Η Ντέμι Μουρ έγινε 64 και το γιόρτασε με τις τρεις κόρες και την εγγονή της
Η Ντέμι Μουρ έγινε 64 και το γιόρτασε με τις τρεις κόρες και την εγγονή της
Η σταρ του Χόλιγουντ μοιράστηκε με τους θαυμαστές της βίντεο και φωτογραφίες από το πάρτι γενεθλίων της
Τα 64α γενέθλιά της γιόρτασε η Ντέμι Μουρ την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου, έχοντας στο πλευρό της τις τρεις κόρες της, Ράμερ, Σκάουτ και Ταλούλα Γουίλις, αλλά και την εγγονή της. Η υποψήφια για Όσκαρ ηθοποιός μοιράστηκε με τους θαυμαστές της στιγμιότυπα από το πάρτι, ενώ οι κόρες της εξέφρασαν δημόσια την αγάπη και τον θαυμασμό τους για εκείνη, δημοσιεύοντας οικογενειακές φωτογραφίες και προσωπικά μηνύματα.
Η Μουρ ανάρτησε στο Instagram μια σειρά από φωτογραφίες και βίντεο από το πάρτι γενεθλίων της. Σε ένα από τα στιγμιότυπα ποζάρει μπροστά από μπαλόνια που σχηματίζουν το όνομά της, ενώ σε ένα βίντεο οι τρεις κόρες της και η εγγονή της, Λουέτα Άισλι Τόμας Γουίλις, της τραγουδούν το «Happy Birthday».
Ανάμεσα στις εκπλήξεις της βραδιάς ήταν και μια πιατέλα με μπισκότα διακοσμημένα με φωτογραφίες της ηθοποιού από ταινίες και φωτογραφίσεις που σημάδεψαν την πολυετή καριέρα της στο Χόλιγουντ. «Ευγνώμων! Σας ευχαριστώ για όλες τις ευχές για τα γενέθλιά μου», έγραψε η Ντέμι Μουρ στη λεζάντα της ανάρτησής της.
Δείτε την ανάρτησή της
Η μεγαλύτερη κόρη της Ντέμι Μουρ και του Μπρους Γουίλις, η 38χρονη Ράμερ, ευχήθηκε και δημοσια στη μητέρα της με μια ανάρτηση στο Instagram, δημοσιεύοντας φωτογραφίες από την παιδική της ηλικία. Στο carousel περιλαμβόταν και ένα τρυφερό στιγμιότυπο της ηθοποιού με την εγγονή της, Λουέτα, την οποία η Ρούμερ έχει αποκτήσει με τον πρώην σύντροφό της, Ντέρεκ Ρίτσαρντ Τόμας.
«Χρόνια πολλά στην απόλυτη βασίλισσα και θρύλο που λέγεται Ντέμι Μουρ, γνωστή και ως μαμά και γιαγιά. Σε αγαπάμε μέχρι το φεγγάρι και πίσω. Τι δώρο είναι να μπορούμε να σε γιορτάζουμε και να σε αγαπάμε», έγραψε.
Από την πλευρά της, η 35χρονη Σκάουτ δημοσίευσε οικογενειακές φωτογραφίες, καθώς και ένα βίντεο σε αργή κίνηση, στο οποίο εμφανίζεται μαζί με τη μητέρα της να περπατούν προς την κάμερα σαν να βρίσκονται σε πασαρέλα επίδειξης μόδας. «Χρόνια πολλά στον φάρο δύναμης, συμπόνιας και χάρης που είναι η μητέρα μου. Πόσο πολύ σε αγαπώ! Σε ευχαριστώ που με στηρίζεις και με αγαπάς τόσο όμορφα», έγραψε στη λεζάντα.
Η μικρότερη κόρη της ηθοποιού, η 32χρονη Ταλούλα, δημοσίευσε επίσης φωτογραφίες από την παιδική της ηλικία με τη μητέρα της, καθώς και ένα στιγμιότυπο στο οποίο η Ντέμι Μουρ ποζάρει μαζί με τον σκύλο της, Πιλάφ, και την Τίλντα Σουίντον. «Χρόνια πολλά σε αυτόν τον απίστευτα ξεχωριστό άνθρωπο, αυτή τη δύναμη, αυτή την ύπαρξη», έγραψε.
