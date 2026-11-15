Σάλος με τη Σαμπαλένκα για τις ύβρεις στον αγώνα με τη Σβιτολίνα: Οι αντιδράσεις των Ουκρανών και η δημόσια συγγνώμη, δείτε βίντεο

Η απάντηση της Σβιτολίνα και οι αναφορές στον πόλεμο

Γιατί οι δύο αθλήτριες δεν ανταλλάσσουν χειραψία

Η ήττα που απέκλεισε τη Σαμπαλένκα από το WTA Finals

«Ήμουν εκνευρισμένη με μια μικρή ομάδα θεατών που πανηγύριζαν έντονα τα λάθη μου και αντέδρασα συναισθηματικά εκείνη τη στιγμή», εξήγησε. Παραδέχθηκε, πάντως, ότι η αντίδρασή της δεν ήταν σωστή και ζήτησε συγγνώμη. «Θα έπρεπε να είχα διαχειριστεί διαφορετικά την απογοήτευσή μου και ζητώ συγγνώμη από οποιονδήποτε προσέβαλα», πρόσθεσε.Η Σαμπαλένκα ολοκλήρωσε την τοποθέτησή της συγχαίροντας τη Σβιτολίνα για την εμφάνισή της και ευχόμενη καλή συνέχεια στη διοργάνωση. Δεν διευκρίνισε, ωστόσο, ποιες ακριβώς λέξεις χρησιμοποίησε κατά τη διάρκεια του αγώνα.Για το περιστατικό ρωτήθηκε και η Ελίνα Σβιτολίνα, η οποία είχε ήδη εξασφαλίσει την παρουσία της στον τελικό του WTA Finals, έπειτα από τη νίκη της επί της Τσέχας Λίντα Νόσκοβα. Η Ουκρανή τενίστρια απέφυγε να κλιμακώσει προσωπικά την αντιπαράθεση, αναγνωρίζοντας ότι και οι δύο αθλήτριες έχουν τους δικούς τους υποστηρικτές.«Έχουμε παίξει πολλές φορές με την Αρίνα. Εκείνη έχει τους φιλάθλους της και εγώ τους δικούς μου», ανέφερε. Σχολιάζοντας τη δημόσια τοποθέτηση της Σαμπαλένκα, σημείωσε ότι είχε ενημερωθεί για όσα κυκλοφορούσαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και εξέφρασε την επιθυμία οι μεταξύ τους αγώνες να διεξάγονται σε κλίμα σεβασμού. «Ελπίζω οι αγώνες μεταξύ μας να αντιμετωπίζονται με σεβασμό», υπογράμμισε.Η Σβιτολίνα αναφέρθηκε επίσης στα αρνητικά σχόλια που έχει δεχθεί κατά καιρούς, τα οποία σχετίζονται με τον πόλεμο στην Ουκρανία. Όπως εξήγησε, η ένταση γύρω από τις αναμετρήσεις της με αθλήτριες από τη Ρωσία και τη Λευκορωσία δεν περιορίζεται στο αγωνιστικό κομμάτι, καθώς συχνά μεταφέρεται και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.Η σχέση της Σβιτολίνα με τη Σαμπαλένκα έχει βρεθεί επανειλημμένα στο επίκεντρο της δημοσιότητας λόγω της πολιτικής έντασης που συνοδεύει τις αναμετρήσεις τους. Από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το 2022, η Σβιτολίνα και άλλες Ουκρανές τενίστριες αρνούνται να ανταλλάξουν τη συνηθισμένη χειραψία μετά το τέλος των αγώνων με αντιπάλους από τη Ρωσία ή τη Λευκορωσία.Πρόκειται για μια συμβολική στάση διαμαρτυρίας, με την οποία οι Ουκρανές αθλήτριες επιχειρούν να υπενθυμίζουν ότι ο πόλεμος συνεχίζεται.Η Λευκορωσία αποτελεί στενό σύμμαχο της Ρωσίας και είχε επιτρέψει τη χρησιμοποίηση του εδάφους της κατά την έναρξη της πλήρους κλίμακας εισβολής.Η Σαμπαλένκα αγωνίζεται στις διεθνείς διοργανώσεις υπό ουδέτερο καθεστώς και έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι δεν υποστηρίζει τον πόλεμο. Ωστόσο, οι σχέσεις της με το καθεστώς του Λευκορώσου προέδρου Αλεξάντερ Λουκασένκο έχουν βρεθεί κατά καιρούς στο επίκεντρο της ουκρανικής κριτικής.Το 2023, κατά τη διάρκεια του Roland Garros, η Σαμπαλένκα είχε ερωτηθεί επανειλημμένα για τη στάση της απέναντι στον Λουκασένκο και τη ρωσική εισβολή, δηλώνοντας ότι αντιτίθεται στον πόλεμο. Η πολιτική διάσταση είχε γίνει εμφανής και στον ημιτελικό του Australian Open τον Ιανουάριο του 2026, όταν η Σβιτολίνα και η Σαμπαλένκα δεν αντάλλαξαν χειραψία μετά τη νίκη της Λευκορωσίδας.Ανάλογη εικόνα υπήρξε και στην αναμέτρηση της Παρασκευής στο Indian Wells.Πέρα από τις αντιδράσεις, η αναμέτρηση είχε ιδιαίτερη αγωνιστική σημασία. Η Σβιτολίνα επικράτησε με 6-3, 3-6, 6-1, εξασφαλίζοντας την πρόκριση στα ημιτελικά και αφήνοντας εκτός συνέχειας τη Σαμπαλένκα.Η Λευκορωσίδα, πρώην Νο 1 της παγκόσμιας κατάταξης και κάτοχος τεσσάρων τίτλων Grand Slam, εμφανίστηκε ιδιαίτερα εκνευρισμένη στο καθοριστικό τρίτο σετ, κατά το οποίο η αντίπαλός της πήρε τον έλεγχο του αγώνα.Μετά την ήττα της, η Σαμπαλένκα δεν προχώρησε σε δηλώσεις προς τους δημοσιογράφους.Αντίθετα, η Σβιτολίνα συνέχισε την πορεία της στη διοργάνωση, νικώντας την Νόσκοβα στον ημιτελικό και εξασφαλίζοντας την παρουσία της στον τελικό της Κυριακής 15 Νοεμβρίου, όπου θα αντιμετωπίσει τη 19χρονη Ρωσίδα Μίρα Αντρέεβα.