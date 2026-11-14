Μαρία Κορινθίου: Δεν αποποιούμαι την τηλεόραση ούτε την ίδια μου τη δουλειά, αλλά θέλω να κάνω πράγματα για την ψυχή μου
Μαρία Κορινθίου: Δεν αποποιούμαι την τηλεόραση ούτε την ίδια μου τη δουλειά, αλλά θέλω να κάνω πράγματα για την ψυχή μου
Πάντα έλεγα ότι είμαι ένας άνθρωπος που θέλω να κάνω πράγματα που με ευχαριστούν, διευκρίνισε η ηθοποιός
Την επιθυμία της να κάνει πράγματα για τον εαυτό της εξέφρασε η Μαρία Κορινθίου, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν σκοπεύει να απομακρυνθεί από τη δουλειά της και την τηλεόραση, τις οποίες εξακολουθεί να αγαπά. Όσο περνούν τα χρόνια όμως αναζητά όλο και περισσότερο δουλειές που την εκφράζουν και την ικανοποιούν προσωπικά. Παρόλα αυτά, η ηθοποιός ξεκαθάρισε πως δεν αποποιείται ούτε το μέσο ούτε τη δουλειά της.
Καλεσμένη στην εκπομπή «Καλημέρα είπαμε;», το Σάββατο 14 Νοεμβρίου, η Μαρία Κορινθίου ανέφερε χαρακτηριστικά: «Δεν αποποιούμαι την τηλεόραση ούτε την ίδια μου τη δουλειά. Έχω χτίσει, έχω πονέσει. Συνειδητοποίησα τις προάλλες ότι είμαι αρκετά χρόνια σε αυτό το χώρο. Δηλαδή είναι συγκλονιστικό, σε βάζει, σε κολλάει λίγο πίσω. Δεν την αποποιούμαι, την αγαπάω. Έχω μεγαλώσει μέσα στην τηλεόραση, στο θέατρο, το έχω σπουδάσει. Και έχω πονέσει και γι’ αυτό. Έχω ματώσει αρκετά θα μπορούσα να πω, αλλά το σίγουρο είναι ότι αναζητώ όλο και περισσότερο όσο περνάνε τα χρόνια και μέσα σε αυτό τον χώρο, να κάνω όσο και πιο πολύ επιλεγμένα πράγματα για την ψυχή μου».
Πλέον δίνει προτεραιότητα στην προσωπική της ηρεμία, επιλέγοντας δραστηριότητες και συνεργασίες που την ευχαριστούν, μακριά από τοξικά περιβάλλοντα. «Πάντα έλεγα ότι είμαι ένας άνθρωπος που θέλω να κάνω πράγματα που με ευχαριστούν, που είμαι σε ένα περιβάλλον που δεν θα υπάρχει τοξικότητα. Αλλά αυτό είναι που σου λέω, ότι όσο μεγαλώνεις τόσο και περισσότερο. Τι ευχαριστεί την ψυχή μου αυτή την περίοδο; Θα ακουστεί πολύ… κοινότυπο, αλλά η καθημερινότητά μου να είναι ήρεμη, να είναι γαλήνια».
Δείτε το βίντεο με τη συνέντευξή της
Συνεχίζοντας, επισήμανε ότι εξακολουθεί να αγαπά την τηλεόραση και δεν σκοπεύει να απομακρυνθεί οριστικά από αυτήν. Ωστόσο, στην παρούσα φάση της ζωής της δεν αισθάνεται την ανάγκη να έχει τηλεοπτική παρουσία με κάθε κόστος. «Εγώ την τηλεόραση και την αγαπάω και την έχω σπουδάσει. Έχω πονέσει γι’ αυτή, οπότε δεν μπορώ να την αποποιηθώ. Σίγουρα σε αυτή τη φάση της ζωής μου και έτσι όπως βλέπω πια τα πράγματα, δεν αισθάνομαι την ανάγκη να βρίσκομαι κάπου, να υπάρχω κάπου. Όπως θεωρούν κάποιοι ότι πρέπει να υπάρχουν στην τηλεόραση για να υπάρχουν».
Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, η ηθοποιός τόνισε ότι δεν αισθάνεται πλέον την ανάγκη να αποδείξει την επαγγελματική της αξία και τις ικανότητές της. Όπως είπε: «Δεν με ενδιαφέρει και δεν έχω και την ανασφάλεια να αποδείξω ποια είμαι, τι είμαι, τις ικανότητές μου. Επαγγελματικά εννοώ. Είναι κάτι που δεν με αφορά, δεν με αφορά. Την αγαπάω. Και την τηλεόραση αγαπάω και το θέατρο το αγαπάω, αλλά σίγουρα εδώ και ενάμιση χρόνο γύρισα και είπα στον εαυτό μου ''Αξίζεις να κατεβάσεις ταχύτητες για να σε βρεις''. Οπότε γύρισα και είπα θέλω να κατεβάσω ταχύτητες. Θέλω να αποστασιοποιηθώ λίγο από όλη αυτή τη δύναμη, αν θέλεις, της τηλεόρασης».