Η Μουρ ανάρτησε στο Instagram μια σειρά από φωτογραφίες και βίντεο από το πάρτι γενεθλίων της. Σε ένα από τα στιγμιότυπα ποζάρει μπροστά από μπαλόνια που σχηματίζουν το όνομά της, ενώ σε ένα βίντεο οι τρεις κόρες της και η εγγονή της, Λουέτα Άισλι Τόμας Γουίλις, της τραγουδούν το «Happy Birthday».
Ανάμεσα στις εκπλήξεις της βραδιάς ήταν και μια πιατέλα με μπισκότα διακοσμημένα με φωτογραφίες της ηθοποιού από ταινίες και φωτογραφίσεις που σημάδεψαν την πολυετή καριέρα της στο Χόλιγουντ. «Ευγνώμων! Σας ευχαριστώ για όλες τις ευχές για τα γενέθλιά μου», έγραψε η Ντέμι Μουρ στη λεζάντα της ανάρτησής της.
Δείτε την ανάρτησή της
Η μεγαλύτερη κόρη της Ντέμι Μουρ και του Μπρους Γουίλις, η 38χρονη Ράμερ, ευχήθηκε και δημοσια στη μητέρα της με μια ανάρτηση στο Instagram, δημοσιεύοντας φωτογραφίες από την παιδική της ηλικία. Στο carousel περιλαμβόταν και ένα τρυφερό στιγμιότυπο της ηθοποιού με την εγγονή της, Λουέτα, την οποία η Ρούμερ έχει αποκτήσει με τον πρώην σύντροφό της, Ντέρεκ Ρίτσαρντ Τόμας.
Οι δημόσιες ευχές από τις τρεις κόρες της
«Χρόνια πολλά στην απόλυτη βασίλισσα και θρύλο που λέγεται Ντέμι Μουρ, γνωστή και ως μαμά και γιαγιά. Σε αγαπάμε μέχρι το φεγγάρι και πίσω. Τι δώρο είναι να μπορούμε να σε γιορτάζουμε και να σε αγαπάμε», έγραψε.
Από την πλευρά της, η 35χρονη Σκάουτ δημοσίευσε οικογενειακές φωτογραφίες, καθώς και ένα βίντεο σε αργή κίνηση, στο οποίο εμφανίζεται μαζί με τη μητέρα της να περπατούν προς την κάμερα σαν να βρίσκονται σε πασαρέλα επίδειξης μόδας. «Χρόνια πολλά στον φάρο δύναμης, συμπόνιας και χάρης που είναι η μητέρα μου. Πόσο πολύ σε αγαπώ! Σε ευχαριστώ που με στηρίζεις και με αγαπάς τόσο όμορφα», έγραψε στη λεζάντα.
Η μικρότερη κόρη της ηθοποιού, η 32χρονη Ταλούλα, δημοσίευσε επίσης φωτογραφίες από την παιδική της ηλικία με τη μητέρα της, καθώς και ένα στιγμιότυπο στο οποίο η Ντέμι Μουρ ποζάρει μαζί με τον σκύλο της, Πιλάφ, και την Τίλντα Σουίντον. «Χρόνια πολλά σε αυτόν τον απίστευτα ξεχωριστό άνθρωπο, αυτή τη δύναμη, αυτή την ύπαρξη», έγραψε.
Στη συνέχεια, αναφέρθηκε σε μια παλαιότερη συνέντευξη της μητέρας της από το 1996, την οποία είχε παρακολουθήσει πρόσφατα. «Είδα πρόσφατα μια συνέντευξη που είχες δώσει το 1996, στην οποία έλεγες ότι περνούσα τη φάση "εσύ δεν είσαι το αφεντικό μου". Σήμερα, όμως, εύχομαι ειλικρινά και με όλη μου την καρδιά να είμαι για πάντα το μωρό σου, ακόμη κι αν κάνω το αφεντικό. Σ' αγαπώ», σημείωσε.
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