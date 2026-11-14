Προκάλεσαν οικολογική καταστροφή θάβοντας παράνομα πάνω από 1.000 τόνους μπάζα στην Πιερία, τέσσερις συλλήψεις
ΕΛΛΑΔΑ
Πιερία Απόβληματα Συλλήψεις

Προκάλεσαν οικολογική καταστροφή θάβοντας παράνομα πάνω από 1.000 τόνους μπάζα στην Πιερία, τέσσερις συλλήψεις

Οι αστυνομικοί εντόπισαν δύο άνδρες να ρίχνουν και να θάβουν οικοδομικά υλικά – Η παράνομη δραστηριότητα συνεχιζόταν από τον Ιούλιο

Προκάλεσαν οικολογική καταστροφή θάβοντας παράνομα πάνω από 1.000 τόνους μπάζα στην Πιερία, τέσσερις συλλήψεις
11 ΣΧΟΛΙΑ
Τέσσερα άτομα συνελήφθησαν στην Πιερία, καθώς πετούσαν και να έθαβαν παράνομα μεγάλες ποσότητες μπάζων σε αγροτεμάχιο. Σύμφωνα με την Αστυνομία, από τον Ιούλιο είχαν μεταφερθεί στο σημείο περίπου 1.250 τόνοι οικοδομικών αποβλήτων, ενώ το οικονομικό όφελος από την παράνομη δραστηριότητα υπολογίζεται σε 272.500 ευρώ.

Οι συλλήψεις έγιναν το πρωί της Παρασκευής (13/11), από αστυνομικούς του Τμήματος Περιβαλλοντικής Προστασίας της Θεσσαλονίκης. Πρόκειται για τρεις Έλληνες, ηλικίας 73, 58 και 50 ετών, και έναν 22χρονο αλλοδαπό.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, οι αστυνομικοί εντόπισαν τον 73χρονο να μεταφέρει με φορτηγό μπάζα από εργασίες ανακαινίσεων και να τα αδειάζει στο αγροτεμάχιο. Την ίδια ώρα, ο 58χρονος χρησιμοποιούσε μηχάνημα έργων για να απλώνει και να θάβει τα απόβλητα που είχαν ήδη μεταφερθεί στον χώρο, ενώ προετοίμαζε το έδαφος για νέες ποσότητες.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., οι δύο άνδρες ενεργούσαν μετά από εντολές του 50χρονου, ο οποίος ήταν διαχειριστής της εταιρείας στην οποία εργάζονταν.


Δείτε βίντεο από το σημείο

Σύλληψη τεσσάρων ατόμων για παραβίαση της νομοθεσίας που αφορά στην προστασία του περιβάλλοντος


Πώς έφτασαν τα μπάζα στην Πιερία

Από την έρευνα των αστυνομικών προέκυψε ότι τα μπάζα προέρχονταν από χώρο συγκέντρωσης οικοδομικών αποβλήτων στη Θεσσαλονίκη. Τον συγκεκριμένο χώρο διαχειριζόταν ο 22χρονος μαζί με δύο ακόμη άτομα, τα οποία αναζητούνται από την Αστυνομία.

Κλείσιμο
Αντί όμως τα απόβλητα να οδηγηθούν για νόμιμη διαχείριση, μεταφέρονταν στο αγροτεμάχιο της Πιερίας, όπου θάβονταν στο έδαφος. Η δραστηριότητα φέρεται να είχε ξεκινήσει στις αρχές Ιουλίου του 2026 και να συνεχιζόταν μέχρι την ημέρα της αστυνομικής επιχείρησης.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, η παράνομη απόρριψη των αποβλήτων προκάλεσε ρύπανση και αλλοίωση του εδάφους, καθώς μεγάλες ποσότητες υλικών θάβονταν χωρίς να τηρούνται οι προβλεπόμενοι κανόνες προστασίας του περιβάλλοντος.

Σε βάρος των τεσσάρων συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για παραβίαση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και παραπέμφθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Η έρευνα συνεχίζεται για τον εντοπισμό των δύο ακόμη εμπλεκομένων.


Δείτε φωτογραφίες από το σημείο

Προκάλεσαν οικολογική καταστροφή θάβοντας παράνομα πάνω από 1.000 τόνους μπάζα στην Πιερία, τέσσερις συλλήψεις
Προκάλεσαν οικολογική καταστροφή θάβοντας παράνομα πάνω από 1.000 τόνους μπάζα στην Πιερία, τέσσερις συλλήψεις
Προκάλεσαν οικολογική καταστροφή θάβοντας παράνομα πάνω από 1.000 τόνους μπάζα στην Πιερία, τέσσερις συλλήψεις
11 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Volkswagen T-Cross: Το SUV που ακολουθεί τον ρυθμό της πόλης

Ευέλικτο στις καθημερινές μετακινήσεις, ευρύχωρο όταν οι ανάγκες μεγαλώνουν και άνετο στις αποδράσεις του Σαββατοκύριακου, το compact SUV της Volkswagen αποδεικνύει ότι η πρακτικότητα μπορεί να έχει χαρακτήρα.

Καρκίνος του προστάτη: Η έγκαιρη διάγνωση σώζει ζωές και η ρομποτική αλλάζει τα δεδομένα

Πρόκειται για μια τεχνολογία που πραγματοποείται από τον εξειδικευμένο χειρουργό-ουρολόγο με εξαιρετική ακρίβεια, χρησιμοποιώντας μικροσκοπικές τομές και τρισδιάστατη εικόνα υψηλής ευκρίνειας.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης