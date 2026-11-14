Πιτσιλής για όλα: Πώς εντοπίσαμε τους αχυρανθρώπους στη Θεσσαλονίκη, παίρνουμε μέτρα για να τους βρίσκουμε - Έρχονται νέες συλλήψεις και στην Αθήνα
Πιτσιλής για όλα: Πώς εντοπίσαμε τους αχυρανθρώπους στη Θεσσαλονίκη, παίρνουμε μέτρα για να τους βρίσκουμε - Έρχονται νέες συλλήψεις και στην Αθήνα
«Μηδενική ανοχή στους επίορκους» λέει ο διοικητής της ΑΑΔΕ μιλώντας στο Direct - Προανήγγειλε εξελίξεις στο μέτωπο του παράνομου τζόγου – Τι είπε για τις διαρροές που θέτουν σε κίνδυνο ελεγκτές και, τα κυκλώματα στη Βόρεια Ελλάδα με ζημιά άνω των 200 εκατ. ευρώ
«Μηδενική ανοχή» στη διαφθορά διεμήνυσε ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, μιλώντας στο Direct με τον Γιώργο Ευγενίδη. Ο ίδιος εξήγησε τι εξετάζει η Αρχή στο πλαίσιο εσωτερικής πειθαρχικής έρευνας και προανήγγειλε εξελίξεις στο μέτωπο του παράνομου τζόγου, λέγοντας ότι «ωριμάζουν νέες υποθέσεις».
Ο κ. Πιτσιλής είπε ότι έχει διατάξει πειθαρχική έρευνα και ότι η ΑΑΔΕ έχει ζητήσει από την αστυνομία και τις δικαστικές αρχές κάθε σχετικό αποδεικτικό στοιχείο. Σύμφωνα με την ενημέρωση που είχε, κανένας υπάλληλος της Αρχής δεν ήταν κατηγορούμενος. Όπως εξήγησε, η ΑΑΔΕ μπορεί να εξετάσει αν υπάλληλοι που ερευνώνται είχαν διενεργήσει σχετικούς ελέγχους και αν εκτέλεσαν σωστά τα καθήκοντά τους. Μπορεί επίσης να προχωρήσει σε έλεγχο «πόθεν έσχες» για τυχόν μεταβολές στην περιουσιακή τους κατάσταση. Τυχόν βίντεο ή ηχογραφήσεις, πρόσθεσε, θα άλλαζαν τα δεδομένα της έρευνας.
Ο διοικητής της ΑΑΔΕ τόνισε ότι η μηδενική ανοχή στη διαφθορά ισχύει τόσο σε προσωπικό όσο και σε υπηρεσιακό επίπεδο. Υπενθύμισε ότι η Αρχή έχει παραπέμψει στο παρελθόν δικούς της υπαλλήλους στις αρμόδιες αρχές και αναφέρθηκε στα μέτρα πρόληψης που έχει λάβει τα τελευταία χρόνια. Πρόσθεσε ότι δεν θα αφήσει να τεθεί σε κίνδυνο η ασφάλεια των υπαλλήλων της ΑΑΔΕ ούτε να αμαυρωθεί το έργο της από τη δράση λίγων επίορκων.
Για τις διαρροές σε υποθέσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη, είπε ότι η στοχοποίηση στελεχών που συντονίζουν επιχειρήσεις και η σκιαγράφηση προσώπων που αναζητούνται εγείρουν ποινικό και ηθικό ζήτημα. Στη Δικαιοσύνη, όπως ανέφερε, εναπόκειται να εξετάσει τυχόν παραβίαση απορρήτου ή υπόθαλψη. Προειδοποίησε ακόμη ότι η δημοσιοποίηση ονομάτων σε υποθέσεις βαριάς παραβατικότητας μπορεί να θέσει σε κίνδυνο ακόμη και τη ζωή ελεγκτών.
Αναφερόμενος στα κυκλώματα στη Βόρεια Ελλάδα, ο κ. Πιτσιλής μίλησε για ζημιά άνω των 200 εκατ. ευρώ και έρευνα που διήρκεσε περισσότερο από έναν χρόνο, με πάνω από 4.000 εμπλεκόμενα ΑΦΜ. Περιέγραψε μια «συναστρία κυκλωμάτων», με διαχειριστές που εναλλάσσονταν γρήγορα, επιχειρήσεις που συστήνονταν στην ίδια έδρα και εταιρείες που έκλειναν λίγο μετά τη ρύθμιση των οφειλών τους. «Σύντομα ο έλεγχος θα χτυπήσει την πόρτα όλων», είπε, τονίζοντας ότι το στοίχημα είναι να κλείσουν τα κενά που αξιοποιούν τα κυκλώματα.
