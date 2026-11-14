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Ακόμα δεν ήρθε, θέλει να φύγει: Ένα μήνα μετά τη μεταγραφή του, ο Τζον Κόντσαρ κάνει σκέψεις αποχώρησης από τον Ολυμπιακό
Ακόμα δεν ήρθε, θέλει να φύγει: Ένα μήνα μετά τη μεταγραφή του, ο Τζον Κόντσαρ κάνει σκέψεις αποχώρησης από τον Ολυμπιακό
Ο Τζον Κόντσαρ κάνει σκέψεις για να αποχωρήσει από τον Ολυμπιακό, μόλις μετά από λιγότερο από έναν μήνα παρουσίας στον Πειραιά
Αβέβαιο είναι το μέλλον του Τζον Κόντσαρ στον Ολυμπιακό, καθώς ο Αμερικανός γκαρντ εξετάζει το ενδεχόμενο να αποχωρήσει από την ομάδα, λίγες μόλις εβδομάδες μετά την ένταξή του στους «ερυθρόλευκους».
Ο 30χρονος άσος δεν φαίνεται να έχει προσαρμοστεί στα δεδομένα της νέας του καθημερινότητας, καθώς τόσο η ζωή στην Ελλάδα όσο και ο αγωνιστικός ρόλος που του έχει ανατεθεί δεν ανταποκρίνονται στις προσδοκίες του.
Για τον λόγο αυτό, σκέφτεται σοβαρά την επιστροφή του στις Ηνωμένες Πολιτείες, χωρίς ωστόσο να έχει πάρει ακόμη την τελική του απόφαση.
Από την πλευρά τους, οι άνθρωποι του Ολυμπιακού βρίσκονται σε διαρκή επικοινωνία μαζί του, προσπαθώντας να τον πείσουν να παραμείνει.
Η θέση της ομάδας είναι πως χρειάζεται περισσότερο χρόνο προκειμένου να προσαρμοστεί, καθώς θεωρούν ότι είναι αρκετά νωρίς για να βγουν ασφαλή συμπεράσματα.
Μέχρι στιγμής, ο Κόντσαρ έχει καταγράψει μόλις δύο συμμετοχές με τη φανέλα του Ολυμπιακού, χωρίς να έχει πετύχει πόντους.
Στα 34 λεπτά που έχει αγωνιστεί απέναντι σε Ερυθρό Αστέρα και Ντουμπάι, μετρά κατά μέσο όρο 2 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 1 μπλοκ.
Παράλληλα, αξίζει να σημειωθεί πως δεν βρίσκεται στη λίστα των ξένων παικτών του Ολυμπιακού για τη Stoiximan GBL, με την υπόθεσή του να παραμένει ανοιχτή.
Ο 30χρονος άσος δεν φαίνεται να έχει προσαρμοστεί στα δεδομένα της νέας του καθημερινότητας, καθώς τόσο η ζωή στην Ελλάδα όσο και ο αγωνιστικός ρόλος που του έχει ανατεθεί δεν ανταποκρίνονται στις προσδοκίες του.
Για τον λόγο αυτό, σκέφτεται σοβαρά την επιστροφή του στις Ηνωμένες Πολιτείες, χωρίς ωστόσο να έχει πάρει ακόμη την τελική του απόφαση.
Από την πλευρά τους, οι άνθρωποι του Ολυμπιακού βρίσκονται σε διαρκή επικοινωνία μαζί του, προσπαθώντας να τον πείσουν να παραμείνει.
Η θέση της ομάδας είναι πως χρειάζεται περισσότερο χρόνο προκειμένου να προσαρμοστεί, καθώς θεωρούν ότι είναι αρκετά νωρίς για να βγουν ασφαλή συμπεράσματα.
Μέχρι στιγμής, ο Κόντσαρ έχει καταγράψει μόλις δύο συμμετοχές με τη φανέλα του Ολυμπιακού, χωρίς να έχει πετύχει πόντους.
Στα 34 λεπτά που έχει αγωνιστεί απέναντι σε Ερυθρό Αστέρα και Ντουμπάι, μετρά κατά μέσο όρο 2 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 1 μπλοκ.
Παράλληλα, αξίζει να σημειωθεί πως δεν βρίσκεται στη λίστα των ξένων παικτών του Ολυμπιακού για τη Stoiximan GBL, με την υπόθεσή του να παραμένει ανοιχτή.
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