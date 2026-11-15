ΥΠΕΞ για τα 43 χρόνια από την ανακήρυξη του ψευδοκράτους: Η Ελλάδα απορρίπτει τα τετελεσμένα της τουρκικής εισβολής και κατοχής

Το ελληνικό ΥΠΕΞ καλεί όλα τα κράτη να σεβαστούν την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας – Επαναβεβαιώνει τη δέσμευση για λύση του Κυπριακού στη βάση της Διζωνικής, Δικοινοτικής Ομοσπονδίας