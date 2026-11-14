

Οικοδομικές άδειες χωρίς γεωγραφικά σύνορα

ΠΗΓΗ: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΟΚΕΔ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ



Ενιαίος Ψηφιακός Χάρτης



Πάνω από 1.000 μηχανικοί και κόστος 32 εκατ. ευρώ

Το νέο μοντέλο προβλέπει υποχρεωτικό προληπτικό έλεγχο όλων των οικοδομικών αδειών από ανεξάρτητους ιδιώτες μηχανικούς (μετά το στάδιο της υποβολής μελετών, εγκρίσεων και λοιπών δικαιολογητικών), οι οποίοι θα επιλέγονται με κλήρωση από ειδικό μητρώο μέσω του ΤΕΕ. Μετά τη θετική εισήγηση του ελεγκτή, η άδεια θα εκδίδεται ψηφιακά μέσω του συστήματος e-Αδειες που θα διατηρήσει το Τεχνικό Επιμελητήριο. Παράλληλα, η Διοίκηση θα πραγματοποιεί πρόσθετο δειγματοληπτικό έλεγχο στο 30% των αδειών πριν από την έναρξη των εργασιών.Η παρέμβαση συμπληρώνεται από τη μείωση του ορίου υποχρεωτικής προέγκρισης από τα 3.000 στα 1.000 τετραγωνικά μέτρα και την επέκτασή της σε έργα που βρίσκονται σε περιοχές ειδικής προστασίας ανεξαρτήτως επιφάνειας. Πρόκειται για μια ουσιαστική αλλαγή στη φιλοσοφία της αδειοδότησης, καθώς ο έλεγχος μεταφέρεται πριν από την κατασκευή, με στόχο να περιοριστούν οι πολεοδομικές παραβάσεις και να ενισχυθεί η ασφάλεια δικαίου.Το κρίσιμο ζητούμενο είναι να λειτουργήσει ο νέος μηχανισμός χωρίς να δημιουργήσει πρόσθετες καθυστερήσεις, καθώς η καθιέρωση καθολικών ελέγχων προϋποθέτει επαρκή αριθμό ανεξάρτητων μηχανικών, σαφείς ευθύνες και συγκεκριμένες προθεσμίες. Η αναμόρφωση της διαδικασίας έκδοσης οικοδομικών αδειών είναι προς επεξεργασία και περιλαμβάνει τους ελέγχους αδειών, δόμησης και επικίνδυνων κτιρίων που θα ενταχθούν στο νομοσχέδιο για τη δημιουργία του ΕΟΚΕΔ. Για την εφαρμογή της μεταρρύθμισης θα απαιτηθεί επίσης η έκδοση υπουργικών και κοινών υπουργικών αποφάσεων, καθώς και προεδρικών διαταγμάτων αμέσως μετά την ψήφιση του νόμου.Μία από τις πιο ουσιαστικές αλλαγές που εισάγει ο σχεδιασμός είναι η λεγόμενη υπερτοπικότητα, η δυνατότητα δηλαδή μια οικοδομική άδεια να εξετάζεται από υπηρεσία διαφορετικής περιοχής από εκείνη στην οποία βρίσκεται το ακίνητο. Σήμερα, η γεωγραφική αρμοδιότητα κάθε ΥΔΟΜ είναι συγκεκριμένη, με αποτέλεσμα οι ελλείψεις προσωπικού ή η συσσώρευση φακέλων σε μια πολεοδομία να προκαλούν καθυστερήσεις ακόμη και όταν άλλες υπηρεσίες έχουν μικρότερο φόρτο εργασίας. Στο νέο μοντέλο, οι αιτήσεις προβλέπεται να κατανέμονται μεταξύ των Κέντρων Δόμησης ανάλογα με τη διαθεσιμότητα προσωπικού και τις εκκρεμότητες που διαχειρίζεται κάθε υπηρεσία. Η αλλαγή αυτή φιλοδοξεί να περιορίσει τις μεγάλες αποκλίσεις στους χρόνους εξυπηρέτησης, επιτρέποντας παράλληλα την αξιοποίηση μηχανικών από διαφορετικές περιοχές της χώρας.Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν οι Κυκλάδες, όπου η έντονη οικοδομική δραστηριότητα σε ορισμένα νησιά δημιουργεί αυξημένες ανάγκες εξυπηρέτησης, οι οποίες δύσκολα μπορούν να καλυφθούν αποκλειστικά από το διαθέσιμο προσωπικό των τοπικών πολεοδομιών. Με το νέο σύστημα, ένας φάκελος οικοδομικής άδειας για ακίνητο στη Μύκονο θα μπορούσε να εξετάζεται από υπηρεσία στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη ή στα Τρίκαλα, εφόσον υπάρχει η απαραίτητη πρόσβαση στα ψηφιακά πολεοδομικά δεδομένα της περιοχής. Το μοντέλο δεν περιορίζεται στη νησιωτική Ελλάδα, αλλά σχεδιάζεται να εφαρμόζεται σε ολόκληρη την επικράτεια, επιτρέποντας την ανακατανομή υποθέσεων από υπηρεσίες με αυξημένες εκκρεμότητες προς Κέντρα Δόμησης με μεγαλύτερη διαθεσιμότητα προσωπικού.Πέρα όμως από την εξισορρόπηση του φόρτου εργασίας, στο τραπέζι βρίσκεται μία ακόμη παρέμβαση που θα μπορούσε να αλλάξει ουσιαστικά τη σχέση των πολεοδομικών υπηρεσιών με τις περιοχές στις οποίες λειτουργούν. Σύμφωνα με πληροφορίες, εξετάζεται το ενδεχόμενο τα νέα Κέντρα Δόμησης να μην αναλαμβάνουν τον έλεγχο οικοδομικών αδειών που αφορούν τη δική τους γεωγραφική περιοχή, αλλά να εξετάζουν φακέλους από άλλες περιοχές της χώρας.Στόχος αυτής της πρότασης είναι να περιοριστούν οι τοπικές εξαρτήσεις και η άμεση σχέση μεταξύ των ελεγκτών και των ενδιαφερομένων, μειώνοντας τα περιθώρια παρεμβάσεων και ενισχύοντας το αδιάβλητο της διαδικασίας. Απαραίτητη προϋπόθεση για να λειτουργήσει η υπερτοπική διαχείριση των υποθέσεων είναι η ύπαρξη κοινής και αξιόπιστης ψηφιακής πληροφορίας. Για τον σκοπό αυτό, κεντρικό εργαλείο προβλέπεται να αποτελέσει ο Ενιαίος Ψηφιακός Χάρτης του ΤΕΕ, στον οποίο θα συγκεντρώνονται κρίσιμα πολεοδομικά, χωροταξικά και περιβαλλοντικά δεδομένα (χρήσεις γης, αρτιότητες, όροι δόμησης), με σημείο αναφοράς τον Κωδικό Αριθμό Εθνικού Κτηματολογίου (ΚΑΕΚ) που ταυτοποιεί κάθε ακίνητο. Παράλληλα, εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης σχεδιάζεται να υποστηρίζουν την αναζήτηση των ισχυόντων όρων δόμησης, τον προσδιορισμό των απαιτούμενων δικαιολογητικών και την επεξεργασία στοιχείων των φακέλων. Η αποτελεσματικότητα του συστήματος ωστόσο θα εξαρτηθεί από την πληρότητα των ψηφιακών δεδομένων και τη δυνατότητα των υπηρεσιών να τα αξιοποιούν με ενιαίο τρόπο.Μία ακόμη σημαντική επιδίωξη της μεταρρύθμισης είναι να μπει τέλος στις διαφορετικές ερμηνείες της πολεοδομικής νομοθεσίας από υπηρεσία σε υπηρεσία, που συχνά οδηγούν σε πρόσθετα δικαιολογητικά, καθυστερήσεις και ανασφάλεια για μηχανικούς και ιδιοκτήτες.