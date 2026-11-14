Πάνω από 100.000 διαδηλωτές στους δρόμους της Γαλλίας, 121 συλλήψεις και επεισόδια στο Παρίσι
ΚΟΣΜΟΣ
Γαλλία Διαδηλώσεις Παρίσι

Πάνω από 100.000 διαδηλωτές στους δρόμους της Γαλλίας, 121 συλλήψεις και επεισόδια στο Παρίσι

Πέμπτο συνεχόμενο Σαββατοκύριακο κινητοποιήσεων στη Γαλλία

Πάνω από 100.000 διαδηλωτές στους δρόμους της Γαλλίας, 121 συλλήψεις και επεισόδια στο Παρίσι
134 ΣΧΟΛΙΑ
Περίπου 106.000 άνθρωποι διαδήλωσαν σήμερα σε όλη τη Γαλλία, μεταξύ των οποίων 24.000 στο Παρίσι, στον πέμπτο γύρο διαδηλώσεων, ανακοίνωσε το υπουργείο Εσωτερικών. Αυτή η προσέλευση ήταν χαμηλότερη σε σχέση από τη διαδήλωση της περασμένης εβδομάδας (146.000 άτομα, συμπεριλαμβανομένων 46.000 στο Παρίσι, σύμφωνα με την ίδια πηγή).

Η συμμαχία των συνδικάτων νεολαίας, από την πλευρά της, έκανε λόγο για 200.000 διαδηλωτές σε όλη τη χώρα, συμπεριλαμβανομένων 100.000 στο Παρίσι (σε σύγκριση με 250.000 σε εθνικό επίπεδο, συμπεριλαμβανομένων 75.000 στην πρωτεύουσα το περασμένο Σάββατο).

Μέχρι τις 18:00 ώρα Ελλάδας, 121 άτομα είχαν συλληφθεί σε όλη τη χώρα, πρόσθεσε το υπουργείο.



Ταυτόχρονα, στο Παρίσι, το μεγαλύτερο μέρος της πορείας έφτασε στην Πλατεία του Έθνους, «χωρίς να σημειωθούν σημαντικά επεισόδια μέχρι αυτό το στάδιο», δήλωσε η Αστυνομία του Παρισιού.

Σε ένα άλλο σημείο της πρωτεύουσας, μια μικρή ομάδα ατόμων πέταξε αντικείμενα προς αστυνομικές δυνάμεις στην αστυνομία, οι οποίοι απάντησαν με χρήση δακρυγόνων.

Κλείσιμο


Σύμφωνα με την εισαγγελία του Παρισιού, έγιναν 22 συλλήψεις ανδρών και εφήβων, συμπεριλαμβανομένων τριών ανηλίκων.

Στη Λυών, δημοσιογράφοι και μέλη του συνεργείου του τηλεοπτικού δικτύου ειδησεογραφικού BFMTV δέχτηκαν βίαιη επίθεση από διαδηλωτές στο περιθώριο της πορείας, και παρενέβη η αστυνομία για την προστασία τους, ανέφεραν οι τοπικές αρχές.


Η διαδήλωση στη Λυών, με πορείες για δράση για το κλίμα, για τα δικαιώματα των παιδιών και των νέων, προσέλκυσε 8.000 άτομα σύμφωνα με τις αρχές.

Ενώ η ατμόσφαιρα ήταν ειρηνική κατά το μεγαλύτερο μέρος της πορείας, γρήγορα δημιουργήθηκαν εντάσεις στο μπροστινό μέρος, με μικρής έκτασης συγκρούσεις μεταξύ αστυνομίας και διαδηλωτών.

134 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Douleutaras.gr: Τι αλλάζει στις ανάγκες των νοικοκυριών τον φετινό χειμώνα

Douleutaras.gr: Τι αλλάζει στις ανάγκες των νοικοκυριών τον φετινό χειμώνα

Από τη συντήρηση της θέρμανσης μέχρι τις μονώσεις, τα στοιχεία του Douleutaras.gr αποκαλύπτουν, πώς αλλάζουν οι ανάγκες των νοικοκυριών, πότε κορυφώνονται τα αιτήματα και ποιες διαφορές καταγράφονται ανάμεσα στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο πίεσης του ενεργειακού κόστους.

Χαλκός: Το μέταλλο που κινεί το μέλλον και η στρατηγική ευκαιρία της Ελλάδας

Από την τεχνητή νοημοσύνη και τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα έως τα δίκτυα ενέργειας, ο χαλκός αποκτά πρωταγωνιστικό ρόλο στη νέα οικονομία. Η αναγνώριση των Σκουριών ως Στρατηγικού Έργου από την Ευρωπαϊκή Ένωση αναδεικνύει τη δυνατότητα της Ελλάδας να συμμετέχει ουσιαστικά στην ευρωπαϊκή προσπάθεια εξασφάλισης κρίσιμων πρώτων υλών.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης