Κάρα Ντελεβίν: Όταν ξεκίνησα να απέχω από το αλκοόλ, άρχισα να γίνομαι υπερβολικά καχύποπτη για το αν πίστευαν ότι ήμουν νηφάλια
Κάρα Ντελεβίν: Όταν ξεκίνησα να απέχω από το αλκοόλ, άρχισα να γίνομαι υπερβολικά καχύποπτη για το αν πίστευαν ότι ήμουν νηφάλια
Τώρα λέω στον εαυτό μου «Ξέρεις κάτι; Όσοι γνωρίζουν, γνωρίζουν», πρόσθεσε το μοντέλο και ηθοποιός
Για τις δυσκολίες που αντιμετώπισε κατά τη διαδικασία απεξάρτησής της από το αλκοόλ και την αγωνία της για το πώς την έβλεπαν οι άλλοι μίλησε η Κάρα Ντελεβίν, αποκαλύπτοντας ότι για μεγάλο διάστημα ένιωθε την ανάγκη να αποδείξει στους γύρω της πως είχε αλλάξει πραγματικά.
Η 34χρονη ηθοποιός και μοντέλο ανέφερε ότι η προσπάθειά της να παραμείνει νηφάλια συνοδεύτηκε από έντονη ανασφάλεια, την οποία κατάφερε σταδιακά να ξεπεράσει, ενώ έχει πλέον αποφασίσει να σταματήσει να ασχολείται με τη γνώμη των άλλων και να επικεντρωθεί στη δική της ευτυχία.
Η Ντελεβίν βρέθηκε την Πέμπτη 12 Νοεμβρίου στο πάρτι GQ Men of the Year, που πραγματοποιήθηκε στο Λος Άντζελες, όπου παραχώρησε δηλώσεις στο περιοδικό PEOPLE για τη διαδρομή της προς την απεξάρτηση και τις αλλαγές που έχει βιώσει τα τελευταία χρόνια. «Νομίζω ότι όταν ήμουν νεότερη, στα 20 μου, δεν είχα ιδιαίτερη επίγνωση του τι σκέφτονταν οι άλλοι για μένα, επειδή ήμουν νέα, ελεύθερη και κατά κάποιον τρόπο ανέμελη», ανέφερε αρχικά.
Ωστόσο, όταν αποφάσισε να σταματήσει το αλκοόλ, η στάση της απέναντι στη γνώμη των άλλων άλλαξε σημαντικά. «Όταν ξεκίνησα να απέχω από το αλκοόλ, άρχισα να γίνομαι υπερβολικά καχύποπτη για το αν οι άλλοι πίστευαν ότι ήμουν πραγματικά νηφάλια ή αν έπρεπε να τους πείσω ότι έπαιρνα στα σοβαρά την προσπάθειά μου», εξήγησε.
Η ηθοποιός εξομολογήθηκε ότι πλέον έχει καταφέρει να αποστασιοποιηθεί από την ανάγκη να αποδεικνύει συνεχώς στους άλλους την αλλαγή που έχει κάνει στη ζωή της. Όπως εξήγησε, εκείνο που έχει μεγαλύτερη σημασία για την ίδια είναι να αισθάνεται καλά με τις επιλογές της και να απολαμβάνει την καθημερινότητά της, χωρίς να αναλώνεται στο πώς αυτές γίνονται αντιληπτές από τους γύρω της.
«Τώρα λέω στον εαυτό μου: "Ξέρεις κάτι; Όσοι γνωρίζουν, γνωρίζουν". Θέλω απλώς να ζήσω ξανά τη ζωή μου και να την απολαμβάνω, αντί να σκέφτομαι συνεχώς πώς φαίνομαι ή πώς με αντιλαμβάνονται οι άλλοι», δήλωσε.
Η Ντελεβίν αναφέρθηκε επίσης στα μαθήματα που έχει πάρει όσο μεγαλώνει, επισημαίνοντας ότι η προσωπική εξέλιξη δεν σημαίνει απαραίτητα πως πρέπει να απορρίπτει κανείς όλα τα στοιχεία του νεότερου εαυτού του. «Υπήρχαν πολλά πράγματα που είχα μάθει όταν ήμουν νεότερη και χρειάστηκε να τα αποβάλω. Αλλά αυτό το συγκεκριμένο στοιχείο σκέφτηκα ότι θέλω να το κρατήσω και να προχωρήσω με αυτό. Αυτή είναι η ουσία του να μεγαλώνεις», εξήγησε.
«Αυτό συμβαίνει όσο μεγαλώνεις. Υπάρχουν πράγματα που πρέπει να κρατήσεις από τα νεανικά σου χρόνια και άλλα που πρέπει να μάθεις καθώς περνούν τα χρόνια», συμπλήρωσε.
Λίγες ημέρες νωρίτερα, η Κάρα Ντελεβίν είχε βρεθεί στην πρεμιέρα της ταινίας «Club Kid» της A24, στο Λος Άντζελες, όπου είχε δώσει συμβουλές σε ανθρώπους που βρίσκονται στην αρχή της προσπάθειας να σταματήσουν το αλκοόλ.
Σε δηλώσεις της στο Variety, τόνισε τη σημασία της υποστήριξης από ανθρώπους που έχουν περάσει την ίδια εμπειρία, αλλά και της αποφυγής των ενοχών και της ντροπής. «Αν θέλεις να σταματήσεις το αλκοόλ, απευθύνσου σε ανθρώπους που το έχουν ήδη καταφέρει. Εκείνοι γνωρίζουν καλύτερα από οποιονδήποτε άλλον».
Στη συνέχεια, εξήγησε ότι τα αρνητικά συναισθήματα μπορούν να δυσκολέψουν σημαντικά τη διαδικασία της απεξάρτησης. «Οι ενοχές και η ντροπή είναι αυτά που θα σε κρατήσουν άρρωστο, γι' αυτό κάνε ό,τι μπορείς για να τα αποφύγεις. Μην έχεις υπερβολικές απαιτήσεις από τον εαυτό σου», σημείωσε. «Να είσαι συνετός και καλός με τον εαυτό σου. Να του φέρεσαι με επιείκεια», πρόσθεσε.
Η Κάρα Ντελεβίν έχει μιλήσει επανειλημμένα για τη σχέση της με το αλκοόλ και τις αλλαγές που έφερε στη ζωή της η απόφαση να το σταματήσει.
Το 2022 εισήχθη με δική της πρωτοβουλία σε κέντρο αποκατάστασης και εντάχθηκε σε πρόγραμμα απεξάρτησης 12 βημάτων, ξεκινώντας μια διαδικασία που, όπως έχει εξηγήσει, άλλαξε ουσιαστικά τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεται τον εαυτό της. Έναν χρόνο αργότερα, σε συνέντευξή της στο βρετανικό Elle, είχε δηλώσει ότι η απόφασή της να εγκαταλείψει το αλκοόλ «άξιζε κάθε δευτερόλεπτο».
Τον Φεβρουάριο του 2026, η Ντελεβίν είχε επανέλθει στο θέμα, εξηγώντας στο PEOPLE ότι η νηφαλιότητα δεν αποτελεί για εκείνη απλώς ένα προσωπικό επίτευγμα, αλλά μια συνολική αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο βλέπει τη ζωή της.
«Από τότε που η νηφαλιότητα μπήκε στη ζωή μου και άρχισα να αλλάζω τόσο πολύ τα τελευταία δύο χρόνια, αισθάνομαι περισσότερο παιδί από ποτέ, με την καλύτερη δυνατή έννοια», είχε δηλώσει.
Η 34χρονη ηθοποιός και μοντέλο ανέφερε ότι η προσπάθειά της να παραμείνει νηφάλια συνοδεύτηκε από έντονη ανασφάλεια, την οποία κατάφερε σταδιακά να ξεπεράσει, ενώ έχει πλέον αποφασίσει να σταματήσει να ασχολείται με τη γνώμη των άλλων και να επικεντρωθεί στη δική της ευτυχία.
Η Ντελεβίν βρέθηκε την Πέμπτη 12 Νοεμβρίου στο πάρτι GQ Men of the Year, που πραγματοποιήθηκε στο Λος Άντζελες, όπου παραχώρησε δηλώσεις στο περιοδικό PEOPLE για τη διαδρομή της προς την απεξάρτηση και τις αλλαγές που έχει βιώσει τα τελευταία χρόνια. «Νομίζω ότι όταν ήμουν νεότερη, στα 20 μου, δεν είχα ιδιαίτερη επίγνωση του τι σκέφτονταν οι άλλοι για μένα, επειδή ήμουν νέα, ελεύθερη και κατά κάποιον τρόπο ανέμελη», ανέφερε αρχικά.
Ωστόσο, όταν αποφάσισε να σταματήσει το αλκοόλ, η στάση της απέναντι στη γνώμη των άλλων άλλαξε σημαντικά. «Όταν ξεκίνησα να απέχω από το αλκοόλ, άρχισα να γίνομαι υπερβολικά καχύποπτη για το αν οι άλλοι πίστευαν ότι ήμουν πραγματικά νηφάλια ή αν έπρεπε να τους πείσω ότι έπαιρνα στα σοβαρά την προσπάθειά μου», εξήγησε.
Η ηθοποιός εξομολογήθηκε ότι πλέον έχει καταφέρει να αποστασιοποιηθεί από την ανάγκη να αποδεικνύει συνεχώς στους άλλους την αλλαγή που έχει κάνει στη ζωή της. Όπως εξήγησε, εκείνο που έχει μεγαλύτερη σημασία για την ίδια είναι να αισθάνεται καλά με τις επιλογές της και να απολαμβάνει την καθημερινότητά της, χωρίς να αναλώνεται στο πώς αυτές γίνονται αντιληπτές από τους γύρω της.
