Η Ντέμι Μουρ έγινε 64 και το γιόρτασε με τις τρεις κόρες και την εγγονή της

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε σε μια παλαιότερη συνέντευξη της μητέρας της από το 1996, την οποία είχε παρακολουθήσει πρόσφατα. «Είδα πρόσφατα μια συνέντευξη που είχες δώσει το 1996, στην οποία έλεγες ότι περνούσα τη φάση "εσύ δεν είσαι το αφεντικό μου". Σήμερα, όμως, εύχομαι ειλικρινά και με όλη μου την καρδιά να είμαι για πάντα το μωρό σου, ακόμη κι αν κάνω το αφεντικό. Σ' αγαπώ», σημείωσε.