Ο κ. Πιτσιλής μίλησε ακόμη για τη συνεργασία της ομάδας «ΔΕΟΣ» με το ελληνικό FBI και τους ελέγχους για το λαθρεμπόριο καυσίμων. Για τη μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, δεσμεύτηκε για έγκαιρες πληρωμές στους δικαιούχους αγρότες που θα υποβάλουν αιτήσεις και αναφέρθηκε στους επιτόπιους ελέγχους σε κοπάδια στα Ζωνιανά.
Ο κ. Πιτσιλής είπε ότι έχει διατάξει πειθαρχική έρευνα και ότι η ΑΑΔΕ έχει ζητήσει από την αστυνομία και τις δικαστικές αρχές κάθε σχετικό αποδεικτικό στοιχείο. Σύμφωνα με την ενημέρωση που είχε, κανένας υπάλληλος της Αρχής δεν ήταν κατηγορούμενος. Όπως εξήγησε, η ΑΑΔΕ μπορεί να εξετάσει αν υπάλληλοι που ερευνώνται είχαν διενεργήσει σχετικούς ελέγχους και αν εκτέλεσαν σωστά τα καθήκοντά τους. Μπορεί επίσης να προχωρήσει σε έλεγχο «πόθεν έσχες» για τυχόν μεταβολές στην περιουσιακή τους κατάσταση. Τυχόν βίντεο ή ηχογραφήσεις, πρόσθεσε, θα άλλαζαν τα δεδομένα της έρευνας.
Ο διοικητής της ΑΑΔΕ τόνισε ότι η μηδενική ανοχή στη διαφθορά ισχύει τόσο σε προσωπικό όσο και σε υπηρεσιακό επίπεδο. Υπενθύμισε ότι η Αρχή έχει παραπέμψει στο παρελθόν δικούς της υπαλλήλους στις αρμόδιες αρχές και αναφέρθηκε στα μέτρα πρόληψης που έχει λάβει τα τελευταία χρόνια. Πρόσθεσε ότι δεν θα αφήσει να τεθεί σε κίνδυνο η ασφάλεια των υπαλλήλων της ΑΑΔΕ ούτε να αμαυρωθεί το έργο της από τη δράση λίγων επίορκων.
Για τις διαρροές σε υποθέσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη, είπε ότι η στοχοποίηση στελεχών που συντονίζουν επιχειρήσεις και η σκιαγράφηση προσώπων που αναζητούνται εγείρουν ποινικό και ηθικό ζήτημα. Στη Δικαιοσύνη, όπως ανέφερε, εναπόκειται να εξετάσει τυχόν παραβίαση απορρήτου ή υπόθαλψη. Προειδοποίησε ακόμη ότι η δημοσιοποίηση ονομάτων σε υποθέσεις βαριάς παραβατικότητας μπορεί να θέσει σε κίνδυνο ακόμη και τη ζωή ελεγκτών.
Αναφερόμενος στα κυκλώματα στη Βόρεια Ελλάδα, ο κ. Πιτσιλής μίλησε για ζημιά άνω των 200 εκατ. ευρώ και έρευνα που διήρκεσε περισσότερο από έναν χρόνο, με πάνω από 4.000 εμπλεκόμενα ΑΦΜ. Περιέγραψε μια «συναστρία κυκλωμάτων», με διαχειριστές που εναλλάσσονταν γρήγορα, επιχειρήσεις που συστήνονταν στην ίδια έδρα και εταιρείες που έκλειναν λίγο μετά τη ρύθμιση των οφειλών τους. «Σύντομα ο έλεγχος θα χτυπήσει την πόρτα όλων», είπε, τονίζοντας ότι το στοίχημα είναι να κλείσουν τα κενά που αξιοποιούν τα κυκλώματα.
Ο κ. Πιτσιλής μίλησε ακόμη για τη συνεργασία της ομάδας «ΔΕΟΣ» με το ελληνικό FBI και τους ελέγχους για το λαθρεμπόριο καυσίμων. Για τη μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, δεσμεύτηκε για έγκαιρες πληρωμές στους δικαιούχους αγρότες που θα υποβάλουν αιτήσεις και αναφέρθηκε στους επιτόπιους ελέγχους σε κοπάδια στα Ζωνιανά.
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