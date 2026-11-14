Χριστόφορος Παπακαλιάτης για το φινάλε του Maestro: Νομίζω ότι έκλεισα σωστά τον κύκλο

Σε άλλο σημείο των δηλώσεών του, ξεκαθάρισε πως δεν θεωρεί τον εαυτό του πρότυπο για τους νέους ανθρώπους, τονίζοντας την ίδια στιγμή ότι αισθάνεται τυχερός που ασχολείται με κάτι που αγαπά και βρίσκει ανταπόκριση στο κοινό. Όπως εξήγησε, αυτή η αποδοχή αποτελεί για εκείνον επιβράβευση της προσπάθειας, της κούρασης και της δουλειάς που καταβάλλει μαζί με τους συνεργάτες του.

σημείωσε.