«Θέλω να απολαμβάνω ξανά τη ζωή μου χωρίς να σκέφτομαι πώς φαίνομαι»
«Τώρα λέω στον εαυτό μου: "Ξέρεις κάτι; Όσοι γνωρίζουν, γνωρίζουν". Θέλω απλώς να ζήσω ξανά τη ζωή μου και να την απολαμβάνω, αντί να σκέφτομαι συνεχώς πώς φαίνομαι ή πώς με αντιλαμβάνονται οι άλλοι», δήλωσε.
Η Ντελεβίν αναφέρθηκε επίσης στα μαθήματα που έχει πάρει όσο μεγαλώνει, επισημαίνοντας ότι η προσωπική εξέλιξη δεν σημαίνει απαραίτητα πως πρέπει να απορρίπτει κανείς όλα τα στοιχεία του νεότερου εαυτού του. «Υπήρχαν πολλά πράγματα που είχα μάθει όταν ήμουν νεότερη και χρειάστηκε να τα αποβάλω. Αλλά αυτό το συγκεκριμένο στοιχείο σκέφτηκα ότι θέλω να το κρατήσω και να προχωρήσω με αυτό. Αυτή είναι η ουσία του να μεγαλώνεις», εξήγησε.
«Αυτό συμβαίνει όσο μεγαλώνεις. Υπάρχουν πράγματα που πρέπει να κρατήσεις από τα νεανικά σου χρόνια και άλλα που πρέπει να μάθεις καθώς περνούν τα χρόνια», συμπλήρωσε.
Λίγες ημέρες νωρίτερα, η Κάρα Ντελεβίν είχε βρεθεί στην πρεμιέρα της ταινίας «Club Kid» της A24, στο Λος Άντζελες, όπου είχε δώσει συμβουλές σε ανθρώπους που βρίσκονται στην αρχή της προσπάθειας να σταματήσουν το αλκοόλ.
Η συμβουλή της σε όσους προσπαθούν να απεξαρτηθούν από το αλκοόλ
Σε δηλώσεις της στο Variety, τόνισε τη σημασία της υποστήριξης από ανθρώπους που έχουν περάσει την ίδια εμπειρία, αλλά και της αποφυγής των ενοχών και της ντροπής. «Αν θέλεις να σταματήσεις το αλκοόλ, απευθύνσου σε ανθρώπους που το έχουν ήδη καταφέρει. Εκείνοι γνωρίζουν καλύτερα από οποιονδήποτε άλλον».
Στη συνέχεια, εξήγησε ότι τα αρνητικά συναισθήματα μπορούν να δυσκολέψουν σημαντικά τη διαδικασία της απεξάρτησης. «Οι ενοχές και η ντροπή είναι αυτά που θα σε κρατήσουν άρρωστο, γι' αυτό κάνε ό,τι μπορείς για να τα αποφύγεις. Μην έχεις υπερβολικές απαιτήσεις από τον εαυτό σου», σημείωσε. «Να είσαι συνετός και καλός με τον εαυτό σου. Να του φέρεσαι με επιείκεια», πρόσθεσε.
Η Κάρα Ντελεβίν έχει μιλήσει επανειλημμένα για τη σχέση της με το αλκοόλ και τις αλλαγές που έφερε στη ζωή της η απόφαση να το σταματήσει.
Η απόφαση να μπει σε κέντρο απεξάρτησης το 2022
Το 2022 εισήχθη με δική της πρωτοβουλία σε κέντρο αποκατάστασης και εντάχθηκε σε πρόγραμμα απεξάρτησης 12 βημάτων, ξεκινώντας μια διαδικασία που, όπως έχει εξηγήσει, άλλαξε ουσιαστικά τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεται τον εαυτό της. Έναν χρόνο αργότερα, σε συνέντευξή της στο βρετανικό Elle, είχε δηλώσει ότι η απόφασή της να εγκαταλείψει το αλκοόλ «άξιζε κάθε δευτερόλεπτο».
Τον Φεβρουάριο του 2026, η Ντελεβίν είχε επανέλθει στο θέμα, εξηγώντας στο PEOPLE ότι η νηφαλιότητα δεν αποτελεί για εκείνη απλώς ένα προσωπικό επίτευγμα, αλλά μια συνολική αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο βλέπει τη ζωή της.
«Από τότε που η νηφαλιότητα μπήκε στη ζωή μου και άρχισα να αλλάζω τόσο πολύ τα τελευταία δύο χρόνια, αισθάνομαι περισσότερο παιδί από ποτέ, με την καλύτερη δυνατή έννοια», είχε δηλώσει.
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