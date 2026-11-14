Χριστόφορος Παπακαλιάτης για το φινάλε του Maestro: Νομίζω ότι έκλεισα σωστά τον κύκλο
Χριστόφορος Παπακαλιάτης για το φινάλε του Maestro: Νομίζω ότι έκλεισα σωστά τον κύκλο
Ελπίζω να είναι το τέλος που ήθελα εξαρχής να δώσω στους ήρωες, σημείωσε ο δημιουργός της σειράς
Με την τελευταία σεζόν του Maestro να κάνει πρεμιέρα τον Δεκέμβριο, ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης έκανε μία αναφρορά στη σειρά, δίνοντας περισσότερες λεπτομέρειες. Όπως είπε, το φινάλε της σειράς θα αποτελείται από έξι επεισόδια μεγάλης διάρκειας, με το τελευταίο να αγγίζει σχεδόν τις δύο ώρες.
Ο ηθοποιός, σεναριογράφος και σκηνοθέτης διευκρίνισε επίσης πως στόχος του είναι να προσφέρει ένα ολοκληρωμένο και χορταστικό τέλος στην ιστορία, αποδίδοντας στους χαρακτήρες την κατάληξη που είχε σχεδιάσει από την αρχή.
Ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «For You», με τις δηλώσεις του να προβάλλονται το Σάββατο 14 Νοεμβρίου, και ξεκαθάρισε πως με την τέταρτη σεζόν ολοκληρώνεται η ιστορία της σειράς. «Ο νέος κύκλος του Maestro θα είναι όντως ο τελευταίος. Δεν περίμενα, όταν το ξεκινούσα, ότι θα φτάσει τόσο ψηλά».
Παράλληλα, εξέφρασε την ελπίδα το φινάλε να ικανοποιήσει το κοινό, καθώς, όπως εξήγησε, φιλοδοξεί να δώσει στους ήρωες το τέλος που είχε οραματιστεί εξαρχής, αλλά δεν είχε καταφέρει να υλοποιήσει. «Είναι έξι μεγάλα επεισόδια, το τελευταίο θα είναι 105-110 λεπτά, σαν μεγάλου μήκους δηλαδή. Ελπίζω να είναι χορταστικά και να είναι το τέλος που ήθελα εξαρχής να δώσω στους ήρωες αλλά δεν τα είχα καταφέρει. Έκλεισα σωστά τον κύκλο», πρόσθεσε.
Δείτε το βίντεο
Σε άλλο σημείο των δηλώσεών του, ξεκαθάρισε πως δεν θεωρεί τον εαυτό του πρότυπο για τους νέους ανθρώπους, τονίζοντας την ίδια στιγμή ότι αισθάνεται τυχερός που ασχολείται με κάτι που αγαπά και βρίσκει ανταπόκριση στο κοινό. Όπως εξήγησε, αυτή η αποδοχή αποτελεί για εκείνον επιβράβευση της προσπάθειας, της κούρασης και της δουλειάς που καταβάλλει μαζί με τους συνεργάτες του. «Δεν θεωρώ πως είμαι έμπνευση για τους νέους ανθρώπους. Βλέπω ότι κάνω αυτό που αγαπάω, αυτό θεωρείται τύχη, και κάτι που έχει ανταπόκριση, οπότε πιάνει τόπο η κούραση και ο κόπος και η δουλειά που κάνουμε όλοι», σημείωσε.
Ο ηθοποιός, σεναριογράφος και σκηνοθέτης διευκρίνισε επίσης πως στόχος του είναι να προσφέρει ένα ολοκληρωμένο και χορταστικό τέλος στην ιστορία, αποδίδοντας στους χαρακτήρες την κατάληξη που είχε σχεδιάσει από την αρχή.
Ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «For You», με τις δηλώσεις του να προβάλλονται το Σάββατο 14 Νοεμβρίου, και ξεκαθάρισε πως με την τέταρτη σεζόν ολοκληρώνεται η ιστορία της σειράς. «Ο νέος κύκλος του Maestro θα είναι όντως ο τελευταίος. Δεν περίμενα, όταν το ξεκινούσα, ότι θα φτάσει τόσο ψηλά».
Παράλληλα, εξέφρασε την ελπίδα το φινάλε να ικανοποιήσει το κοινό, καθώς, όπως εξήγησε, φιλοδοξεί να δώσει στους ήρωες το τέλος που είχε οραματιστεί εξαρχής, αλλά δεν είχε καταφέρει να υλοποιήσει. «Είναι έξι μεγάλα επεισόδια, το τελευταίο θα είναι 105-110 λεπτά, σαν μεγάλου μήκους δηλαδή. Ελπίζω να είναι χορταστικά και να είναι το τέλος που ήθελα εξαρχής να δώσω στους ήρωες αλλά δεν τα είχα καταφέρει. Έκλεισα σωστά τον κύκλο», πρόσθεσε.
Δείτε το βίντεο
Σε άλλο σημείο των δηλώσεών του, ξεκαθάρισε πως δεν θεωρεί τον εαυτό του πρότυπο για τους νέους ανθρώπους, τονίζοντας την ίδια στιγμή ότι αισθάνεται τυχερός που ασχολείται με κάτι που αγαπά και βρίσκει ανταπόκριση στο κοινό. Όπως εξήγησε, αυτή η αποδοχή αποτελεί για εκείνον επιβράβευση της προσπάθειας, της κούρασης και της δουλειάς που καταβάλλει μαζί με τους συνεργάτες του. «Δεν θεωρώ πως είμαι έμπνευση για τους νέους ανθρώπους. Βλέπω ότι κάνω αυτό που αγαπάω, αυτό θεωρείται τύχη, και κάτι που έχει ανταπόκριση, οπότε πιάνει τόπο η κούραση και ο κόπος και η δουλειά που κάνουμε όλοι», σημείωσε.
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