Τέλος, αποκάλυψε ότι απέρριψε πολλές επαγγελματικές προτάσεις, ακόμη και ιδιαίτερα αξιόλογες, καθώς επέλεξε να δώσει προτεραιότητα στον εαυτό της. «Έδωσα στον εαυτό μου την επιλογή και την ευκαιρία να με βρω ακόμα περισσότερο. Και να γαληνέψω ακόμα περισσότερο. Είπα όχι σε προτάσεις και σε πολλές προτάσεις. Δόξα τω Θεώ και σε πολύ καλές προτάσεις και ευχαριστώ, αλλά ήταν μια φάση της ζωής μου που ήθελα να επαναπροσδιοριστώ εγώ σαν Μαρία».
Καλεσμένη στην εκπομπή «Καλημέρα είπαμε;», το Σάββατο 14 Νοεμβρίου, η Μαρία Κορινθίου ανέφερε χαρακτηριστικά: «Δεν αποποιούμαι την τηλεόραση ούτε την ίδια μου τη δουλειά. Έχω χτίσει, έχω πονέσει. Συνειδητοποίησα τις προάλλες ότι είμαι αρκετά χρόνια σε αυτό το χώρο. Δηλαδή είναι συγκλονιστικό, σε βάζει, σε κολλάει λίγο πίσω. Δεν την αποποιούμαι, την αγαπάω. Έχω μεγαλώσει μέσα στην τηλεόραση, στο θέατρο, το έχω σπουδάσει. Και έχω πονέσει και γι’ αυτό. Έχω ματώσει αρκετά θα μπορούσα να πω, αλλά το σίγουρο είναι ότι αναζητώ όλο και περισσότερο όσο περνάνε τα χρόνια και μέσα σε αυτό τον χώρο, να κάνω όσο και πιο πολύ επιλεγμένα πράγματα για την ψυχή μου».
Πλέον δίνει προτεραιότητα στην προσωπική της ηρεμία, επιλέγοντας δραστηριότητες και συνεργασίες που την ευχαριστούν, μακριά από τοξικά περιβάλλοντα. «Πάντα έλεγα ότι είμαι ένας άνθρωπος που θέλω να κάνω πράγματα που με ευχαριστούν, που είμαι σε ένα περιβάλλον που δεν θα υπάρχει τοξικότητα. Αλλά αυτό είναι που σου λέω, ότι όσο μεγαλώνεις τόσο και περισσότερο. Τι ευχαριστεί την ψυχή μου αυτή την περίοδο; Θα ακουστεί πολύ… κοινότυπο, αλλά η καθημερινότητά μου να είναι ήρεμη, να είναι γαλήνια».
Δείτε το βίντεο με τη συνέντευξή της
Συνεχίζοντας, επισήμανε ότι εξακολουθεί να αγαπά την τηλεόραση και δεν σκοπεύει να απομακρυνθεί οριστικά από αυτήν. Ωστόσο, στην παρούσα φάση της ζωής της δεν αισθάνεται την ανάγκη να έχει τηλεοπτική παρουσία με κάθε κόστος. «Εγώ την τηλεόραση και την αγαπάω και την έχω σπουδάσει. Έχω πονέσει γι’ αυτή, οπότε δεν μπορώ να την αποποιηθώ. Σίγουρα σε αυτή τη φάση της ζωής μου και έτσι όπως βλέπω πια τα πράγματα, δεν αισθάνομαι την ανάγκη να βρίσκομαι κάπου, να υπάρχω κάπου. Όπως θεωρούν κάποιοι ότι πρέπει να υπάρχουν στην τηλεόραση για να υπάρχουν».
Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, η ηθοποιός τόνισε ότι δεν αισθάνεται πλέον την ανάγκη να αποδείξει την επαγγελματική της αξία και τις ικανότητές της. Όπως είπε: «Δεν με ενδιαφέρει και δεν έχω και την ανασφάλεια να αποδείξω ποια είμαι, τι είμαι, τις ικανότητές μου. Επαγγελματικά εννοώ. Είναι κάτι που δεν με αφορά, δεν με αφορά. Την αγαπάω. Και την τηλεόραση αγαπάω και το θέατρο το αγαπάω, αλλά σίγουρα εδώ και ενάμιση χρόνο γύρισα και είπα στον εαυτό μου ''Αξίζεις να κατεβάσεις ταχύτητες για να σε βρεις''. Οπότε γύρισα και είπα θέλω να κατεβάσω ταχύτητες. Θέλω να αποστασιοποιηθώ λίγο από όλη αυτή τη δύναμη, αν θέλεις, της τηλεόρασης».
Τέλος, αποκάλυψε ότι απέρριψε πολλές επαγγελματικές προτάσεις, ακόμη και ιδιαίτερα αξιόλογες, καθώς επέλεξε να δώσει προτεραιότητα στον εαυτό της. «Έδωσα στον εαυτό μου την επιλογή και την ευκαιρία να με βρω ακόμα περισσότερο. Και να γαληνέψω ακόμα περισσότερο. Είπα όχι σε προτάσεις και σε πολλές προτάσεις. Δόξα τω Θεώ και σε πολύ καλές προτάσεις και ευχαριστώ, αλλά ήταν μια φάση της ζωής μου που ήθελα να επαναπροσδιοριστώ εγώ σαν Μαρία».
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