Κρατερός Κατσούλης για την περιπέτεια της υγείας του: Ξεκίνησε με παράλυση και μουδιάσματα, αποσύρθηκα για να θεραπευτώ
Κρατερός Κατσούλης για την περιπέτεια της υγείας του: Ξεκίνησε με παράλυση και μουδιάσματα, αποσύρθηκα για να θεραπευτώ
Πήγα στο θέατρο κουτσαίνοντας γιατί δεν ένιωθα το πόδι μου, περιέγραψε ο ηθοποιός
Μια περιπέτεια με την υγεία του είχε πριν από μερικά χρόνια ο Κρατερός Κατσούλης, όταν η έντονη ψυχολογική και σωματική καταπόνηση τον οδήγησε στο νοσοκομείο και σε ένα αυστηρό πρόγραμμα θεραπείας. Ο ηθοποιός θυμήθηκε το πρόβλημα που αντιμετώπισε και διευκρίνισε πως εκδηλώθηκε με παράλυση στην αριστερή πλευρά του σώματός του. Για να συνέλθει, όπως εξήγησε, χρειάστηκε να μείνει για ένα διάστημα μακριά από τις επαγγελματικές του υποχρεώσεις.
Μιλώντας στην εκπομπή «Ζω Καλά», το Σάββατο 14 Νοεμβρίου, ο Κρατερός Κατσούλης είπε θυμούμενος εκείνη την περίοδο: «Εμένα ξεκίνησε με μια παράλυση στην αριστερή μου πλευρά από τη μέση της πλάτης και κάτω. Ήταν μεσημέρι Σαββάτου και είχα πάει τότε την κόρη μου στο ΟΑΚΑ, γιατί θα έκανε στίβο, και μιλώντας με τον προπονητή άρχισα να νιώθω ένα μούδιασμα. Λέω “εντάξει, μια που είμαι εδώ πέρα στο γήπεδο, ας κάνω μερικούς γύρους”, γιατί αθλούμαι σε όλη μου τη ζωή. Λέω μήπως με φύσηξε κάτι, μήπως κάπως πιάστηκε κάτι».
«Πήγα στο θέατρο κουτσαίνοντας λίγο γιατί δεν ένιωθα το πόδι μου. Ήταν η πρώτη φορά που δεν πονούσα καθόλου. Οπότε αυτό το μούδιασμα και την παράλυση χωρίς πόνο στις πρώτες ώρες μου δημιούργησε την ψευδαίσθηση ότι μάλλον δεν θα είναι κάτι σοβαρό. Στη βραδινή παράσταση ήταν λίγο πιο δύσκολα τα πράγματα, γιατί έπρεπε να παίρνω το πόδι μου και να το πηγαίνω δεξιά αριστερά. Μετά τη διπλή παράσταση, πήγα στο νοσοκομείο, όπου, εντάξει, μετά δεν ήταν πια πολύ αστείο, γιατί άρχισα να κάνω διάφορες εξετάσεις για να δω τι έχω», αφηγήθηκε.
Μιλώντας στην εκπομπή «Ζω Καλά», το Σάββατο 14 Νοεμβρίου, ο Κρατερός Κατσούλης είπε θυμούμενος εκείνη την περίοδο: «Εμένα ξεκίνησε με μια παράλυση στην αριστερή μου πλευρά από τη μέση της πλάτης και κάτω. Ήταν μεσημέρι Σαββάτου και είχα πάει τότε την κόρη μου στο ΟΑΚΑ, γιατί θα έκανε στίβο, και μιλώντας με τον προπονητή άρχισα να νιώθω ένα μούδιασμα. Λέω “εντάξει, μια που είμαι εδώ πέρα στο γήπεδο, ας κάνω μερικούς γύρους”, γιατί αθλούμαι σε όλη μου τη ζωή. Λέω μήπως με φύσηξε κάτι, μήπως κάπως πιάστηκε κάτι».
Ο ηθοποιός ανέφερε επίσης ότι, παρά το μούδιασμα και τη δυσκολία στο περπάτημα, έπαιξε σε δύο θεατρικές παραστάσεις, καθώς η απουσία πόνου τον έκανε να πιστεύει ότι δεν ήταν κάτι σοβαρό. Ωστόσο, η κατάστασή του επιδεινώθηκε και μετά το τέλος των παραστάσεων πήγε στο νοσοκομείο για εξετάσεις.
«Πήγα στο θέατρο κουτσαίνοντας λίγο γιατί δεν ένιωθα το πόδι μου. Ήταν η πρώτη φορά που δεν πονούσα καθόλου. Οπότε αυτό το μούδιασμα και την παράλυση χωρίς πόνο στις πρώτες ώρες μου δημιούργησε την ψευδαίσθηση ότι μάλλον δεν θα είναι κάτι σοβαρό. Στη βραδινή παράσταση ήταν λίγο πιο δύσκολα τα πράγματα, γιατί έπρεπε να παίρνω το πόδι μου και να το πηγαίνω δεξιά αριστερά. Μετά τη διπλή παράσταση, πήγα στο νοσοκομείο, όπου, εντάξει, μετά δεν ήταν πια πολύ αστείο, γιατί άρχισα να κάνω διάφορες εξετάσεις για να δω τι έχω», αφηγήθηκε.
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