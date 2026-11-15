Το Ford Puma έχει εξελιχθεί σε ένα από τα σημαντικότερα εμπορικά μοντέλα της μάρκας στην Ευρώπη, με την ελληνική αγορά να αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα της απήχησής του. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ford, τους πρώτους εννέα μήνες του 2026 πάνω από το 50% των νέων επιβατικών αυτοκινήτων της μάρκας που πωλήθηκαν στη χώρα μας έφεραν το όνομα Puma.



Ένας από τους λόγους της εμπορικής του πορείας είναι η δυνατότητα επιλογής ανάμεσα σε διαφορετικές τεχνολογίες κίνησης. Το μοντέλο διατίθεται με ήπια υβριδικούς κινητήρες EcoBoost Hybrid, αλλά και στην αμιγώς ηλεκτρική εκδοχή Puma Gen-E, καλύπτοντας διαφορετικές ανάγκες μετακίνησης.



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Η υβριδική έκδοση EcoBoost Hybrid χρησιμοποιεί τρικύλινδρο turbo κινητήρα βενζίνης ενός λίτρου, με απόδοση 125 PS και 170 Nm ροπής. Το σύστημα ήπιας υβριδικής υποβοήθησης 48V συμβάλλει στη μείωση της κατανάλωσης, η οποία είναι 5,3 λτ./100 χλμ., με τις εκπομπές CO₂ να κυμαίνονται από 120 έως 130 γρ./χλμ.Στη μετάδοση υπάρχουν δύο επιλογές: χειροκίνητο κιβώτιο έξι σχέσεων ή αυτόματο Powershift διπλού συμπλέκτη επτά σχέσεων.Για όσους θέλουν να περάσουν στην ηλεκτροκίνηση, το Puma GenE διαθέτει ηλεκτροκινητήρα 168 PS και 290 Nm ροπής, επιταχύνοντας από στάση στα 100 χλμ./ώρα σε 8 δευτερόλεπτα. Η τελική ταχύτητα φτάνει τα 160 χλμ./ώρα, ενώ η μπαταρία ωφέλιμης χωρητικότητας 43 kWh εξασφαλίζει, σύμφωνα με τις προδιαγραφές WLTP, αυτονομία έως 523 χλμ. Η μέση κατανάλωση ενέργειας ξεκινά από 13,1 kWh/100 χλμ.