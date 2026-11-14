Στίβεν Κινγκ: Όταν κέρδισε τα πρώτα του 200.000 δολάρια, είπε στη μητέρα του που έπασχε από καρκίνο «Δεν χρειάζεται να δουλεύεις άλλο»

Έβαλε τα κλάματα, ήταν μια υπέροχη, πραγματικά υπέροχη στιγμή, θυμήθηκε ο συγγραφέας





Ο διάσημος συγγραφέας, που μέχρι τότε εργαζόταν ως καθηγητής Αγγλικών και δυσκολευόταν οικονομικά να συντηρήσει τη σύζυγο και τα δύο μικρά παιδιά τους, κατάφερε να εξασφαλίσει ένα σημαντικό ποσό από τα δικαιώματα του βιβλίου του, το οποίο του επέτρεψε όχι μόνο να αφοσιωθεί στη συγγραφή, αλλά και να προσφέρει στη μητέρα του την οικονομική ασφάλεια που χρειαζόταν.







Τη δεκαετία του 1970, ο Κινγκ ήταν ήδη παντρεμένος και πατέρας δύο μικρών παιδιών. Για να ενισχύσει το οικογενειακό εισόδημα, έστελνε διηγήματα σε περιοδικά, ελπίζοντας ότι κάποια από αυτά θα γίνονταν δεκτά για δημοσίευση.



Οι αμοιβές που λάμβανε ήταν περιορισμένες, αλλά ιδιαίτερα σημαντικές για την καθημερινότητα της οικογένειάς του. «Διακόσια δολάρια», θυμήθηκε, περιγράφοντας τα ποσά που κέρδιζε από τις δημοσιεύσεις του. «Πού και πού ήταν 500 δολάρια. Αυτή ήταν μια τεράστια αμοιβή. Με αυτά μπορούσαμε να αγοράσουμε πολλά τρόφιμα», συμπλήρωσε.





Τα 400.000 δολάρια που άλλαξαν τη ζωή του Η καθοριστική επαγγελματική ευκαιρία ήρθε με το πρώτο του μυθιστόρημα, «Carrie», το οποίο κυκλοφόρησε το 1974 και αποτέλεσε την αφετηρία της μεγάλης συγγραφικής του καριέρας. Το 1973, ο εκδοτικός οίκος Doubleday αγόρασε τα δικαιώματα του βιβλίου έναντι 2.500 δολαρίων.



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Η μεγάλη αλλαγή ήρθε μετά την κυκλοφορία της σκληρόδετης έκδοσης του μυθιστορήματος, όταν ο εκδοτικός οίκος New American Library προσέφερε 400.000 δολάρια για τα δικαιώματα κυκλοφορίας του βιβλίου σε έκδοση με μαλακό εξώφυλλο.



Από το ποσό αυτό, τα μισά χρήματα κατέληξαν στον Doubleday, ενώ τα υπόλοιπα 200.000 δολάρια ήταν αρκετά ώστε ο Κινγκ να εγκαταλείψει τη διδασκαλία και να αφοσιωθεί ολοκληρωτικά στη συγγραφή. Ωστόσο, ο συγγραφέας δεν σκέφτηκε μόνο τη δική του επαγγελματική πορεία. Εκείνη την περίοδο, η μητέρα του έπασχε από καρκίνο, αλλά εξακολουθούσε να εργάζεται.



«Πήγα στη δουλειά της και της είπα: Τελείωσες» Έχοντας πλέον εξασφαλίσει την οικονομική δυνατότητα να τη στηρίξει, ο Στίβεν Κινγκ αποφάσισε να της ανακοινώσει προσωπικά ότι δεν χρειαζόταν να συνεχίσει να εργάζεται.



