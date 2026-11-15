Αποστόλης Τότσικας: Τα παιδιά μου με δίδαξαν να ζητώ συγνώμη, στο παρελθόν ήμουν αδέκαστος
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Αποστόλης Τότσικας Παιδιά

Αποστόλης Τότσικας: Τα παιδιά μου με δίδαξαν να ζητώ συγνώμη, στο παρελθόν ήμουν αδέκαστος

Είναι ένα διαρκές μάθημα, σημείωσε ο ηθοποιός

Αποστόλης Τότσικας: Τα παιδιά μου με δίδαξαν να ζητώ συγνώμη, στο παρελθόν ήμουν αδέκαστος
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Τα μαθήματα που έχει αποκομίσει από τα παιδιά του ανέδειξε ο Αποστόλης Τότσικας. Ο ηθοποιός εκμυστηρεύτηκε ότι μεγαλώνοντας την κόρη του και τον γιο του έχει μάθει να ζητάει συγγνώμη, κάτι που στο παρελθόν δεν έκανε τόσο εύκολα. Ωστόσο, τόνισε πως η δικαιοσύνη και η εντιμότητα παραμένουν θεμελιώδεις αξίες για τον ίδιο.

Ο Αποστόλης Τότσικας έδωσε συνέντευξη στο περιοδικό Hello και ρωτήθηκε για τα μαθήματα που έχει πάρει από τα παιδιά του, με τον ίδιο να απαντά: «Να είμαι δυνατός και να ζητώ συγνώμη, να είμαι θαρραλέος και να λέω την αλήθεια. Είναι ένα διαρκές μάθημα».

Συνεχίζοντας, ο ηθοποιός επισήμανε πως παλαιότερα ήταν πιο δύσκολο για εκείνον να ζητήσει συγγνώμη, εξαιτίας της αδιαπραγμάτευτης στάσης του σε θέματα αρχών. «Στο παρελθόν ζητούσα πιο δύσκολα συγγνώμη. Ήμουν, κατά κάποιον τρόπο, αδέκαστος, το οποίο δεν είναι απαραίτητα λάθος. Πάντα ήμουν και εξακολουθώ να είμαι σωστός και δίκαιος. Αυτές οι αξίες είναι θεμελιώδεις – κι αν καμιά φορά πας να τις χάσεις, ο άνθρωπός σου, ο οποίος είναι ο βράχος σου, σε επαναφέρει στον ίσιο δρόμο», σημείωσε χαρακτηριστικά.
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