Επιστρέφει στον Βόλο η Εθνική μετά την συντριβή από την Ολλανδία: Ανάγκη ανασύνταξης για τον «τελικό» με Σερβία - Τα σενάρια πρόκρισης

Δύσκολες ώρες για τους διεθνείς μετά τον διασυρμό, με τον Γιοβάνοβιτς να ζητά αντίδραση απέναντι στη Σερβία - Τα σενάρια για τη δεύτερη θέση και ο καθοριστικός ρόλος του Γερμανία - Ολλανδία









Καμία δήλωση, πέραν των τυπικών υποχρεώσεων στους τηλεοπτικούς σταθμούς και χιλιάδες σκέψεις στο μυαλό όλων που ακόμη ήταν σε κατάσταση σοκ.



«Δεχθήκαμε μία πολύ μεγάλη ήττα από όλες τις απόψεις. Βαθμολογικά, αγωνιστικά. Δεν είναι ευχάριστο να σκεφτόμαστε αμέσως την επόμενη ημέρα», συμπλήρωσε ο Γιοβάνοβιτς και προσπάθησε να δώσει το σύνθημα για την επόμενη μέρα:



«Θα υποστούμε τις συνέπειες της έκτασης και της εικόνας στο γήπεδο. Είναι σημαντικό ότι σε τρεις ημέρες έχουμε ένα σημαντικό ματς με την Σερβία, αλλά σίγουρα οι επόμενες δύο-τρεις ημέρες δεν θα είναι και οι πιο εύκολες, από αυτές που είμαστε μαζί, λόγω της εμφάνισης και του κακού αποτελέσματος. Θα προσπαθήσουμε να διορθώσουμε την εικόνα μας για να ελπίζουμε σε κάτι καλύτερο στην αναμέτρηση με την Σερβία».



Τα σενάρια πρόκρισης και η επιτακτική ανάγκη αντίδρασης Κι η πραγματικότητα είναι πως παρόλο που η χθεσινή βραδιά θα μείνει στην ιστορία για τους εντελώβς λάθος λόγους, το γεγονός ότι υπάρχει αμέσως παιχνίδι είναι η καλύτερη ευκαιρία για να διασκεδάσουμε τις εντυπώσεις.



Αρκεί να μην έχουμε το παθητικό πρόσωπο που παρουσιάσαμε καθόλη τη διάρκεια του αγώνα με τους Οράνιε και να μην ξεγελαστούμε από το γεγονός ότι η Σερβία έχει πέντε ήττες σε πέντε ματς.



Οι «όρλοβι» έχουν επίσης πληγωμένο εγωισμό και είδαμε το βράδυ της Παρασκευής ότι δεν ήμαστε στο 100% τι ζημιά μπορούμε να πάθουμε.







Γιατί ναι μεν η ήττα από την Ολλανδία ήταν ένας αγωνιστικός διασυρμός, αλλά ας μην ξεχνάμε ότι αυτή ήταν η πρώτη μας ήττα στον όμιλο, έχουμε ήδη πετύχει τον στόχο μας (3η θέση και παραμονή στην Α’ κατηγορία), αλλά πάνω απ’ όλα εξακολουθούμε να έχουμε ελπίδες πρόκρισης.



Η διαφορά απλά είναι ότι πλέον δεν έχουμε την τύχη μας στα χέρια και περιμένουμε ένα δώρο από τη Γερμανία.



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Αν νικήσουμε εμείς και νικήσουν και οι Γερμανοί τότε θα έχουμε τριπλή ισοβαθμία (Ολλανδία, Γερμανία, Ελλάδα) στους 11 βαθμούς και μένουμε εκτός λόγω χειρότερης διαφοράς τερμάτων στα μεταξύ μας παιχνίδια.



Η Ολλανδία μετά το 7-0 είναι στο 10-3, η Ελλάδα στο 3-9 και η Γερμανία στο 1-2, κάτι που σημαίνει ότι πρέπει η Γερμανία να κερδίσει με 14-0 την Ολλανδία για να περάσουμε εμείς στην τριπλή ισοβαθμία!



Να σημειώσουμε ότι σε περίπτωση που οι δύο αγώνες (Ελλάδα-Σερβία, Γερμανία-Ολλανδία) λήξουν ισόπαλοι τότε η Ελλάδα παίρνει την 2η θέση καθώς θα ισοβαθμίσει με τη Γερμανία στους 9 βαθμούς, αλλά θα υπερτερεί χάρη στη νίκη της με 1-0 στο Άουγκσμπουργκ και την ισοπαλία 0-0 στην Τούμπα.



Ένα από τα πιο δύσκολο πρωινά, μετά από ένα… εφιαλτικό βράδυ, ήταν το σημερινό για τα μέλη της αποστολής της Εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου. «Αυτό το παιχνίδι μάς πλήγωσε και θα μας πληγώνει για πολύ καιρό ακόμα», είπε στη συνέντευξη Τύπου ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς μετά την ήττα με 7-0 από την Ολλανδία και τα σκυμμένα κεφάλια όλων (ποδοσφαιριστών, παραγόντων, προπονητών) κατά την αποχώρηση της ομάδας από το γήπεδο το επιβεβαίωνε.Καμία δήλωση, πέραν των τυπικών υποχρεώσεων στους τηλεοπτικούς σταθμούς και χιλιάδες σκέψεις στο μυαλό όλων που ακόμη ήταν σε κατάσταση σοκ.«Δεχθήκαμε μία πολύ μεγάλη ήττα από όλες τις απόψεις. Βαθμολογικά, αγωνιστικά. Δεν είναι ευχάριστο να σκεφτόμαστε αμέσως την επόμενη ημέρα», συμπλήρωσε ο Γιοβάνοβιτς και προσπάθησε να δώσει το σύνθημα για την επόμενη μέρα:«Θα υποστούμε τις συνέπειες της έκτασης και της εικόνας στο γήπεδο. Είναι σημαντικό ότι σε τρεις ημέρες έχουμε ένα σημαντικό ματς με την Σερβία, αλλά σίγουρα οι επόμενες δύο-τρεις ημέρες δεν θα είναι και οι πιο εύκολες, από αυτές που είμαστε μαζί, λόγω της εμφάνισης και του κακού αποτελέσματος. Θα προσπαθήσουμε να διορθώσουμε την εικόνα μας για να ελπίζουμε σε κάτι καλύτερο στην αναμέτρηση με την Σερβία».Κι η πραγματικότητα είναι πως παρόλο που η χθεσινή βραδιά θα μείνει στην ιστορία για τους εντελώβς λάθος λόγους, το γεγονός ότι υπάρχει αμέσως παιχνίδι είναι η καλύτερη ευκαιρία για να διασκεδάσουμε τις εντυπώσεις.Αρκεί να μην έχουμε το παθητικό πρόσωπο που παρουσιάσαμε καθόλη τη διάρκεια του αγώνα με τους Οράνιε και να μην ξεγελαστούμε από το γεγονός ότι η Σερβία έχει πέντε ήττες σε πέντε ματς.Οι «όρλοβι» έχουν επίσης πληγωμένο εγωισμό και είδαμε το βράδυ της Παρασκευής ότι δεν ήμαστε στο 100% τι ζημιά μπορούμε να πάθουμε.Η αποστολή της Εθνικής επιστρέφει το βράδυ στην Ελλάδα (στις 18:00 αναχωρεί η πτήση από την Ολλανδία), με όσους δεν έπαιξαν χθες (ή μπήκαν ως αλλαγή) να προπονούνται το πρωί, ενώ το επόμενο διήμερο αναμένεται να υπάρχουν πολλές συζητήσεις για να αντιστραφεί το κλίμα.Γιατί ναι μεν η ήττα από την Ολλανδία ήταν ένας αγωνιστικός διασυρμός, αλλά ας μην ξεχνάμε ότι αυτή ήταν η πρώτη μας ήττα στον όμιλο, έχουμε ήδη πετύχει τον στόχο μας (3η θέση και παραμονή στην Α’ κατηγορία), αλλά πάνω απ’ όλα εξακολουθούμε να έχουμε ελπίδες πρόκρισης.Η διαφορά απλά είναι ότι πλέον δεν έχουμε την τύχη μας στα χέρια και περιμένουμε ένα δώρο από τη Γερμανία.Για να πάρουμε τη 2η θέση πρέπει να κερδίσουμε πάση θυσία τη Σερβία και η Γερμανία να έρθει ισόπαλη ή να χάσει από την Ολλανδία στο Βερολίνο.Αν νικήσουμε εμείς και νικήσουν και οι Γερμανοί τότε θα έχουμε τριπλή ισοβαθμία (Ολλανδία, Γερμανία, Ελλάδα) στους 11 βαθμούς και μένουμε εκτός λόγω χειρότερης διαφοράς τερμάτων στα μεταξύ μας παιχνίδια.Η Ολλανδία μετά το 7-0 είναι στο 10-3, η Ελλάδα στο 3-9 και η Γερμανία στο 1-2, κάτι που σημαίνει ότι πρέπει η Γερμανία να κερδίσει με 14-0 την Ολλανδία για να περάσουμε εμείς στην τριπλή ισοβαθμία!Να σημειώσουμε ότι σε περίπτωση που οι δύο αγώνες (Ελλάδα-Σερβία, Γερμανία-Ολλανδία) λήξουν ισόπαλοι τότε η Ελλάδα παίρνει την 2η θέση καθώς θα ισοβαθμίσει με τη Γερμανία στους 9 βαθμούς, αλλά θα υπερτερεί χάρη στη νίκη της με 1-0 στο Άουγκσμπουργκ και την ισοπαλία 0-0 στην Τούμπα.

Το ίδιο ισχύει αν χάσουμε εμείς και η Γερμανία ηττηθεί από την Ολλανδία καθώς θα είμαστε πάλι ισόβαθμοι με τους Γερμανούς στους 8 βαθμούς.



Η Εθνική, πάντως, διατηρεί το πλεονέκτημα στην ισοβαθμία με τους Γερμανούς, καθώς στα δύο μεταξύ τους παιχνίδια είχε επικρατήσει με 1-0 εκτός έδρας και είχε αναδειχθεί ισόπαλη χωρίς τέρματα στην Ελλάδα. Αυτό σημαίνει ότι, σε περίπτωση ισοβαθμίας μόνο με τη Γερμανία, η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς βρίσκεται σε πλεονεκτική θέση.



Η βαθμολογία του 2ου ομίλου

Ολλανδία - 11 βαθμοί (14-5)

Ελλάδα - 8 βαθμοί (5-10)

Γερμανία - 8 βαθμοί (6-3)

Σερβία - 0 βαθμοί (4-11)