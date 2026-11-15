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Πάνω από τα μισά Ford που πωλήθηκαν στην Ελλάδα ήταν Puma
Περισσότερα από το 50% των επιβατικών μοντέλων Ford που ταξινομήθηκαν στην Ελλάδα το διάστημα Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2026 ήταν Puma, επιβεβαιώνοντας την κυριαρχία του B-SUV στη γκάμα της εταιρείας στην εγχώρια αγορά.
Το Ford Puma έχει εξελιχθεί σε ένα από τα σημαντικότερα εμπορικά μοντέλα της μάρκας στην Ευρώπη, με την ελληνική αγορά να αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα της απήχησής του. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ford, τους πρώτους εννέα μήνες του 2026 πάνω από το 50% των νέων επιβατικών αυτοκινήτων της μάρκας που πωλήθηκαν στη χώρα μας έφεραν το όνομα Puma.
Ένας από τους λόγους της εμπορικής του πορείας είναι η δυνατότητα επιλογής ανάμεσα σε διαφορετικές τεχνολογίες κίνησης. Το μοντέλο διατίθεται με ήπια υβριδικούς κινητήρες EcoBoost Hybrid, αλλά και στην αμιγώς ηλεκτρική εκδοχή Puma Gen-E, καλύπτοντας διαφορετικές ανάγκες μετακίνησης.
Η υβριδική έκδοση EcoBoost Hybrid χρησιμοποιεί τρικύλινδρο turbo κινητήρα βενζίνης ενός λίτρου, με απόδοση 125 PS και 170 Nm ροπής. Το σύστημα ήπιας υβριδικής υποβοήθησης 48V συμβάλλει στη μείωση της κατανάλωσης, η οποία είναι 5,3 λτ./100 χλμ., με τις εκπομπές CO₂ να κυμαίνονται από 120 έως 130 γρ./χλμ.
Στη μετάδοση υπάρχουν δύο επιλογές: χειροκίνητο κιβώτιο έξι σχέσεων ή αυτόματο Powershift διπλού συμπλέκτη επτά σχέσεων.
Για όσους θέλουν να περάσουν στην ηλεκτροκίνηση, το Puma Gen-E διαθέτει ηλεκτροκινητήρα 168 PS και 290 Nm ροπής, επιταχύνοντας από στάση στα 100 χλμ./ώρα σε 8 δευτερόλεπτα. Η τελική ταχύτητα φτάνει τα 160 χλμ./ώρα, ενώ η μπαταρία ωφέλιμης χωρητικότητας 43 kWh εξασφαλίζει, σύμφωνα με τις προδιαγραφές WLTP, αυτονομία έως 523 χλμ. Η μέση κατανάλωση ενέργειας ξεκινά από 13,1 kWh/100 χλμ.
Στο ηλεκτρικό Puma Gen-E, η χωρητικότητα του πίσω χώρου αποσκευών αυξάνεται στα 523 λίτρα, ενώ το MegaBox αντικαθίσταται από το μεγαλύτερο GigaBox των 145 λίτρων. Επιπλέον, υπάρχει και εμπρός χώρος αποθήκευσης (frunk) 43 λίτρων, κατάλληλος μεταξύ άλλων για τα καλώδια φόρτισης.
Η επιτυχία του μοντέλου δεν περιορίζεται στην Ελλάδα. Το 2025, το Puma ήταν το επιβατικό αυτοκίνητο με τις περισσότερες πωλήσεις στη γκάμα της Ford στην Ευρώπη, ενώ στο Ηνωμένο Βασίλειο βρέθηκε στην πρώτη θέση της αγοράς για τρεις συνεχόμενες χρονιές, το 2023, το 2024 και το 2025.
Η εμπορική του πορεία συνοδεύτηκε πρόσφατα και από ένα σημαντικό παραγωγικό ορόσημο, καθώς από τη γραμμή παραγωγής βγήκε το ένα εκατομμυριοστό αντίτυπο. Ένα αποτέλεσμα που αποτυπώνει τη σημασία του Puma για τη Ford, αλλά και τη θέση που έχει κατακτήσει στην ιδιαίτερα ανταγωνιστική κατηγορία των μικρών SUV.
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