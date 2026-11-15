Η κόρη του Γιούαν ΜακΓκρέγκορ περιέγραψε την αντίδραση των γονιών της όταν τους είπε ότι θα γίνει ηθοποιός: Ήταν πολύ ρεαλιστές
Η κόρη του Γιούαν ΜακΓκρέγκορ περιέγραψε την αντίδραση των γονιών της όταν τους είπε ότι θα γίνει ηθοποιός: Ήταν πολύ ρεαλιστές
Δεν ήταν ποτέ από εκείνους που θα έκαναν τηλεφωνήματα για να με βοηθήσουν, διευκρίνισε η Κλάρα ΜακΓκρέγκορ
Ο Γιούαν ΜακΓκρέγκορ δεν προσπάθησε να ωραιοποιήσει τις δυσκολίες του επαγγέλματος όταν η κόρη του τού ανακοίνωσε ότι ήθελε να ακολουθήσει τα βήματά της στην υποκριτική.
Η 30χρονη ηθοποιός αποκάλυψε ότι τόσο ο πατέρας της όσο και η μητέρα της, Εβ Μαυράκη, την είχαν προειδοποιήσει για τις δυσκολίες του κινηματογραφικού χώρου, ενώ ξεκαθάρισε ότι ο διάσημος ηθοποιός δεν χρησιμοποίησε τις γνωριμίες του για να τη βοηθήσει να χτίσει την καριέρα της.
Η Κλάρα ΜακΓκρέγκορ εμφανίστηκε στο podcast της Camelot Films, όπου περιέγραψε τη στάση των γονιών της απέναντι στην απόφασή της να ασχοληθεί με την υποκριτική. «Όταν τους είπα για πρώτη φορά ότι ήθελα να γίνω ηθοποιός, και οι δύο μου είπαν: "Εντάξει, καλή τύχη. Είναι τρομερά δύσκολα τα πράγματα εκεί έξω"», θυμήθηκε.
Όπως εξήγησε, ο πατέρας της είχε πλήρη επίγνωση του πόσο σημαντικό ρόλο είχε παίξει η τύχη στη δική του επαγγελματική πορεία. «Είναι πολύ καλός στη δουλειά του, αλλά αμέσως μετά τη δραματική σχολή στάθηκε εξαιρετικά τυχερός με τους ατζέντηδες και τους ανθρώπους που τον ανακάλυψαν», ανέφερε.
Η ίδια πρόσθεσε ότι και η μητέρα της, η οποία εργάζεται ως σκηνογράφος στον κινηματογράφο, γνώριζε καλά τις δυσκολίες του επαγγέλματος. «Ήταν πολύ ρεαλιστές μαζί μου. Μου εξήγησαν ότι είναι ένας πολύ δύσκολος χώρος, ότι μπορεί να μην τα καταφέρω και ότι χρειαζόμουν οπωσδήποτε ένα εναλλακτικό σχέδιο. Η μητέρα μου μού έλεγε: "Πρέπει να πας στο πανεπιστήμιο και να έχεις κάτι στο οποίο θα μπορείς να στηριχθείς"».
Ωστόσο, αναγνώρισε ότι οι συμβουλές του υπήρξαν πολύτιμες. «Μου προτείνει καλές ταινίες, μου μιλάει για τον τρόπο που δουλεύει στα γυρίσματα και νομίζω ότι μου έχει διδάξει πόσο σημαντικό είναι να παραμένεις ταπεινός και να νιώθεις ευγνωμοσύνη που έχεις δουλειά. Επίσης, μου έμαθε να αναγνωρίζω ότι όλοι οι άνθρωποι γύρω σου σε ένα κινηματογραφικό πλατό συμβάλλουν στο να φαίνεσαι καλύτερος».
Πατέρας και κόρη συνεργάστηκαν στην ταινία «Bleeding Love» του 2024, στην οποία η Κλάρα συμμετείχε ως παραγωγός και συνσεναριογράφος. Στην ταινία υποδύονται έναν πατέρα και την αποξενωμένη κόρη του, οι οποίοι προσπαθούν να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα του παρελθόντος τους.
Θυμήθηκε επίσης ότι ακόμη και κατά τη διάρκεια των κοινών τους γυρισμάτων, ο πατέρας της απέφυγε να της δώσει υποκριτικές οδηγίες. «Δουλεύαμε μαζί και δεν μου έκανε ούτε μία παρατήρηση ούτε μου είπε ποτέ πώς να παίξω. Γιατί είναι επαγγελματίας», ανέφερε, εξηγώντας ότι ο ΜακΓκρέγκορ γνωρίζει πως ένας ηθοποιός δεν πρέπει να υποδεικνύει σε έναν συνάδελφό του πώς να ερμηνεύσει τον ρόλο του.