Τη στιγμή που κατάφερε να απαλλάξει τη μητέρα του από την ανάγκη να εργάζεται, ενώ εκείνη έδινε μάχη με τον καρκίνο, ανακάλεσε ο Στίβεν Κινγκ , περιγράφοντας πώς η επιτυχία του πρώτου του μυθιστορήματος, «Carrie», άλλαξε τη ζωή της οικογένειάς του.Ο διάσημος συγγραφέας, που μέχρι τότε εργαζόταν ως καθηγητής Αγγλικών και δυσκολευόταν οικονομικά να συντηρήσει τη σύζυγο και τα δύο μικρά παιδιά τους, κατάφερε να εξασφαλίσει ένα σημαντικό ποσό από τα δικαιώματα του βιβλίου του, το οποίο του επέτρεψε όχι μόνο να αφοσιωθεί στη συγγραφή, αλλά και να προσφέρει στη μητέρα του την οικονομική ασφάλεια που χρειαζόταν.Σε συνέντευξή του στο The Hollywood Reporter, ο συγγραφέας περιέγραψε τα πρώτα χρόνια της επαγγελματικής του διαδρομής, όταν προσπαθούσε να πραγματοποιήσει το όνειρό του να γίνει μυθιστοριογράφος, ενώ παράλληλα εργαζόταν ως εκπαιδευτικός στο Μέιν των Ηνωμένων Πολιτειών.Τη δεκαετία του 1970, ο Κινγκ ήταν ήδη παντρεμένος και πατέρας δύο μικρών παιδιών. Για να ενισχύσει το οικογενειακό εισόδημα, έστελνε διηγήματα σε περιοδικά, ελπίζοντας ότι κάποια από αυτά θα γίνονταν δεκτά για δημοσίευση.Οι αμοιβές που λάμβανε ήταν περιορισμένες, αλλά ιδιαίτερα σημαντικές για την καθημερινότητα της οικογένειάς του. «Διακόσια δολάρια», θυμήθηκε, περιγράφοντας τα ποσά που κέρδιζε από τις δημοσιεύσεις του. «Πού και πού ήταν 500 δολάρια. Αυτή ήταν μια τεράστια αμοιβή. Με αυτά μπορούσαμε να αγοράσουμε πολλά τρόφιμα», συμπλήρωσε.Η καθοριστική επαγγελματική ευκαιρία ήρθε με το πρώτο του μυθιστόρημα, «Carrie», το οποίο κυκλοφόρησε το 1974 και αποτέλεσε την αφετηρία της μεγάλης συγγραφικής του καριέρας. Το 1973, ο εκδοτικός οίκος Doubleday αγόρασε τα δικαιώματα του βιβλίου έναντι 2.500 δολαρίων.Η είδηση της συμφωνίας έφτασε στον Κινγκ μέσω τηλεγραφήματος, καθώς εκείνη την εποχή ο ίδιος και η σύζυγός του δεν διέθεταν καν τηλέφωνο στο σπίτι τους. Παρότι η προκαταβολή των 2.500 δολαρίων ήταν σημαντική για τα οικονομικά δεδομένα της οικογένειας, δεν αρκούσε για να του επιτρέψει να εγκαταλείψει τη δουλειά του.Η μεγάλη αλλαγή ήρθε μετά την κυκλοφορία της σκληρόδετης έκδοσης του μυθιστορήματος, όταν ο εκδοτικός οίκος New American Library προσέφερε 400.000 δολάρια για τα δικαιώματα κυκλοφορίας του βιβλίου σε έκδοση με μαλακό εξώφυλλο.Από το ποσό αυτό, τα μισά χρήματα κατέληξαν στον Doubleday, ενώ τα υπόλοιπα 200.000 δολάρια ήταν αρκετά ώστε ο Κινγκ να εγκαταλείψει τη διδασκαλία και να αφοσιωθεί ολοκληρωτικά στη συγγραφή. Ωστόσο, ο συγγραφέας δεν σκέφτηκε μόνο τη δική του επαγγελματική πορεία. Εκείνη την περίοδο, η μητέρα του έπασχε από καρκίνο, αλλά εξακολουθούσε να εργάζεται.Έχοντας πλέον εξασφαλίσει την οικονομική δυνατότητα να τη στηρίξει, ο Στίβεν Κινγκ αποφάσισε να της ανακοινώσει προσωπικά ότι δεν χρειαζόταν να συνεχίσει να εργάζεται.

Η στιγμή αυτή παραμένει μία από τις πιο συγκινητικές αναμνήσεις της ζωής του. «Πήγα στο μέρος όπου εργαζόταν και της είπα: "Τελείωσες. Δεν χρειάζεται να δουλεύεις άλλο"», περιέγραψε στη συνέντευξή του. «Έβαλε τα κλάματα. Ήταν μια υπέροχη, πραγματικά υπέροχη στιγμή», πρόσθεσε.



Η επιτυχία του «Carrie» δεν εξασφάλισε απλώς στον Κινγκ την οικονομική ανεξαρτησία που χρειαζόταν για να συνεχίσει τη συγγραφική του καριέρα, αλλά του έδωσε και τη δυνατότητα να φροντίσει τη μητέρα του σε μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο για την υγεία της.



Το μυθιστόρημα που παραλίγο να καταλήξει στα σκουπίδια Το ενδιαφέρον είναι ότι το βιβλίο που άλλαξε τη ζωή του Στίβεν Κινγκ παραλίγο να μην ολοκληρωθεί ποτέ. Ο συγγραφέας είχε εξομολογηθεί στο παρελθόν ότι, όταν ξεκίνησε να γράφει το «Carrie», απογοητεύτηκε από την πορεία της ιστορίας και πέταξε τις πρώτες σελίδες στα σκουπίδια.



Ήταν η σύζυγός του εκείνη που τις βρήκε και τον ενθάρρυνε να συνεχίσει τη συγγραφή, πιστεύοντας στις δυνατότητες του έργου. Η επιμονή της αποδείχθηκε καθοριστική, καθώς το «Carrie» όχι μόνο κυκλοφόρησε με επιτυχία, αλλά μεταφέρθηκε και στον κινηματογράφο το 1976.



Στην πρώτη κινηματογραφική μεταφορά του μυθιστορήματος, σε σκηνοθεσία Μπράιαν Ντε Πάλμα, τον ομώνυμο ρόλο υποδύθηκε η Σίσι Σπέισεκ. Το βιβλίο αποτέλεσε την αρχή μιας από τις πιο επιτυχημένες συγγραφικές διαδρομές στη σύγχρονη λογοτεχνία τρόμου, με τον Στίβεν Κινγκ να αναδεικνύεται τα επόμενα χρόνια σε έναν από τους πιο πολυδιαβασμένους συγγραφείς παγκοσμίως.