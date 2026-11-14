Η Βίκυ Καγιά ταξίδεψε με την οικογένειά της στην Αίγυπτο: Εκτός γραφείου, έξω στον κόσμο, σχολίασε
Η Βίκυ Καγιά ταξίδεψε με την οικογένειά της στην Αίγυπτο: Εκτός γραφείου, έξω στον κόσμο, σχολίασε
Το πρώην μοντέλο και παρουσιάστρια μοιράστηκε μέσα από τα social media φωτογραφίες από την απόδρασή τους στη χώρα της Αφρικής
Ένα οικογενειακό ταξίδι στην Αίγυπτο πραγματοποίησε η Βίκυ Καγιά, μαζί με τον σύζυγό της, Ηλία Κρασσά, και τα δύο παιδιά τους. Το πρώην μοντέλο και παρουσιάστρια μοιράστηκε μέσα από τα social media φωτογραφίες από την απόδρασή τους στη χώρα της Αφρικής.
Σε ορισμένα από τα στιγμιότυπα που δημοσίευσε, η Βίκυ Καγιά ποζάρει με φόντο τις πυραμίδες της Αιγύπτου, ενώ στην ανάρτησή της συμπεριέλαβε και στιγμιότυπα με τον άντρα της, την κόρη τους και τον γιο τους. Μέσα από τις εικόνες αποτυπώνονται παράλληλα τα μέρη του επισκέφτηκαν. «Εκτός γραφείου, έξω στον κόσμο!», έγραψε στη λεζάντα που συνόδευε το υλικό που ανάρτησε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.
Δείτε την ανάρτησή της
Σε ορισμένα από τα στιγμιότυπα που δημοσίευσε, η Βίκυ Καγιά ποζάρει με φόντο τις πυραμίδες της Αιγύπτου, ενώ στην ανάρτησή της συμπεριέλαβε και στιγμιότυπα με τον άντρα της, την κόρη τους και τον γιο τους. Μέσα από τις εικόνες αποτυπώνονται παράλληλα τα μέρη του επισκέφτηκαν. «Εκτός γραφείου, έξω στον κόσμο!», έγραψε στη λεζάντα που συνόδευε το υλικό που ανάρτησε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.
Δείτε την ανάρτησή της
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