειτουργία, προσθέτει ένα καινούργιο κεφάλαιο. Το Kiku Ka-fe ανοίγει στις 09:00 τις καθημερινές και στις 10:00 το Σαββατοκύριακο, με καφέ, κρουασάν και ελαφριά πιάτα με μεσογειακές αναφορές. Ένα πρωινό ραντεβού, μια στάση πριν από το γραφείο ή μια αργή κυριακάτικη αρχή βρίσκουν εδώ τη θέση τους.



Από τις 13:00, η κουζίνα αναλαμβάνει το μεσημεριανό και συνεχίζει μέχρι το βράδυ. Στο μενού, η ιαπωνική παράδοση συναντά ιταλικές επιρροές, δίνοντας στην παρέα αρκετές αφορμές να δοκιμάσει και να μοιραστεί.

Nigiri και rolls, sashimi σολομού με yuzu και τζίντζερ, black cod με butter miso και Wagyu αποτυπώνουν την ασιατική πλευρά. Στο ίδιο τραπέζι μπορούν να βρεθούν σαλάτα burrata, πίτσα τρούφας και ravioli Bolognese με Black Angus και kimchi. Το τελευταίο πιάτο συνοψίζει εύστοχα τη διάθεση της κουζίνας να φέρει διαφορετικές γευστικές αναφορές κοντά.

Η λογική του μοιράσματος ταιριάζει με όλο το υπόλοιπο σκηνικό: τα πιάτα περνούν στο κέντρο, η συζήτηση συνεχίζεται και το δείπνο αποκτά τον ρυθμό της παρέας.



Με λειτουργία έως τα μεσάνυχτα, το Casa Kiku δίνει χώρο και στη συνέχεια της βραδιάς. Το στοίχημά του είναι να γίνει μια σταθερή απάντηση στο «πού θα βρεθούμε;», όποια ώρα κι αν προκύψει η ερώτηση.



