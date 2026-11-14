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«Τέσσερα φιλιά για εκείνους που μας θέλουν να έχουμε πλακωθεί»: Δείτε το viral στιγμιότυπο με Πάολα και Παπαρίζου στο Voice
«Τέσσερα φιλιά για εκείνους που μας θέλουν να έχουμε πλακωθεί»: Δείτε το viral στιγμιότυπο με Πάολα και Παπαρίζου στο Voice
Οι δύο τραγουδίστριες έδωσαν τη δική τους απάντηση στις φήμες περί κόντρας
Με εκπλήξεις, χιούμορ και ένα απρόσμενο στιγμιότυπο ανάμεσα στην Πάολα και την Έλενα Παπαρίζου ξεκίνησε το βράδυ του Σαββάτου (14/11) το The Voice στον ΣΚΑΪ. Η λαϊκή τραγουδίστρια φίλησε τέσσερις φορές στο στόμα την Έλενα Παπαρίζου, θέλοντας να διαψεύσει με τον δικό της τρόπο όσους υποστηρίζουν ότι οι δύο καλλιτέχνιδες βρίσκονται σε κόντρα.
Η έναρξη της εκπομπής ήταν διαφορετική από τις συνηθισμένες, καθώς στη σκηνή εμφανίστηκε πρώτος ο Πάνος Μουζουράκης, αναλαμβάνοντας προσωρινά τον ρόλο του παρουσιαστή αντί του Γιώργου Λιανού.
«Είστε συντονισμένοι στο σωστό κανάλι, αλλά με λάθος παρουσιαστή», είπε με χιούμορ, προτού καλωσορίσει τον Χρήστο Μάστορα.
Στη συνέχεια, ο Χρήστος Μάστορας παρουσίασε την Έλενα Παπαρίζου, η οποία με τη σειρά της υποδέχθηκε την Πάολα.
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Η Πάολα έκανε την είσοδό της χορεύοντας, με την Έλενα Παπαρίζου να της υποκλίνεται.
Όταν ολοκληρώθηκε το τραγούδι της εισόδου, η λαϊκή ερμηνεύτρια πλησίασε την Παπαρίζου και της έδωσε τέσσερα διαδοχικά φιλιά στο στόμα, προκαλώντας αίσθηση στη σκηνή του μουσικού σόου.
Αμέσως μετά, η Πάολα εξήγησε τη χειρονομία της, αναφερόμενη σε όσους θέλουν τις δύο τραγουδίστριες να έχουν συγκρουστεί. «Τέσσερα φιλιά για εκείνους τους καλούς ανθρώπους που μας θέλουν να έχουμε πλακωθεί. Θέλω να τους πω, Ελενά μου, ότι η Παολάρα δεν πλακώνεται με κανέναν, μάγκες», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Η Έλενα Παπαρίζου συμφώνησε, απαντώντας: «Η αλήθεια είναι ότι κι εγώ δεν έχω καρδιά να τσακωθώ με κανέναν, ποτέ».
Η έναρξη της εκπομπής ήταν διαφορετική από τις συνηθισμένες, καθώς στη σκηνή εμφανίστηκε πρώτος ο Πάνος Μουζουράκης, αναλαμβάνοντας προσωρινά τον ρόλο του παρουσιαστή αντί του Γιώργου Λιανού.
«Είστε συντονισμένοι στο σωστό κανάλι, αλλά με λάθος παρουσιαστή», είπε με χιούμορ, προτού καλωσορίσει τον Χρήστο Μάστορα.
Στη συνέχεια, ο Χρήστος Μάστορας παρουσίασε την Έλενα Παπαρίζου, η οποία με τη σειρά της υποδέχθηκε την Πάολα.
Η Πάολα έκανε την είσοδό της χορεύοντας, με την Έλενα Παπαρίζου να της υποκλίνεται.
Όταν ολοκληρώθηκε το τραγούδι της εισόδου, η λαϊκή ερμηνεύτρια πλησίασε την Παπαρίζου και της έδωσε τέσσερα διαδοχικά φιλιά στο στόμα, προκαλώντας αίσθηση στη σκηνή του μουσικού σόου.
Αμέσως μετά, η Πάολα εξήγησε τη χειρονομία της, αναφερόμενη σε όσους θέλουν τις δύο τραγουδίστριες να έχουν συγκρουστεί. «Τέσσερα φιλιά για εκείνους τους καλούς ανθρώπους που μας θέλουν να έχουμε πλακωθεί. Θέλω να τους πω, Ελενά μου, ότι η Παολάρα δεν πλακώνεται με κανέναν, μάγκες», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Η Έλενα Παπαρίζου συμφώνησε, απαντώντας: «Η αλήθεια είναι ότι κι εγώ δεν έχω καρδιά να τσακωθώ με κανέναν, ποτέ».
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