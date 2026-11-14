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Προκάλεσαν οικολογική καταστροφή θάβοντας παράνομα πάνω από 1.000 τόνους μπάζα στην Πιερία, τέσσερις συλλήψεις
Προκάλεσαν οικολογική καταστροφή θάβοντας παράνομα πάνω από 1.000 τόνους μπάζα στην Πιερία, τέσσερις συλλήψεις
Οι αστυνομικοί εντόπισαν δύο άνδρες να ρίχνουν και να θάβουν οικοδομικά υλικά – Η παράνομη δραστηριότητα συνεχιζόταν από τον Ιούλιο
Τέσσερα άτομα συνελήφθησαν στην Πιερία, καθώς πετούσαν και να έθαβαν παράνομα μεγάλες ποσότητες μπάζων σε αγροτεμάχιο. Σύμφωνα με την Αστυνομία, από τον Ιούλιο είχαν μεταφερθεί στο σημείο περίπου 1.250 τόνοι οικοδομικών αποβλήτων, ενώ το οικονομικό όφελος από την παράνομη δραστηριότητα υπολογίζεται σε 272.500 ευρώ.
Οι συλλήψεις έγιναν το πρωί της Παρασκευής (13/11), από αστυνομικούς του Τμήματος Περιβαλλοντικής Προστασίας της Θεσσαλονίκης. Πρόκειται για τρεις Έλληνες, ηλικίας 73, 58 και 50 ετών, και έναν 22χρονο αλλοδαπό.
Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, οι αστυνομικοί εντόπισαν τον 73χρονο να μεταφέρει με φορτηγό μπάζα από εργασίες ανακαινίσεων και να τα αδειάζει στο αγροτεμάχιο. Την ίδια ώρα, ο 58χρονος χρησιμοποιούσε μηχάνημα έργων για να απλώνει και να θάβει τα απόβλητα που είχαν ήδη μεταφερθεί στον χώρο, ενώ προετοίμαζε το έδαφος για νέες ποσότητες.
Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., οι δύο άνδρες ενεργούσαν μετά από εντολές του 50χρονου, ο οποίος ήταν διαχειριστής της εταιρείας στην οποία εργάζονταν.
Από την έρευνα των αστυνομικών προέκυψε ότι τα μπάζα προέρχονταν από χώρο συγκέντρωσης οικοδομικών αποβλήτων στη Θεσσαλονίκη. Τον συγκεκριμένο χώρο διαχειριζόταν ο 22χρονος μαζί με δύο ακόμη άτομα, τα οποία αναζητούνται από την Αστυνομία.
Αντί όμως τα απόβλητα να οδηγηθούν για νόμιμη διαχείριση, μεταφέρονταν στο αγροτεμάχιο της Πιερίας, όπου θάβονταν στο έδαφος. Η δραστηριότητα φέρεται να είχε ξεκινήσει στις αρχές Ιουλίου του 2026 και να συνεχιζόταν μέχρι την ημέρα της αστυνομικής επιχείρησης.
Σύμφωνα με την Αστυνομία, η παράνομη απόρριψη των αποβλήτων προκάλεσε ρύπανση και αλλοίωση του εδάφους, καθώς μεγάλες ποσότητες υλικών θάβονταν χωρίς να τηρούνται οι προβλεπόμενοι κανόνες προστασίας του περιβάλλοντος.
Σε βάρος των τεσσάρων συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για παραβίαση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και παραπέμφθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.
Η έρευνα συνεχίζεται για τον εντοπισμό των δύο ακόμη εμπλεκομένων.
Οι συλλήψεις έγιναν το πρωί της Παρασκευής (13/11), από αστυνομικούς του Τμήματος Περιβαλλοντικής Προστασίας της Θεσσαλονίκης. Πρόκειται για τρεις Έλληνες, ηλικίας 73, 58 και 50 ετών, και έναν 22χρονο αλλοδαπό.
Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, οι αστυνομικοί εντόπισαν τον 73χρονο να μεταφέρει με φορτηγό μπάζα από εργασίες ανακαινίσεων και να τα αδειάζει στο αγροτεμάχιο. Την ίδια ώρα, ο 58χρονος χρησιμοποιούσε μηχάνημα έργων για να απλώνει και να θάβει τα απόβλητα που είχαν ήδη μεταφερθεί στον χώρο, ενώ προετοίμαζε το έδαφος για νέες ποσότητες.
Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., οι δύο άνδρες ενεργούσαν μετά από εντολές του 50χρονου, ο οποίος ήταν διαχειριστής της εταιρείας στην οποία εργάζονταν.
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Από την έρευνα των αστυνομικών προέκυψε ότι τα μπάζα προέρχονταν από χώρο συγκέντρωσης οικοδομικών αποβλήτων στη Θεσσαλονίκη. Τον συγκεκριμένο χώρο διαχειριζόταν ο 22χρονος μαζί με δύο ακόμη άτομα, τα οποία αναζητούνται από την Αστυνομία.
Πώς έφτασαν τα μπάζα στην Πιερία
Αντί όμως τα απόβλητα να οδηγηθούν για νόμιμη διαχείριση, μεταφέρονταν στο αγροτεμάχιο της Πιερίας, όπου θάβονταν στο έδαφος. Η δραστηριότητα φέρεται να είχε ξεκινήσει στις αρχές Ιουλίου του 2026 και να συνεχιζόταν μέχρι την ημέρα της αστυνομικής επιχείρησης.
Σύμφωνα με την Αστυνομία, η παράνομη απόρριψη των αποβλήτων προκάλεσε ρύπανση και αλλοίωση του εδάφους, καθώς μεγάλες ποσότητες υλικών θάβονταν χωρίς να τηρούνται οι προβλεπόμενοι κανόνες προστασίας του περιβάλλοντος.
Σε βάρος των τεσσάρων συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για παραβίαση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και παραπέμφθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.
Η έρευνα συνεχίζεται για τον εντοπισμό των δύο ακόμη εμπλεκομένων.
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