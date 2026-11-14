Τέλος στην αλλαγή της ώρας θέλει να βάλει ο Τζιτζικώστας: «Μια ανοησία που ταλαιπωρεί τους πολίτες» - Ποιες χώρες αντιδρούν
Τέλος στην αλλαγή της ώρας θέλει να βάλει ο Τζιτζικώστας: «Μια ανοησία που ταλαιπωρεί τους πολίτες» - Ποιες χώρες αντιδρούν
Ο Έλληνας Επίτροπος επιχειρεί να επανεκκινήσει τη διαδικασία κατάργησης της θερινής και χειμερινής ώρας στην ΕΕ - Η στήριξη του Ευρωκοινοβουλίου, οι αντιρρήσεις χωρών του Βορρά και οι επιπτώσεις στην υγεία
«Πότε αλλάζει η ώρα;». Αυτή την ερώτηση που βρίσκεται στα χείλη όλων των Ευρωπαίων πολιτών κάθε Οκτώβριο και Μάρτιο, όταν γυρνάμε μια ώρα πίσω τους δείκτες των ρολογιών στην χειμερινή ώρα ή μπροστά όταν πηγαίνουμε στη θερινή έχει σκοπό να εξαλείψει ο Ευρωπαίος Επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού, Απόστολος Τζιτζικώστας που στοχεύει να καταργηθεί το μέτρο της αλλαγής της ώρας.
Ο φάκελος με το θέμα της αλλαγής της ώρας ήταν από τους πρώτους που έπιασε στα χέρια του όταν ανέλαβε τα καθήκοντα του ο Ευρωπαίος Επίτροπος εκτιμώντας ότι ήρθε η ώρα οι χώρες μέλη της ΕΕ να σταματήσουν να αλλάζουν σε χειμερινή και θερινή την ώρα.
Κατά τη διάρκεια συνάντησης που είχε στις Βρυξέλλες με Έλληνες δημοσιογράφους, ο κ. Τζιτζικώστας ανέφερε ότι η αλλαγή της ώρας έγινε πριν από πολλά χρόνια καθώς τότε εξυπηρετούσε στην εξοικονόμηση ενέργειας ενώ πλέον δεν υπάρχει αυτός ο λόγος. Επισήμανε μάλιστα μια σειρά από αρνητικές επιπτώσεις που προκαλεί η αλλαγή της ώρας μεταξύ των οποίων η ψυχική υγεία των πολιτών προσθέτοντας ότι όλη αυτή η διαδικασία της χειμερινής και της θερινής ώρας είναι «μια ανοησία η οποία ταλαιπωρεί τους πολίτες».
Ο κ. Τζιτζικώστας τόνισε ότι κάνει μια τεράστια προσπάθεια να επανεκκινήσει τον φάκελο κι ότι έχει την ομόφωνη στήριξη του ευρωκοινοβουλίου για την καθιέρωση μιας ώρας ωστόσο όπως είπε υπάρχουν αντιδράσεις από κάποια κράτη μέλη του βορρά τα οποία προτιμούν το σύστημα της αλλαγής της ώρας. Περαιτέρω δε είπε ότι συζητά το θέμα σε επίπεδο πρωθυπουργών και ελπίζει στο άμεσο μέλλον να υπάρξει συμφωνία και να καταργηθεί η αλλαγή της ώρας.
Οι υπηρεσίες του Επιτρόπου διενεργούν ήδη μελέτη μέσα από την οποία θα αναδειχτούν τα προβλήματα που δημιουργεί η αλλαγή της ώρας δυο φορές τον χρόνο. Σύμφωνα με έρευνες που έχουν γίνει η εποχική αλλαγή της ώρας διαταράσσει τον κιρκάδιο ρυθμό, το εσωτερικό βιολογικό ρολόι του ανθρώπινου οργανισμού, προκαλώντας βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες επιπτώσεις στην σωματική και ψυχική υγεία του ανθρώπου. Είναι χαρακτηριστικό επίσης ότι όταν αλλάζει η ώρα πολλοί άνθρωποι εμφανίζουν άγχος, καταγράφουν πτώση στην παραγωγικότητα ενώ έρευνες έχουν δείξει ότι αυξάνονται και τα τροχαία ατυχήματα.
Ο φάκελος με το θέμα της αλλαγής της ώρας ήταν από τους πρώτους που έπιασε στα χέρια του όταν ανέλαβε τα καθήκοντα του ο Ευρωπαίος Επίτροπος εκτιμώντας ότι ήρθε η ώρα οι χώρες μέλη της ΕΕ να σταματήσουν να αλλάζουν σε χειμερινή και θερινή την ώρα.
Κατά τη διάρκεια συνάντησης που είχε στις Βρυξέλλες με Έλληνες δημοσιογράφους, ο κ. Τζιτζικώστας ανέφερε ότι η αλλαγή της ώρας έγινε πριν από πολλά χρόνια καθώς τότε εξυπηρετούσε στην εξοικονόμηση ενέργειας ενώ πλέον δεν υπάρχει αυτός ο λόγος. Επισήμανε μάλιστα μια σειρά από αρνητικές επιπτώσεις που προκαλεί η αλλαγή της ώρας μεταξύ των οποίων η ψυχική υγεία των πολιτών προσθέτοντας ότι όλη αυτή η διαδικασία της χειμερινής και της θερινής ώρας είναι «μια ανοησία η οποία ταλαιπωρεί τους πολίτες».
Ο κ. Τζιτζικώστας τόνισε ότι κάνει μια τεράστια προσπάθεια να επανεκκινήσει τον φάκελο κι ότι έχει την ομόφωνη στήριξη του ευρωκοινοβουλίου για την καθιέρωση μιας ώρας ωστόσο όπως είπε υπάρχουν αντιδράσεις από κάποια κράτη μέλη του βορρά τα οποία προτιμούν το σύστημα της αλλαγής της ώρας. Περαιτέρω δε είπε ότι συζητά το θέμα σε επίπεδο πρωθυπουργών και ελπίζει στο άμεσο μέλλον να υπάρξει συμφωνία και να καταργηθεί η αλλαγή της ώρας.
Οι υπηρεσίες του Επιτρόπου διενεργούν ήδη μελέτη μέσα από την οποία θα αναδειχτούν τα προβλήματα που δημιουργεί η αλλαγή της ώρας δυο φορές τον χρόνο. Σύμφωνα με έρευνες που έχουν γίνει η εποχική αλλαγή της ώρας διαταράσσει τον κιρκάδιο ρυθμό, το εσωτερικό βιολογικό ρολόι του ανθρώπινου οργανισμού, προκαλώντας βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες επιπτώσεις στην σωματική και ψυχική υγεία του ανθρώπου. Είναι χαρακτηριστικό επίσης ότι όταν αλλάζει η ώρα πολλοί άνθρωποι εμφανίζουν άγχος, καταγράφουν πτώση στην παραγωγικότητα ενώ έρευνες έχουν δείξει ότι αυξάνονται και τα τροχαία ατυχήματα.
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