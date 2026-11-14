Σκληρές εικόνες: Νεκρός τρόφιμος ψυχιατρείου στην Κροατία, νοσηλευτές τον έδεσαν σε κρεβάτι και τον χτυπούσαν με γροθιές, βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
Ζάγκρεμπ Κροατία Ψυχιατρείο Τρόφιμοι Νοσηλευτές

Σκληρές εικόνες: Νεκρός τρόφιμος ψυχιατρείου στην Κροατία, νοσηλευτές τον έδεσαν σε κρεβάτι και τον χτυπούσαν με γροθιές, βίντεο

Το φρικτό περιστατικό σημειώθηκε σε ψυχιατρική κλινική του Ζάγκρεμπ - Οι νοσηλευτές διώκονται για «υπερβολική χρήση βίας κατά παράβαση των ιατρικών προτύπων», σύμφωνα με τον εισαγγελέα - Συγκέντρωση διαμαρτυρίας από εκατοντάδες διαδηλωτές

Σκληρές εικόνες: Νεκρός τρόφιμος ψυχιατρείου στην Κροατία, νοσηλευτές τον έδεσαν σε κρεβάτι και τον χτυπούσαν με γροθιές, βίντεο
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Εκατοντάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν σήμερα στο Ζάγκρεμπ για να αποτίσουν φόρο τιμής σε έναν ασθενή ψυχιατρείου, του οποίου ο θάνατος φέρεται να προκλήθηκε από υπερβολική χρήση βίας από νοσηλευτές, σύμφωνα με ένα βίντεο που σόκαρε τη χώρα.

Τέσσερις νοσηλευτές σε ψυχιατρικό νοσοκομείο του Ζάγκρεμπ συνελήφθησαν το περασμένο Σαββατοκύριακο ως ύποπτοι για τη δολοφονία του 32χρονου ασθενούς Κρίστιαν Γιόσιπ Πέρις, ο οποίος είχε εισαχθεί στο νοσοκομείο σε ψυχωτική κατάσταση. Οι νοσηλευτές είναι ύποπτοι για «υπερβολική χρήση βίας κατά παράβαση των ιατρικών προτύπων», τόνισαν εισαγγελείς.

Ένα βίντεο διάρκειας οχτώ λεπτών που καταγράφηκε από κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης και αναρτήθηκε στο διαδίκτυο δείχνει μέλη ιατρικού προσωπικού να προσπαθούν να περιορίσουν τον ασθενή, ο οποίος ήταν δεμένος στο κρεβάτι. Το βίντεο δείχνει να τον χτυπούν με γροθιές στο στήθος, να στηρίζονται πάνω στο σώμα του και να πιέζουν ένα μαξιλάρι στο πρόσωπό του. Παρόντες ήταν και άλλοι φροντιστές, μεταξύ των οποίων ένας γιατρός σύμφωνα με πληροφορίες.

Δείτε το βίντεο - Προσοχή σκληρές εικόνες


Το βίντεο προκάλεσε δημόσια κατακραυγή και τροφοδότησε τη συζήτηση για τους τρόπους περίθαλψης ψυχικά ασθενών σε ψυχιατρεία. Ο πρωθυπουργός Αντρέι Πλένκοβιτς χαρακτήρισε το περιστατικό «δολοφονία».


Συγκέντρωση διαμαρτυρίας - Οκτώ λεπτά σιγής

Σήμερα, εκατοντάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν σε μια κεντρική πλατεία του Ζάγκρεμπ σε μια συγκέντρωση που διοργάνωσαν φοιτητές και τήρησαν οκτώ λεπτά σιγής στη μνήμη του Πέρις.

«Δεν πρέπει ποτέ να το ξεχάσουμε αυτό, αλλιώς τα πράγματα θα γίνουν χειρότερα», είπε η 20χρονη φοιτήτρια Λέα στο Γαλλικό Πρακτορείο καθώς άναβε ένα κερί ανάμεσα σε δεκάδες άλλους.

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Μια επιθεώρηση του υπουργείου Υγείας, η οποία διαπίστωσε «παρατυπίες» στην υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη, δήλωσε η υπουργός Υγείας, Ιρίνα Χρστιτς.

Ο διευθυντής του νοσοκομείου και το διοικητικό συμβούλιο παραιτήθηκαν. Η οικογένεια του Πέρις ανακοίνωσε μια ακόμη συγκέντρωση μνήμης προς τιμήν του στην κεντρική πλατεία του Ζάγκρεμπ στις 21 Νοεμβρίου.
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