Η υπαγωγή των πολεοδομιών σε έναν ενιαίο οργανισμό, με κοινή εποπτεία και ψηφιακά εργαλεία, φιλοδοξεί να διασφαλίσει ότι οι οικοδομικές άδειες θα εξετάζονται με τους ίδιους κανόνες σε ολόκληρη τη χώρα. Οπως επισημαίνουν πηγές που παρακολουθούν την προετοιμασία της μεταρρύθμισης, η διοικητική ενοποίηση θα στηριχτεί στην κωδικοποίηση της πολεοδομικής νομοθεσίας, αλλά και στην απλούστευση του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού, που αποτελεί και πάγιο αίτημα των μηχανικών ώστε να περιοριστούν οι ασάφειες που επιτρέπουν σήμερα διαφορετικές ερμηνείες για τα ίδια ζητήματα (εκτός σχεδίου).Η στελέχωση και η χρηματοδότηση αποτελούν δύο από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της μεταρρύθμισης. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, για τη λειτουργία των υπηρεσιών έκδοσης οικοδομικών αδειών απαιτούνται 817 μηχανικοί και 80 διοικητικοί υπάλληλοι, ενώ με τη μελλοντική ενσωμάτωση των ελέγχων αυθαιρέτων οι συνολικές ανάγκες αυξάνονται σε 1.056 μηχανικούς. Για την κάλυψη των θέσεων προβλέπονται εθελοντικές μετακινήσεις προσωπικού από τους δήμους και άλλους δημόσιους φορείς, αξιοποίηση συμβασιούχων και 200 νέες προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ.Εφόσον οι ανάγκες δεν καλυφθούν, εξετάζεται ως εφεδρική λύση η υποχρεωτική απόσπαση έως 390 εργαζομένων με κριτήριο την απόσταση έως 10 χιλιομέτρων ανάμεσα στο νέο και το παλιό σημείο εργασίας και εναλλακτικά η πρόβλεψη για προγραμματική σύμβαση με το ΤΕΕ.Το ετήσιο κόστος λειτουργίας των υπηρεσιών έκδοσης αδειών εκτιμάται σε 32 εκατ. ευρώ, από τα οποία 29,7 εκατ. αφορούν τη μισθοδοσία, ενώ απαιτούνται επιπλέον εφάπαξ δαπάνες 8,3 εκατ. ευρώ. Αντίθετα, τα προβλεπόμενα ετήσια έσοδα από το μερίδιο των παραβόλων περιορίζονται σε 1,5 έως 2 εκατ. ευρώ, αφήνοντας χρηματοδοτική διαφορά περίπου 30 εκατ. ευρώ. Το τελικό μοντέλο χρηματοδότησης παραμένει υπό επεξεργασία σε συνεργασία με το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, ενώ στους υπολογισμούς δεν περιλαμβάνεται το μελλοντικό κόστος των υπηρεσιών ελέγχου κατασκευών.Το μεγάλο στοίχημα, ωστόσο, δεν είναι μόνο η οικονομική αυτοτέλεια του ΕΟΚΕΔ και η επιτυχία της μεταρρύθμισης των πολεοδομιών, αλλά και η διασφάλιση ότι η ανάληψη των νέων αρμοδιοτήτων δεν θα αποδυναμώσει τον υφιστάμενο μηχανισμό του Ελληνικού Κτηματολογίου. Και αυτό γιατί ο φορέας καλείται να διαχειριστεί μια ιδιαίτερα απαιτητική μετάβαση, την ώρα που βρίσκεται αντιμέτωπος με τις μεγάλες προκλήσεις της ολοκλήρωσης της κτηματογράφησης έως το τέλος του 2026 και της ομαλής λειτουργίας των κτηματολογικών υπηρεσιών. Το ζητούμενο επομένως είναι η νέα μεταρρύθμιση να ενισχύσει τη δημόσια διοίκηση και όχι να δημιουργήσει πρόσθετες πιέσεις σε έναν οργανισμό που εξακολουθεί να έχει μπροστά του κρίσιμα ορόσημα.