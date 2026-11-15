Ο Τζο Τζόνας και η σύντροφός του χώρισαν μετά από έναν περίπου χρόνο σχέσης
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Τζο Τζόνας Σύντροφος Χωρισμός

Ο Τζο Τζόνας και η σύντροφός του χώρισαν μετά από έναν περίπου χρόνο σχέσης

Ο 37χρονος τραγουδιστής και το Πορτορικανό μοντέλο Τατιάνα Γκαμπριέλα ήταν μαζί από το καλοκαίρι του 2025

Ο Τζο Τζόνας και η σύντροφός του χώρισαν μετά από έναν περίπου χρόνο σχέσης
Ο Τζο Τζόνας και η σύντροφός του, Τατιάνα Γκαμπριέλα, χώρισαν έπειτα από περίπου έναν χρόνο σχέσης. Ο 37χρονος τραγουδιστής και το 30χρονο μοντέλο αποφάσισαν να ακολουθήσουν χωριστούς δρόμους, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν γίνει γνωστοί οι λόγοι του χωρισμού τους.

Τον περασμένο Ιανουάριο, πηγή είχε αποκαλύψει στο PEOPLE ότι ο Τζο Τζόνας και η Τατιάνα Γκαμπριέλα διατηρούσαν σχέση από το καλοκαίρι του 2025. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, οι δυο τους είχαν αρχίσει να γνωρίζονται καλύτερα προς το τέλος εκείνου του καλοκαιριού.

Ο τραγουδιστής υπήρξε παντρεμένος με τη Σόφι Τέρνερ από το 2019 έως το 2024. Μαζί της έχει αποκτήσει δύο κόρες, την εξάχρονη Γουίλα και την τετάχρονη Ντελφίν.

Μετά την επιβεβαίωση της σχέσης του με την Τατιάνα Γκαμπριέλα, πηγή είχε αποκαλύψει στο PEOPLE, τον Ιανουάριο, ότι το ζευγάρι είχε πραγματοποιήσει αρκετά διακριτικά ραντεβού για καφέ στο Λος Άντζελες. «Από τότε φαίνεται πως η σχέση τους έγινε πιο σοβαρή και περνούσαν χρόνο μαζί σε διάφορες πόλεις, μεταξύ των οποίων η Νέα Υόρκη και το Μαϊάμι», είχε αναφέρει η ίδια πηγή.

Μάλιστα, σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο τραγουδιστής εμπιστευόταν την Γκαμπριέλα και της επέτρεπε να βρίσκεται κοντά στα παιδιά του. Ωστόσο, δεύτερη πηγή είχε επισημάνει ότι ο Τζόνας επιθυμούσε να προχωρήσει με αργούς ρυθμούς στη συγκεκριμένη σχέση.

Τον Απρίλιο, δημοσιοποίησαν τη σχέση τους μέσω Instagram, όταν ο Τζο Τζόνας μοιράστηκε φωτογραφίες από ένα ταξίδι τους στο Πουέρτο Ρίκο, την πατρίδα της Γκαμπριέλα. Λίγους μήνες αργότερα, η σχέση τους φαίνεται πως έφτασε στο τέλος της, χωρίς κανείς από τους δύο να έχει τοποθετηθεί δημόσια για τον χωρισμό.

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