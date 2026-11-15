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Άνοιξαν οι πύλες του Πολυτεχνείου για την 53η επέτειο: Με κλειστά κτήρια και εκδηλώσεις μόνο στους εξωτερικούς χώρους ο εορτασμός
Άνοιξαν οι πύλες του Πολυτεχνείου για την 53η επέτειο: Με κλειστά κτήρια και εκδηλώσεις μόνο στους εξωτερικούς χώρους ο εορτασμός
Φοιτητικοί Σύλλογοι και συλλογικοί φορείς εισήλθαν στον χώρο του ιστορικού συγκροτήματος λίγο πριν τις 7:00 το πρωί
Με κλειστά κτήρια, αλλά εκδηλώσεις στους εξωτερικούς χώρους του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, αρχίζει από σήμερα, Κυριακή 15 Νοεμβρίου 2026, το τριήμερο εορτασμού της 53ης επετείου της εξέγερσης των φοιτητών τον Νοέμβριο του 1973.
Φοιτητικοί Σύλλογοι και συλλογικοί φορείς εισήλθαν στον χώρο του ιστορικού συγκροτήματος λίγο πριν τις 7:00 το πρωί της Κυριακής (15/11), δίνοντας το σήμα για την εκκίνηση του εορτασμού.
Κατά το διήμερο 15 και 16 Νοεμβρίου 2026, οι εξωτερικές πύλες του ιστορικού συγκροτήματος του Πολυτεχνείου στην Πατησίων θα ανοίγουν στις 8:30 και θα κλείνουν στις 18:00, ή και νωρίτερα, εάν κριθεί σκόπιμο, για την ασφάλεια των κτηρίων. Την Τρίτη 17 Νοεμβρίου 2026, θα ανοίξουν στις 9:00 και θα κλείσουν στις 13:00.
Στον χώρο του Πολυτεχνείου σήμερα αλλά και αύριο Δευτέρα (15/11) έχει προγραμματιστεί πλήθος εκδηλώσεων που σκοπό έχουν να δημιουργήσουν πεδίο διαλόγου στον ιστορικό χώρο, ενώ παράλληλα εκθέσεις και ντοκιμαντέρ «μιλούν» για τα ιστορικά γεγονότα που σημάδεψαν τη σύγχρονη ιστορία της Ελλάδας.
Φοιτητικοί Σύλλογοι και συλλογικοί φορείς εισήλθαν στον χώρο του ιστορικού συγκροτήματος λίγο πριν τις 7:00 το πρωί της Κυριακής (15/11), δίνοντας το σήμα για την εκκίνηση του εορτασμού.
Κατά το διήμερο 15 και 16 Νοεμβρίου 2026, οι εξωτερικές πύλες του ιστορικού συγκροτήματος του Πολυτεχνείου στην Πατησίων θα ανοίγουν στις 8:30 και θα κλείνουν στις 18:00, ή και νωρίτερα, εάν κριθεί σκόπιμο, για την ασφάλεια των κτηρίων. Την Τρίτη 17 Νοεμβρίου 2026, θα ανοίξουν στις 9:00 και θα κλείσουν στις 13:00.
Στον χώρο του Πολυτεχνείου σήμερα αλλά και αύριο Δευτέρα (15/11) έχει προγραμματιστεί πλήθος εκδηλώσεων που σκοπό έχουν να δημιουργήσουν πεδίο διαλόγου στον ιστορικό χώρο, ενώ παράλληλα εκθέσεις και ντοκιμαντέρ «μιλούν» για τα ιστορικά γεγονότα που σημάδεψαν τη σύγχρονη ιστορία της Ελλάδας.
Αξίζει να σημειωθεί, ότι ήδη από την περασμένη Παρασκευή 13 Νοεμβρίου τα κτήρια του συγκροτήματος της Πατησίων είναι κλειστά και θα παραμείνουν έως τη 17η Νοεμβρίου. Επίσης, η φύλαξη του συγκροτήματος, από την υπηρεσία φύλαξης του ΕΜΠ είναι αυξημένη ήδη από την περασμένη Τρίτη και θα παραμείνει μέχρι την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου 2026.
Έτσι, από σήμερα μέχρι και την Τρίτη 17 Νοεμβρίου 2026 όλα τα κτήρια του ΕΜΠ στην Πατησίων θα παραμείνουν κλειστά και δεν θα πραγματοποιούνται εκδηλώσεις σε χώρους εντός των κτιρίων, παρά μόνο στον εξωτερικό χώρο του Ιστορικού συγκροτήματος και στην επιφάνεια την οποία το ΕΜΠ έχει διαθέσει για τον σκοπό αυτό.
Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με τη σχετική πρυτανική πράξη που εκδόθηκε για τον εορτασμό της επετείου, οι φετινές αλλαγές στην οργάνωση του εορτασμού έχουν στόχο «να αποτραπούν συμβάντα καταστροφών, βανδαλισμών και βιαιοπραγιών, γεγονότα τα οποία συνέβησαν πολλές φορές στο παρελθόν με πρόσφατο παράδειγμα τα έκτροπα τα οποία έλαβαν χώρα το πρωί της 15ης Νοεμβρίου 2025 κατά τον 52ο εορτασμό».
Έτσι, από σήμερα μέχρι και την Τρίτη 17 Νοεμβρίου 2026 όλα τα κτήρια του ΕΜΠ στην Πατησίων θα παραμείνουν κλειστά και δεν θα πραγματοποιούνται εκδηλώσεις σε χώρους εντός των κτιρίων, παρά μόνο στον εξωτερικό χώρο του Ιστορικού συγκροτήματος και στην επιφάνεια την οποία το ΕΜΠ έχει διαθέσει για τον σκοπό αυτό.
Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με τη σχετική πρυτανική πράξη που εκδόθηκε για τον εορτασμό της επετείου, οι φετινές αλλαγές στην οργάνωση του εορτασμού έχουν στόχο «να αποτραπούν συμβάντα καταστροφών, βανδαλισμών και βιαιοπραγιών, γεγονότα τα οποία συνέβησαν πολλές φορές στο παρελθόν με πρόσφατο παράδειγμα τα έκτροπα τα οποία έλαβαν χώρα το πρωί της 15ης Νοεμβρίου 2025 κατά τον 52ο εορτασμό».
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