Η 30χρονη ηθοποιός αποκάλυψε ότι τόσο ο πατέρας της όσο και η μητέρα της, Εβ Μαυράκη, την είχαν προειδοποιήσει για τις δυσκολίες του κινηματογραφικού χώρου, ενώ ξεκαθάρισε ότι ο διάσημος ηθοποιός δεν χρησιμοποίησε τις γνωριμίες του για να τη βοηθήσει να χτίσει την καριέρα της.
Η Κλάρα ΜακΓκρέγκορ εμφανίστηκε στο podcast της Camelot Films, όπου περιέγραψε τη στάση των γονιών της απέναντι στην απόφασή της να ασχοληθεί με την υποκριτική. «Όταν τους είπα για πρώτη φορά ότι ήθελα να γίνω ηθοποιός, και οι δύο μου είπαν: "Εντάξει, καλή τύχη. Είναι τρομερά δύσκολα τα πράγματα εκεί έξω"», θυμήθηκε.
Όπως εξήγησε, ο πατέρας της είχε πλήρη επίγνωση του πόσο σημαντικό ρόλο είχε παίξει η τύχη στη δική του επαγγελματική πορεία. «Είναι πολύ καλός στη δουλειά του, αλλά αμέσως μετά τη δραματική σχολή στάθηκε εξαιρετικά τυχερός με τους ατζέντηδες και τους ανθρώπους που τον ανακάλυψαν», ανέφερε.
Η ίδια πρόσθεσε ότι και η μητέρα της, η οποία εργάζεται ως σκηνογράφος στον κινηματογράφο, γνώριζε καλά τις δυσκολίες του επαγγέλματος. «Ήταν πολύ ρεαλιστές μαζί μου. Μου εξήγησαν ότι είναι ένας πολύ δύσκολος χώρος, ότι μπορεί να μην τα καταφέρω και ότι χρειαζόμουν οπωσδήποτε ένα εναλλακτικό σχέδιο. Η μητέρα μου μού έλεγε: "Πρέπει να πας στο πανεπιστήμιο και να έχεις κάτι στο οποίο θα μπορείς να στηριχθείς"».
Ewan McGregor issues brutal advice to 30-year-old nepo actress daughter Clara https://t.co/npY1peM8Xo— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) November 15, 2026
Η στάση του πατέρα της απέναντι στην καριέρα τηςΗ Κλάρα ΜακΓκρέγκορ ξεκαθάρισε ότι ο πατέρας της δεν της εξασφάλισε επαγγελματικές ευκαιρίες μέσω των γνωριμιών του. «Δεν ήταν ποτέ από εκείνους που θα έκαναν τηλεφωνήματα για να με βοηθήσουν ή κάτι τέτοιο», τόνισε.
Ωστόσο, αναγνώρισε ότι οι συμβουλές του υπήρξαν πολύτιμες. «Μου προτείνει καλές ταινίες, μου μιλάει για τον τρόπο που δουλεύει στα γυρίσματα και νομίζω ότι μου έχει διδάξει πόσο σημαντικό είναι να παραμένεις ταπεινός και να νιώθεις ευγνωμοσύνη που έχεις δουλειά. Επίσης, μου έμαθε να αναγνωρίζω ότι όλοι οι άνθρωποι γύρω σου σε ένα κινηματογραφικό πλατό συμβάλλουν στο να φαίνεσαι καλύτερος».
Πατέρας και κόρη συνεργάστηκαν στην ταινία «Bleeding Love» του 2024, στην οποία η Κλάρα συμμετείχε ως παραγωγός και συνσεναριογράφος. Στην ταινία υποδύονται έναν πατέρα και την αποξενωμένη κόρη του, οι οποίοι προσπαθούν να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα του παρελθόντος τους.
Θυμήθηκε επίσης ότι ακόμη και κατά τη διάρκεια των κοινών τους γυρισμάτων, ο πατέρας της απέφυγε να της δώσει υποκριτικές οδηγίες. «Δουλεύαμε μαζί και δεν μου έκανε ούτε μία παρατήρηση ούτε μου είπε ποτέ πώς να παίξω. Γιατί είναι επαγγελματίας», ανέφερε, εξηγώντας ότι ο ΜακΓκρέγκορ γνωρίζει πως ένας ηθοποιός δεν πρέπει να υποδεικνύει σε έναν συνάδελφό του πώς να ερμηνεύσει τον ρόλο του.
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